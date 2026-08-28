Te głośniki mogą być niebezpieczne. UOKiK podał listę

W ostatniej kontroli pod uwagę wzięto wiele popularnych głośników Bluetooth znanych firm, takich jak JBL, Fresh’n’Rebel czy JVC. W większości (17 z 20 pozycji) nie wykryto jednak nieprawidłowości. W trzech przekroczono dopuszczalną zawartość ołowiu, który jest silnie toksycznym metalem, szczególnie szkodliwym zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. UOKiK mówi o poważnym ryzyku.

UOKiK zbadał głośniki i ostrzega przed tymi modelami

W celu przeprowadzenia kontroli użyto promieniowania X, co pozwoliło na zidentyfikowanie nieprawidłowości w kilku dostępnych na polskim rynku głośnikach bezprzewodowych. UOKiK skupił się na kwestii zawartości metalów i pierwiastków chemicznych: ołowiu, kadmu, rtęci, chromu i bromu w poszczególnych urządzeniach.

Przepisy określają bowiem jasne limity substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektronicznych, które w tym przypadku zostały znacząco przekroczone. W trzech modelach głośników Bluetooth wykryto zawartość ołowiu przekraczającą dopuszczalny poziom 1000 mg/kg – osiągnięto wartość 1500 mg/kg.

UOKiK argumentuje, że określone substancje mogą przenikać do środowiska naturalnego, zanieczyszczając glebę oraz wody gruntowe. Oczywiście nie chodzi tu jedynie o ekologię, ale o realny negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Które modele głośników bezprzewodowych przekroczyły dopuszczalną zawartość ołowiu? Oto trzy modele z listy:

T&G model TG663, numer serii: 251201, kod EAN: 5905440000663;

DEFENDER, art. 65142, G42, kod EAN: 4714033651424;

Esperanza Bluetooth z radiem FM, nr EP126KB, nr partii: 5528, kod EAN.

Sytuacja dotyczy głównie tańszych przenośnych głośników bezprzewodowych kosztujących 40-60 zł. Kontrole przeprowadzono w ośmiu sklepach detalicznych, pięciu sklepach wielkopowierzchniowych oraz trzech hurtowniach. 10 z tych przedsiębiorców prowadziło także sprzedaż internetową.

Z 20 sprawdzonych głośników 19 wyprodukowano w Chinach, a pozostały jeden - w Polsce. W przypadku jednego z głośników wykryto również niezgodności formalne oraz nieprawidłową deklarację zgodności. UOKiK podkreśla, że zweryfikowano kilka kluczowych kwestii: prawidłową deklarację zgodności, dane identyfikacyjne producenta/importera, informacje identyfikujące produkt, prawidłowy znak CE oraz poprawną instrukcję w języku polskim.

Urząd jednocześnie apeluje, aby nie wyrzucać głośników i innego sprzętu elektronicznego do zwykłego śmietnika. Sprzęt należy oddać do punktu zbiórki elektrośmieci, np. do PSZOK-u.

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