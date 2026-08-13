Android kopiuje najlepszą rzecz z iPhone'a. Wystarczy zbliżyć telefony

Nowe smartfony, smartwatch i Pixel Tag to nie jedyne nowości, jakie Google pokazało przy okazji wydarzenia Made by Google. Szybkie udostępnianie - czyli "AirDrop dla Androida" - właśnie zyskuje funkcję, która pozwala jeszcze łatwiej przesyłać dane między telefonami.

Zbliż telefony, aby przesłać pliki. Android wyjada garściami tort AirDropa

Google wprowadza możliwość udostępniania danych poprzez zbliżenie dwóch kompatybilnych urządzeń z Androidem. Funkcja wykorzystuje NFC oraz komunikację opartą na bliskości urządzeń, dzięki czemu użytkownik nie musi przechodzić przez dodatkowe ustawienia, aby rozpocząć wymianę informacji.

Nowe rozwiązanie pozwala przesyłać między telefonami między innymi dane kontaktowe, zdjęcia i filmy. W przypadku kontaktów wystarczy znajdować się na ekranie głównym i zbliżyć do siebie dwa kompatybilne smartfony. Urządzenia mogą wtedy rozpocząć dwukierunkową wymianę danych kontaktowych.

Galeria: 3 zdjęcia Udostępnianie danych poprzez zbliżenie urządzeń z Szybkim udostępnianiem 1 / 3

Nieco inaczej wygląda udostępnianie zdjęć i filmów. Najpierw trzeba otworzyć menu udostępniania, a następnie zbliżyć do siebie oba telefony. Quick Share zajmie się dalszym etapem przesyłania plików.

Na początku funkcja trafi najpierw do smartfonów Google'a

Z rozwiązania mogą korzystać urządzenia z serii Pixel 6 i nowsze. Google rozpoczęło udostępnianie aktualizacji 13 sierpnia, więc dostępność może zależeć od momentu otrzymania odpowiedniej aktualizacji na konkretnym urządzeniu.

Jednocześnie koncern zapowiedział rozszerzenie funkcji na smartfony Samsunga. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymają Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 oraz Galaxy Z Flip8. Google nie podało jeszcze konkretnej daty udostępnienia funkcji dla tych modeli.

Lista kompatybilnych urządzeń będzie się później powiększać. Google deklaruje, że dotknij-by-udostępnić trafi do kolejnych smartfonów z Androidem przed końcem tego roku. Firma nie wskazała jednak, które dokładnie modele otrzymają ją w następnej kolejności.

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