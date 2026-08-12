Pixel 11 - polskie ceny. Google w tym roku mocno namieszał

Google właśnie pokazał najnowszą generację swoich smartfonów - rodzinę Pixel 11. Telefony Pixeli 11 Pixel 11 Pro i Pixel 11 Pro XL pojawią się w Polsce w kilku wersjach pamięciowych, a razem z nimi do sprzedaży trafi Pixel Watch 5. Firma po raz pierwszy wprowadzi na polski rynek także Pixel Tag, czyli niewielki lokalizator - bezpośredniego konkurenta Apple AirTaga.



Jednak najbardziej interesującym aspektem oferty Google'a jest cena smartfonów. Bowiem można powiedzieć, że jest jednocześnie i taniej, i drożej w porównaniu do ubiegłego roku.

Google Pixel 11 jest już w Polsce. Znamy ceny

Przedsprzedaż nowych urządzeń rozpocznie się 12 sierpnia. Regularna sprzedaż smartfonów i zegarka ruszy 20 sierpnia. Pixel Tag będzie dostępny od 11 listopada. Urządzenia będzie można kupić m.in. w Google Store, Media Expert oraz u operatorów T-Mobile i Play.

Polski cennik Pixeli 11 na skróty:

Pixel 11 - ceny w Polsce

Ceny podstawowego Pixela wyglądają następująco:

Google Pixel 11

W przypadku tego smartfona Google nie oferuje wariantu 128 GB.

Pixel 11 nie jest więc najdroższym smartfonem w rodzinie, ale trudno nazwać go tanim modelem. Szczególnie że za podstawową wersję trzeba zapłacić więcej niż za wiele konkurencyjnych flagowców.

Pixel 11 Pro i Pixel 11 Pro XL - ceny w Polsce

Znacznie wyżej wyceniono modele Pro. Pixel 11 Pro kosztuje 5199 zł za 256 GB pamięci. Wersja 512 GB to wydatek 5799 zł, a za 1 TB trzeba zapłacić 6899 zł.

Cennik Pixela 11 Pro przedstawia się następująco:

Google Pixel 11 Pro XL

Natomiast tak wyglądają ceny Pixela 11 Pro XL:

Google przekroczył tym samym barierę 6000 zł już nie tylko w przypadku najwyższych konfiguracji poprzedniej generacji, ale także w podstawowym wariancie pamięciowym modelu Pro XL.

Pixel 11 jest tańszy od poprzednika, ale jest pewien haczyk

Ciekawie wygląda porównanie podstawowego Pixela 11 z Pixelem 10. W ubiegłym roku Pixel 10 kosztował 3949 zł za 128 GB oraz 4399 zł za 256 GB.

Pixel 11 z 256 GB kosztuje 4349 zł, czyli o 50 zł mniej niż Pixel 10 256 GB podczas ubiegłorocznej premiery. Różnica jest niewielka, ale jednocześnie Google całkowicie zrezygnował z wariantu 128 GB.

W efekcie najtańszy Pixel 11 kosztuje o 400 zł więcej niż najtańsza wersja Pixela 10. W zamian użytkownik dostaje jednak dwukrotnie większą pamięć. W przypadku wersji 512 GB nie ma bezpośredniego porównania z Pixelem 10, ponieważ ubiegłoroczny cennik obejmował tylko warianty 128 i 256 GB.

Pixel 11 Pro zmienił cenę tylko symbolicznie

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Pixela 11 Pro. Pixel 10 Pro kosztował na premierę 4849 zł za 128 GB, 5249 zł za 256 GB, 5849 zł za 512 GB oraz 6999 zł za 1 TB.

Pixel 11 Pro jest więc tańszy od poprzednika w każdym odpowiadającym sobie wariancie:

256 GB: 5199 zł zamiast 5249 zł, czyli 50 zł mniej;

512 GB: 5799 zł zamiast 5849 zł, czyli 50 zł mniej;

1 TB: 6899 zł zamiast 6999 zł, czyli 100 zł mniej.

Jednocześnie zniknął wariant 128 GB za 4849 zł. Najtańszy Pixel 11 Pro oferuje więc 256 GB pamięci i kosztuje 350 zł więcej od najtańszego Pixela 10 Pro. Podobnie jak w przypadku podstawowego modelu, wyższa cena wejściowa idzie tutaj w parze z większą pamięcią.

Pixel 11 Pro XL wyraźnie droższy w podstawowej wersji

Największą zmianę widać w przypadku Pixela 11 Pro XL. Pixel 10 Pro XL kosztował 5699 zł za 256 GB, 6999 zł za 512 GB oraz 7399 zł za 1 TB.

Nowy model został wyceniony odpowiednio na 6149, 6699 i 7849 zł.

W przypadku wersji 256 GB mamy więc podwyżkę o 450 zł. Wariant 512 GB jest natomiast o 300 zł tańszy niż przed rokiem. Najdroższa wersja 1 TB podrożała o 450 zł.

Cennik Pixela 11 Pro XL jest więc bardziej złożony, niż sugerowałaby sama cena podstawowego wariantu. Osoby zainteresowane wersją 256 GB zapłacą wyraźnie więcej, natomiast kupujący model 512 GB wydadzą mniej niż w przypadku poprzednika.

Pixel Watch 5 - ceny w Polsce

Google zmienił również ceny swojego smartwatcha. Pixel Watch 5 w wersji 41 mm kosztuje 1799 zł, a większy wariant 45 mm został wyceniony na 1949 zł.

Dla porównania Pixel Watch 4 podczas ubiegłorocznej premiery kosztował 1699 zł w wersji 41 mm i 1949 zł w wersji 45 mm.

W przypadku mniejszego zegarka mamy więc podwyżkę o 100 zł. Cena większego modelu pozostała natomiast bez zmian.

Google wprowadza też Pixel Tag

Nowością w ofercie Google'a w Polsce będzie Pixel Tag. Niewielki lokalizator kosztuje 149 zł za jedną sztukę. Google przygotował również zestaw czterech urządzeń za 499 zł.

Pixel Tag będzie dostępny od 11 listopada. W przypadku tego urządzenia nie ma jednak porównania z poprzednikiem - jest to debiut Pixel Taga w Polsce.

Misz-masz podwyżek i obniżek

Nowa generacja urządzeń Google nie przynosi więc jednej, prostej odpowiedzi na pytanie o ceny. Pixel 11 i Pixel 11 Pro są nieco tańsze od odpowiadających im wariantów poprzedników, ale jednocześnie Google podniósł próg wejścia, usuwając konfiguracje z 128 GB. Pixel 11 Pro XL w podstawowej wersji wyraźnie podrożał, a Pixel Watch 5 kosztuje więcej w mniejszym rozmiarze i tyle samo co poprzednik w większym.

Do 1 września w sklepie MediaExpert trwa promocja. Można otrzymać rabat do 2000 zł za odsprzedaż używanego smartfona i 350 zł rabatu przy zamówieniu z Google Pixel Watch 5.

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