Dbasz o wygląd twarzy? Wiemy, jak na niego wpłynąć w nieoczywisty sposób

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób poświęca swój czas, by o siebie dbać i przeciwdziałać efektom starzenia się. Im więcej uwagi poświęcimy swojemu ciału teraz, tym lepsze będzie nasze samopoczucie nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Dla naszego dobrostanu ważny jest przy tym komfort zarówno psychiczny, jak i fizyczny, a w obu przypadkach pomaga nam dbanie o swój wygląd, w tym o twarz, którą oglądamy co rano w lustrze.

Wiele osób może mieć przy tym błędne mniemanie, że dbanie o wygląd twarzy może ograniczyć się jedynie do regularnego czyszczenia porów oraz stosowania odpowiednich kosmetyków, ale nic bardziej mylnego. Ludzki organizm jest zbiorem naczyń połączonych, a poszczególne partie ciała nie istnieją przecież w próżni. Co więcej, stale na siebie oddziałują, często w nieoczywisty dla nas sposób. Dosłownie „od stóp do głów”.

Dbanie o twarz zaczyna się od stóp

Stopy to nie tylko nasza podpora podczas stania i chodzenia. Okazuje się, że mają one wpływ na wiele różnych procesów zachodzących w całym naszym organizmie. Odpowiednie ćwiczenie oraz masowanie właśnie tych partii ciała pozwala nam pośrednio wpłynąć na stan skóry na czole oraz w okolicach oczu. A jak to możliwe? Odpowiedzialne są za to tzw. powięzi (czyli inaczej taśmy anatomiczne). Są to tkanki łączne otaczające nasze mięśnie, kości i narządy.

Słynny terapeuta Thomas Myers w swojej koncepcji tzw. Taśm Anatomicznych (ang. Anatomy Trains) opisał Taśmę Powierzchowną Tylną. Ta spójna sieć tkanki łączy podeszwy stóp, łydki, kręgosłup i kark, ciągnąc się aż po czepiec ścięgnisty głowy i łuki brwiowe. Niewłaściwe napięcie w powięzi wpływa negatywnie na całe ciało, w tym na naszą głowę - jeśli się garbimy lub nosimy niewygodne obuwie, to naprężenie z dołu pociąga za sobą tkanki leżące wyżej.

Napięcie w stopach może wywoływać zarówno zmarszczki poprzeczne na czole, jak i zwiotczenia w okolicach powiek. Problemy z powięziami mogą prowadzić też do napięciowych bólów głowy, migren, bólów karku czy wdowiego garbu, czyli zgrubienia powstającego na szyi, w okolicy siódmego kręgu kręgosłupa. Tym mianem określa się efekt zarówno napięcia tkankowego, odkładania się tkanki tłuszczowej, jak i zmian strukturalnych w kręgosłupie.

Dbanie o powięzi, w tym poprzez odpowiednio przeprowadzony masaż stóp, w połączeniu z dostatecznym nawodnieniem organizmu, pozwala nie tylko wyprostować sylwetkę i uniknąć zmarszczek, ale nadaje też twarzy promienny wygląd dzięki lepszemu ukrwieniu jej tkanek. Na szczęście dolegliwościom, jakie mogą powodować napięcia w powięziach, możemy zaradzić, a także im zapobiegać. A co najważniejsze, da się to robić w domu i to we własnym zakresie.

Dbaj o stopy i tym samym twarz z masażerem do stóp SKG YS100.

Zdecydowanie warto odwiedzić masażystę albo fizjoterapeutę, aby zasięgnąć profesjonalnej opinii w zakresie tego, którym partiom ciała powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi - ale tego typu spotkania generują spore koszty. Pomiędzy takimi sesjami warto regularnie ćwiczyć oraz zadbać o masaż, w tym stóp, we własnym zakresie. Pomocne mogą okazać się masażery takie jak SKG YS100.

Dzięki temu urządzeniu sami zadbamy o poprawę krążenia oraz zmniejszymy w stopach uczucie drętwienia i mrowienia. SKG YS100 pozwoli nam zrelaksować się po długim dniu, a korzystanie z niego będzie mieć również pozytywny wpływ na jakość snu. Podczas działania sprzęt wykonuje kompleksowy masaż uciskowy za pomocą czterech zestawów poduszek powietrznych, po dwie na każdą stopę.

W obudowie masażera SKG YS100 znajdziemy poduszki grzbietowe oraz poduszki w kształcie litery „U” na pięty. Podczas masażu stopa jest otulona w 360 stopniach: od palców, przez podbicie i łuk, aż po kostkę. Zamontowano cztery obrotowe wałki, również po dwa na każdą stopę, które zlokalizowano pod palcami i łukiem stopy; w środku jest łącznie 12 obracających się głowic.

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SKG YS100 pracuje w trzech trybach: przód, tył i mieszany. Dostępne są również trzy poziomy intensywności ucisku, co pozwala dobrać parametry masażu do aktualnych potrzeb - łącznie jest dziewięć różnych kombinacji masażu, a timer pozwala wybrać jedną z dwóch sesji: 15 lub 30 min. Urządzenie w tym czasie wspiera krążenie oraz łagodzi obrzęki i nerwobóle stóp.

SPRAWDŹ OFERTĘ Masażer do stóp SKG YS100 Media Expert

Wystarczy korzystać z masażera SKG YS100 jedynie przez kwadrans dziennie, aby od razu odczuć pozytywne efekty. Łatwo też wpleść to w naszą codzienną rutynę, bo urządzenia można używać zarówno siedząc przy biurku podczas pracy zdalnej, jak i leżąc np. na kanapie w trakcie oglądania telewizji.

O twarz zadbasz również z masażerem oczu SKG KS700.

W ofercie marki SKG znajdziemy kilka urządzeń, które pomogą zadbać nam o twarz, a konkretnie okolice powiek, bezpośrednio. Są nimi masażery do oczu o nazwach SKG ES300, SKG ES500 i SKG KS700. Ostatni z nich jest zdecydowanie najciekawszy, bo spośród wszystkich trzech oferuje największe możliwości. A co dokładnie tego typu sprzęt potrafi i dlaczego warto się na niego zdecydować?

SKG KS700 jest nowoczesnym urządzeniem łączącym zaawansowaną technologię chłodzenia i podgrzewania z wibracjami, delikatnym uciskiem, a to wszystko w towarzystwie relaksującej muzyki. Masażer oczu projektowano z myślą o osobach, które pracują długo przed ekranami, często podróżują i żyją w ciągłym biegu. Wyróżnikiem tego modelu jest czteroelementowy system masażu.

Sprzęt działa w dwóch podstawowych trybach: chłodzenia oraz delikatnego ogrzewania. Inteligentny system termoelektryczny w ciągu kilku sekund zmienia temperaturę w okolicach oczu, uzyskując poziom 14–16°C podczas chłodzenia (by odświeżać, redukować obrzęki i koić podrażnienia) oraz 35–38°C przy ogrzewaniu (w celu poprawy mikrokrążenia i rozluźnienia mięśni wokół oczu).

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Temperatura uzyskana przez urządzenie pozostaje stabilna przez cały masaż, za co odpowiada inteligentna kontrola NTC (Negative Temperature Coefficient). SKG KS700 korzysta z ceramicznych końcówek chłodząco-grzejących, które obejmują całą okolicę pod oczami. Utrzymują równomiernie poziom ciepła oraz mają gładką hipoalergiczną powierzchnię, co ucieszy osoby o wrażliwej cerze.

SPRAWDŹ OFERTĘ Masażer do oczu SKG KS700 Media Expert

Do tego to elegancko wykonane urządzenie wykończone na metaliczny połysk z niebiesko-fioletową powłoką może generować delikatne wibracje, dodając do tego kompresję powietrzną oraz muzykę relaksacyjną. Za masowanie odpowiada sześć głowic wibrujących, które stymulują okolice łuku brwiowego. Dwie poduszki uciskają w tym czasie skronie, co pomaga rozluźnić mięśnie i poprawić krążenie.

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Do kontrolowania SKG KS700 możemy wykorzystać aplikację Future Wear, która pozwala dostosowywać parametry masażu do potrzeb użytkownika, w tym temperaturę oraz intensywność wibracji i ucisku. Możemy w niej również dobrać odpowiednie dźwięki odtwarzane na głośnikach stereo (szum lasu, wody itd.) lub całkowicie je wyłączyć. W zestawie ze sprzętem otrzymujemy przy tym eleganckie etui podróżne.

A ile za takie masażery do stóp i oczu trzeba zapłacić?

SKG YS100, czyli polecany powyżej masażer do stóp, wyceniony jest obecnie wyceniony na ok. 600 zł, co jest atrakcyjną ceną jak za tego typu sprzęt - zarówno jeśli kupujemy go dla siebie, jak i z myślą o bliskich. Będzie świetnym prezentem urodzinowym lub świątecznym dla mamy, taty, babci lub dziadka.

Jeśli z kolei jesteśmy zainteresowani masażerem do oczu, to masażer SKG KS700 można kupić za ok. 750 zł. W ofercie dostępne są również takie modele jak SKG ES500 i SKG ES300 wycenione odpowiednio na ok. 400 zł i ok. 300 zł. Więcej informacji o tych masażerach znajdziecie na stronie internetowej producenta.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.