Ratunek dla ludzi za biurkami. Masażery oczu, szyi i pleców z rabatami na majówkę

Majówka bez napięcia - pod takim hasłem popularny sprzedawca smart masażerów SKG zorganizował najnowszą promocję. W trakcie jej trwania trzy modele przystępnych cenowo masażerów mobilnych z wbudowanym zasilaniem można kupić z rabatami sięgającymi 20%. W rezultacie daje to oszczędności wynoszące do 100 zł.

SKG to marka, która działa w świecie masażerów od 2007 roku, sprzedając swoje produkty na ponad 50 rynkach. Firma koncentruje się na sektorze tech wellness, łącząc urządzenia medyczne z przystępną formą oraz łatwością obsługi. Stąd szereg naprawdę prestiżowych nagród, jak Red Dot Design Award oraz iF Design Award. SKG poświęca aż 10% kapitału na własny dział R&D. Mamy zatem pewność, że to producent, który naprawdę zna się na rzeczy, dysponując szerokim katalogiem autorskich technologii.

Każdy ze smart masażerów w promocji jest urządzeniem, które docenią zwłaszcza pracownicy biurowi, spędzający wiele czasu w pozycji siedzącej. Urządzenia SKG przyniosą ulgę także użytkownikom żyjącym w sporym stresie, osobom przemęczonym, z kontuzjami oraz po intensywnym wysiłku fizycznym. Dla mnie – jako pracownika Spider’s Web oraz zadeklarowanego gracza – najciekawszy wydaje się masażer oczu. Ależ bym go testował.

Masażer oczu brzmi nieco egzotycznie, ale wgryzłem się w opis i chciałbym taki mieć. Teraz jest w promocji

Masażer oczu SKG ES500 to lekkie urządzenie (280 gramów) przypominające gogle VR/AR. Maszyna nie tylko masuje uciskiem poduszek powietrznych, ale też serwuje użytkownikowi ciepły kompres w trzech trybach intensywności. Wisienką na torcie jest opcjonalna sesja audio w trakcie zabiegu, podczas której masażer łączy się ze smartfonem, emitując biały szum. Fale, strumyk, pojedyncze klawisze pianina – użytkownik wybiera, na co ma ochotę.

Jak działa masowanie uciskiem poduszek powietrznych? Masażer przylega do skóry przyjazną powłoką PU, wywierając delikatny nacisk powietrzem, z pięciu różnych stref jednocześnie. W ten sposób masowana jest cała okolica oczu. Nie tylko same oczodoły, ale również obszary okalające, gdzie znajdują się napięte, reagujące na stres mięśnie mimiczne. Efekt? Poprawione krążenie, zmniejszone napięcie i uczucie relaksu.

Z kolei ciepły kompres to dodatkowa funkcja, mająca za zadanie potęgować relaksacyjny efekt masażu, a także zmniejszać opuchliznę i redukować cienie pod oczami. SKG ES500 wykorzystuje ceramiczne elementy grzewcze, które pracują cicho, nie przeszkadzając innym domownikom, drugiej połówce w łóżku albo osobom w biurze. Z kolei wbudowany akumulator zapewnia do 80 minut działania, a samo ładowanie odbywa się przy pomocy uniwersalnego gniazda USB-C.

W promocji masażer SKG ES500 można kupić za 349 zł, czyli z rabatem wynoszącym 50 zł. To najniższa cena z ostatnich 30 dni:

Najbardziej przystępnym cenowo masażerem w majówkowej promocji jest SKG 4356E rozluźniający mięśnie karku

SKG 4356E jest lekkim, bezprzewodowym masażerem karku nazywanym przez producenta elektrostymulatorem. To efekt wykorzystania impulsów TENS i EMS przenikających do mięśni. Prąd elektryczny niskiego napięcia działa jak pulsacyjne fale, rozluźniające mięśnie szyi oraz karku. Impulsy TENS i EMS łagodzą sygnały bólowe, co docenią osoby z poczuciem zesztywnienia, wadami postawy oraz pracujące wiele godzin za biurkiem.

Technologia stojąca za tym urządzeniem jest ciekawa, dlatego warto wgryźć się głębiej. TENS to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, blokująca sygnały bólowe, co prowadzi do łagodzenia dolegliwości. Czyli mamy efekt blokera. Z kolei EMS to elektrostymulacja grupy mięśni poprzez pulsacyjne uwalnianie prądu. Czyli mamy efekt rekonwalescencji. Oba rozwiązania uzupełniają się, przynosząc szybką ulgę oraz dłuższe, głębsze rozluźnienie.

Podobnie jak masażer oczu, również SKG 4356E otrzymał funkcję ciepłego, relaksującego kompresu poprawiającego krążenie. Urządzenie oferuje 3 tryby masażu z 15 stopniami intensywności. Z kolei wbudowany akumulator wystarcza na 2,5-godzinną sesję. Waga masażera to tylko 128 gramów, więc nie będzie stanowił istotnego obciążenia dla szyi oraz karku.

W promocji elektrostymulator SKG 4356E można kupić za 199 zł, czyli z rabatem wynoszącym 50 zł. To najniższa cena z ostatnich 30 dni:

Promocyjne zestawienie zamyka masażer do pleców SKG W9 Pro w kształcie uniwersalnego pasa. Teraz tańszy o 100 zł

Dzięki konstrukcji w kształcie pasa, bezprzewodowy masażer pleców można zabrać wszędzie. Z urządzenia da się korzystać nie tylko siedząc za biurkiem lub relaksując się w fotelu, ale również podczas jazdy samochodem, a nawet wykonując drobne czynności, jak mycie naczyń albo podlewanie ogródka.

W przeciwieństwie do poprzednich urządzeń, SKG W9 Pro masuje mięśnie odcinka lędźwiowego z wykorzystaniem ośmiu głowic masujących, imitujących wrażenie manualnego masażu wykonywanego przez człowieka. Głowice masujące pracują w 14 różnych trybach, z 9 stopniami intensywności. Użytkownik wybiera interesujący go program z poziomu aplikacji mobilnej na Androida oraz iOS.

Uzupełnieniem pracy głowic są wcześniej opisane impulsy TENS i EMS, wykorzystujące prąd niskiego napięcia jako pulsujące fale. Ich zadaniem jest szybko zahamować dolegliwy ból, a następnie doprowadzić do rozluźnienia mięśni. W rezultacie najpierw mamy szybką ulgę, potem głębokie odprężenie. Pas SKG W9 Pro wykorzystuje też technologię gorącego kompresu, działając w trzech zakresach temperatur.

Unikalnym rozwiązaniem w tym modelu jest emiter światła czerwonego, o długości fali 630 nm. Takie światło przenika w głąb ciała na głębokość 10 mm, redukując napięcie oraz stymulując krążenie krwi. W rezultacie podczas jednej sesji masażu użytkownik przechodzi kompleksową procedurę, działającą na mięśnie odcinka lędźwiowego na kilku różnych płaszczyznach.

W promocji masażer SKG W9 Pro można kupić za 699 zł, czyli z rabatem wynoszącym 100 zł. To najniższa cena z ostatnich 30 dni:

Promocja Majówka bez napięcia potrwa do 3 maja lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Szymon Radzewicz 27.04.2026 11:57

Lokowanie produktu : SKG