Większość dbających o ciało zapomina o tym ważnym miejscu

Po całym dniu pracy jedyne, o czym marzę, to o położeniu się nogami do góry na kanapie lub fotelu. Jeśli macie podobnie to nie jesteśmy w tym odosobnieni. Z raportu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i badania „Puls BHP 2025” wynika, że Polacy są najbardziej zmęczonymi w pracy Europejczykami. Najwyższy czas, by coś z tym wreszcie zrobić!

Zdrowie od stóp do głów

Problemami zdrowotnymi, na jakie najczęściej skarżą się Polacy, są ogólne zmęczenie, bóle i problemy mięśniowo-szkieletowe, bóle głowy i zmęczenie oczu, stres oraz lęk. Niezależnie zaś od tego, czy pracujesz cały dzień przy komputerze, czy też jesteś non-stop w biegu, samopoczucie poprawi masaż stóp lub kolan, bo masowanie nóg ma pozytywny wpływ na… całe nasze ciało.

Sam, gdy pierwszy raz o tym usłyszałem, byłem sceptyczny, ale literatura naukowa potwierdza, iż istnieje większy związek pomiędzy stopami i resztą ciała, niż można by się spodziewać. Zadbanie o swoje stopy może wspierać samopoczucie, głównie przez relaksację, poprawę snu i zmniejszenie stresu. Część badań sugeruje krótkoterminowy wpływ na wybrane parametry fizjologiczne.

A w jaki sposób masaż stóp wpływa na nasze zdrowie?

Masaż stóp pomaga obniżyć poziom lęku oraz hormonów stresu, takich jak kortyzol. W badaniu opublikowanym w Cyprus Journal of Medical Sciences wykazano, iż regularna refleksologia stóp u osób pracujących w warunkach wysokiego stresu, takich jak np. kadra zarządzająca, znacząco obniżyła poziom lęku sytuacyjnego oraz stresu zawodowego.

Masaż sprawia, że czujemy się, tak po prostu, lepiej. Wynika to z faktu, iż intensywnie stymuluje układ przywspółczulny, który odpowiedzialny jest właśnie za odpoczynek i regenerację, m. in. poprzez wpływ na nerw błędny. Powoduje wydzielanie się endorfin oraz sprawia, iż sygnały bólowe docierające do mózgu są modulowane. Zmniejsza też uczucie drętwienia i mrowienia.

Masaż stóp ma również pozytywny wpływ na cały nasz układ krążenia. Dotyk, a także redukcja napięcia psychicznego, wykazują silne działanie regulujące jego parametry, obniżając skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz tętno. Zbadano zresztą, iż u osób z nadciśnieniem tętniczym 2. stopnia krótka sesja masażu (15-30 min.) wyraźnie zwalnia akcja serca.

A jak masować stopy?

Na masaż, w tym stóp, można rzecz jasna się umówić - czy to w salonie masażu, czy to zamówić masaż z dojazdem, ale każda tego typu sesja swoje kosztuje. Nie każdy może sobie pozwolić na regularne wizyty u masażysty lub fizjoterapeuty. Warto wziąć jednak sprawy w swoje ręce… i nie tylko w ręce.

Dobrym pomysłem jest wyposażenie się w gadżety do samodzielnego masażu, z których można potem korzystać do woli bez dodatkowych kosztów - poza rzecz jasna prądem. Jednym z uznanych producentów masażerów, w tym do stóp i kolan, jest zaś marka SKG. A jakie konkretne sprzęty można znaleźć w jej ofercie?

Masażer do stóp: SKG YS100

To urządzenie dla osób, które chcą się zrelaksować po długim dniu bez wychodzenia z domu i pomocy osób trzecich. SKG YS100 pomaga pozbyć się uczucia bólu oraz dyskomfortu, jaki ten powoduje. Wystarczy korzystać z tego urządzenia przez 15-30 min. dziennie, aby poprawić swoje samopoczucie, a także poprawić jakość snu - będziemy się kłaść do łóżka w znacznie lepszym nastroju.

SKG YS100 skutecznie łagodzi dyskomfort stóp oraz pomaga osobom cierpiącym na ich drętwienie i mrowienie stóp, np. z powodu neuropatii. Zapewnia też ulgę ludziom cierpiącym na dolegliwości takie jak zapalenie powięzi podeszwowej czy bóle mięśniowe. A w jaki sposób można z niego korzystać? Siedząc na fotelu przy biurku podczas pracy zdalnej lub… leżąc wieczorem na na szezlongu lub sofie.

Urządzenie zapewnia kompleksowy masaż uciskowy w 360 stopniach za pomocą 4 zestawów poduszek powietrznych, po dwie na każdą stopę. Komfort każdej z nich zapewniają jedna duża poduszka grzbietowa oraz druga, w kształcie litery „U” na pięcie. Stopy masowane są od palców, przez podbicie i łuk stopy, aż po kostkę. Masażer wspiera krążenie, skutecznie łagodzi obrzęki, drętwienie i nerwobóle.

Urządzenie ma również po 2 obrotowe wałki na każdą stopę, pod palcami i łukiem stopy. Łącznie jest tu 12 obracających się głowic masujących zapewnia ukierunkowaną ulgę w bólu i drętwieniu związanym z bólem mięśni podeszwowych, zapaleniem powięzi podeszwowej i neuropatią. Podczas korzystania z masażera do stóp SKG YS100 możemy regulować jego intensywność - dostępne są trzy poziomy.

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Do tego dochodzą 3 tryby obrotu wałków: przód, tył i mieszany, co daje nam łącznie 9 trybów masażu. Masażu rolujący wraz z uciskiem powietrznym imituje techniki ściskania, uciskania, ugniatania, rolowania i shiatsu, a to nadal nie koniec. SKG YS100 ma 10 lamp neonowych u podstawy, które zapewniają temperaturę grzania na poziomie 55°C, co rozgrzewa od stóp całe nasze ciało.

Ciepły kompres skutecznie rozgrzewa zimne stopy, co przyda się w szczególności zimą, ale i latem poprawia krążenie i łagodzi obrzęki. Tkanina wewnątrz urządzenia wykonana jest z lekkiego, elastycznego i odpornego na ścieranie materiału i jest łatwa w czyszczeniu. Nie trzeba też samodzielnie odpalać stopera, gdyż sprzęt ma wbudowany timer z dwoma programami: 15 min. i 30 min.

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Masażer do kolan: SKG WS500

Masaż stóp to dobry początek, ale można pójść o krok dalej - w stronę kolan. SKG WS500 to sprzęt projektowany z myślą zarówno o osobach aktywnych, jak i prowadzących siedzący tryb życia, który da nam ulgę i po treningu, i po intensywnym spacerze. Urządzenie łączy masaż ugniatający z terapią cieplną na podczerwień, co pomaga w regeneracji mięśni i zapewnia wsparcie dla stawów.

Masażer do kolana SKG WS500 założony na nogę

SKG WS500 wyposażono w silnik z mimośrodowym kołem, który generuje naturalny ruch ugniatający, aby jak najbardziej przypominać masaż manualny. Możemy wybrać jeden z pięciu trybów pracy, aby rozluźniać mięśnie wokół rzepki, łagodzić sztywność i wspierać krążenie w okolicach kolana.

Technologia podgrzewania przestrzennego wykorzystuje podczerwień (fale 970 nm), by dotrzeć do tkanek i rozgrzać kolano w 2 s. Ciepło równomiernie otula kolano, wspomaga krążenie, łagodzi ból i przywraca sprawność stawów. Do wyboru mamy tu trzy poziomy temperatury: 45°C, 50°C i 55°C.

W tym masażerze do kolan nie zabrakło oczywiście systemu Inteligentnej Kontroli Temperatury NTC (Negative Temperature Coefficient) zapobiegający przegrzaniu skóry. Moc jest automatycznie dostosowywana do indywidualnych różnic w budowie kolana, zapewniając pełen komfort nawet osobom z wrażliwą skórą.

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Masażer do kolan jest przy tym łatwy w użyciu i można go dopasować do każdego kolana za pomocą pasków z rzepem, a miękka silikonowa osłona sprawia, iż jest wygodny i przylega stabilnie, bez ucisku oraz nie zsuwa się podczas użytkowania. Wbudowany akumulator o pojemności 2500 mAh zapewnia do 80 min. działania na pełnym naładowaniu (energię w ogniwie uzupełnia się poprzez port USB-C).

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A ile w ogóle kosztują takie masażery do stóp i kolan?

SKG YS100, czyli opisywany masażer do stóp, katalogowo wyceniony został na 649 zł. Z kolei za masażer do kolan o nazwie SKG WS500 przyjdzie nam zapłacić 549 zł. Nie są to wygórowane kwoty jak za komfort, jaki te urządzenia zapewnią zarówno nam, jak i naszym bliskim, jeśli zdecydujemy się kupić jeden z takich masażerów na prezent dla mamy, taty, babci lub dziadka.

Więcej informacji na temat możliwości opisywanych masażerów SKG YS100 i SKG WS500 znajdziecie w sklepie internetowym SKG. Produkty zamówione bezpośrednio u producenta można zamówić wraz z bezpłatną dostawą do Paczkomatu.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.