Patrzysz pod kątem i nic. Nowy ekran sprawi, że zapomnisz, że trzymasz "składaka"

W tegorocznej generacji składanych Galaxy Z Foldów 8 oraz Z Flipów 8 Samsung zadbał o zmniejszenie charakterystycznego zagięcia w miejscu, gdzie znajduje się mechanizm składania. Problem jednak nie został całkowicie zażegnany, co nie wynika wyłącznie z obecności bruzdy. Niebawem może być jednak mocno ograniczony.

Nowy ekran OLED Samsunga ulepszy przyszłe składaki

Ostatnio chwilę pobawiłem się najnowszymi składanymi Samsungami. W szczególności szeroki Galaxy Z Fold 8 zrobił na mnie duże wrażenie za sprawą swojej smukłości i poczucia obcowania z naprawdę zaawansowanym kawałkiem elektroniki. Ekran w urządzeniu też jest niczego sobie, ale wciąż można zauważyć na nim zgięcie. Jest ono znacznie mniejsze niż w zeszłorocznym Z Fold 7, ale wciąż istnieje. Aby to zauważyć, trzeba się mocno przyjrzeć.

Najwyraźniej zastosowanie nowego typu ekranu nie wystarczyło. Samsung opracował jednak nowy ekran nazwany Wide View, który ma na celu wyeliminowanie spadku jasności wyświetlacza w miejscu zgięcia. W obecnych składanych smartfonach to właśnie różnice w jasności są widoczne przede wszystkim w momencie patrzenia na urządzenie pod większymi kątami - na przykład z boku.

Gdy spoglądamy na urządzenie bezpośrednio, w klasyczny sposób, różnice w jasności nie są już aż tak bardzo widoczne. Samsung jednak cały czas znajduje nowy sposób na poprawę, dzięki której składane smartfony z serii Galaxy Z będą działać perfekcyjnie w każdych warunkach.

Wyświetlacz Wide View to najnowsza technologia szerokiego kąta widzenia, która rozwiązuje problem bocznej degradacji jasności w składanych częściach smartfonów - twierdzi Samsung.

Technologia nie tylko dla składanych smartfonów

Interesujący jest fakt, że nowa technologia wyświetlaczy OLED ma przydać się nie tylko w składanych urządzeniach. Przedstawiciel Samsunga twierdzi, że rozwiązanie ma zastosowanie także w "zakrzywionych krawędziach wyświetlaczy". Mowa zatem o smartfonach z zagiętymi po bokach ekranami. Jeszcze kilka lat temu Samsung przodował w tej technologii i stosował ją do każdego sztandarowego modelu z serii S oraz Note, ale z czasem zrezygnował z niej na rzecz płaskich paneli.

Jest zatem szansa, że zakrzywione ekrany w następnych generacjach powrócą do łask. Może mieć to związek z przyszłoroczną premierą jubileuszowego iPhone’a 20 Pro (XX), w którym ma znaleźć się wyświetlacz z poczwórnym zaobleniem bocznym.

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