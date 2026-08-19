Tak Pixel 11 Pro halucynuje na zdjęciach. Zoom 120x tworzy alternatywny świat
Sprawdziłem jak działa potężny zoom 120x w smartfonie Pixel 11 Pro i cóż… jest aż nazbyt potężny. Na tyle, że tworzy alternatywne rzeczywistości, budując świat równoległy do tego prawdziwego. Niech żyje AI!
Nasze zdjęcia są coraz mniej nasze. Za tym truizmem kryją się lata rozwoju algorytmów, które napędzają aparaty w smartfonach. Właśnie od tych algorytmów w największym stopniu zależy, jak będą wyglądać wykonane przez nas fotografie. A mają wyglądać prześlicznie. Jeśli rzeczywistość stoi ku temu na drodze, tym gorzej dla rzeczywistości.
Pixel 11 Pro i jego zoom 120x jest najlepszym przykładem, jak smartfony zmieniają nam rzeczywistość
Najnowszy smartfon Google’a korzysta z dosyć starych modułów aparatu. Na papierze specyfikacja obiektywów jest mocno przeciętna, mimo tego Pixel 11 Pro oferuje rozwiązania znane z najlepszych foto-telefonów, z potężnym 120-krotnym zoomem cyfrowym na czele. Wręcz zbyt potężnym, bo potrafi tworzyć alternatywne rzeczywistości w miejsce prawdziwego świata.
Jasne, gdy mamy do czynienia z powiększeniem pokroju x100 albo x120, jest oczywiste, że algorytmy i post-processing wjeżdżają na grubo. Należy spodziewać się potężnego wygładzania, wyostrzania i malowania. Pixel 11 Pro to jednak krok dalej. Zamiast pudrować to, co rozpikselowane, smartfon tworzy własną wersję rzeczywistości.
Pierwszy raz przekonałem się o tym, testując zoom 120x na oknie opuszczonego budynku w kompleksie przy Kopalni Wujek. Smartfon zamienił kupkę rozmytych pikseli w kadr tak ostry i klarowny, że widać na nim masę detali. Na przykład to, że szkło okienne jest ryflowane, w poziome pasy. Co za jakość! Co za dokładność! I to wszystko bez statywu ani dodatkowych obiektywów.
Problem polega na tym, że w rzeczywistości nie ma żadnego poziomego ryflowania. Szkło ma zupełnie inną fakturę. Pixel 11 Pro wyczarował sobie ten element, w oparciu o algorytmy oraz AI. Wiem, bo zadałem sobie trud, aby podejść do starego okna i złapać fotkę z bliska. Różnica jest potężna.
Poniżej mam dla was kilka innych przykładów tego, jak Pixel 11 Pro tworzy alternatywną rzeczywistość
Rozbawiło mnie, jak Pixel 11 Pro zamienił zawieszkę w kształcie choinki w samochodzie. Smartfon odmłodził także papieża, a nawet rozwinął się artystycznie na znaku informacyjnym D-18 „parking”. Wszystko to wesołe przejawy kreatywności urządzenia złapane w ciągu kilkunastominutowego spaceru. Strach pomyśleć, jakie byłyby rezultaty, gdybym zaczął fotografować z zoomem 120x ludzi oraz zwierzęta.
Na obronę Google’a należy zaznaczyć, że przy zdjęciach z zoomem 120x pojawia się ikona różdżki, symbolizująca
ostre haluny ulepszenie fotografii z użyciem AI. Wchodząc w szczegóły zdjęcia można zobaczyć, jak kadr x120 wygląda ze standardowymi ulepszeniami. Tyle tylko, że mamy wtedy do czynienia z nieostrą zupą. No ale brawo za klarowne, jasne oznaczenia w galerii.
Powstaje pytanie, czy faktycznie chcemy iść właśnie w tym kierunku
Oprogramowanie działające za soczewką od dekad ulepsza to, co łapią obiektywy naszych urządzeń. O ile jednak dawniej nieporadnie fotografowany samolot pozostawał niewyraźną smugą, tak teraz potrafi zamienić się np. w ptaka. Z fazy ulepszeń wchodzimy w fazę alternatywnej rzeczywistości, tworzonej w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa oraz bazę obrazków zajumaną przez big techy z sieci.
Zmienia się tym samym rola samego zdjęcia. Przestaje być ono stopklatką rzeczywistości, a staje czymś w rodzaju luźnego graficznego wspomnienia. Może nie oddaje stanu faktycznego w pełnym zakresie, ale za to dobrze wygląda, budzi pozytywne emocje. To kierunek, który idealnie współgra z tym, czym jest AI i jak ono funkcjonuje.
Więcej o nowych Pixelach:
Redaktor prowadzący Spider's Web. Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.