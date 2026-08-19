Tak Pixel 11 Pro halucynuje na zdjęciach. Zoom 120x tworzy alternatywny świat

Nasze zdjęcia są coraz mniej nasze. Za tym truizmem kryją się lata rozwoju algorytmów, które napędzają aparaty w smartfonach. Właśnie od tych algorytmów w największym stopniu zależy, jak będą wyglądać wykonane przez nas fotografie. A mają wyglądać prześlicznie. Jeśli rzeczywistość stoi ku temu na drodze, tym gorzej dla rzeczywistości.

Pixel 11 Pro i jego zoom 120x jest najlepszym przykładem, jak smartfony zmieniają nam rzeczywistość

Najnowszy smartfon Google’a korzysta z dosyć starych modułów aparatu. Na papierze specyfikacja obiektywów jest mocno przeciętna, mimo tego Pixel 11 Pro oferuje rozwiązania znane z najlepszych foto-telefonów, z potężnym 120-krotnym zoomem cyfrowym na czele. Wręcz zbyt potężnym, bo potrafi tworzyć alternatywne rzeczywistości w miejsce prawdziwego świata.

Jasne, gdy mamy do czynienia z powiększeniem pokroju x100 albo x120, jest oczywiste, że algorytmy i post-processing wjeżdżają na grubo. Należy spodziewać się potężnego wygładzania, wyostrzania i malowania. Pixel 11 Pro to jednak krok dalej. Zamiast pudrować to, co rozpikselowane, smartfon tworzy własną wersję rzeczywistości.

Pierwszy raz przekonałem się o tym, testując zoom 120x na oknie opuszczonego budynku w kompleksie przy Kopalni Wujek. Smartfon zamienił kupkę rozmytych pikseli w kadr tak ostry i klarowny, że widać na nim masę detali. Na przykład to, że szkło okienne jest ryflowane, w poziome pasy. Co za jakość! Co za dokładność! I to wszystko bez statywu ani dodatkowych obiektywów.

Na lewo zoom 120x w Pixel 11 Pro, na prawo "real"

Na lewo zoom 120x w Pixel 11 Pro, na prawo "real". Wycinek

Problem polega na tym, że w rzeczywistości nie ma żadnego poziomego ryflowania. Szkło ma zupełnie inną fakturę. Pixel 11 Pro wyczarował sobie ten element, w oparciu o algorytmy oraz AI. Wiem, bo zadałem sobie trud, aby podejść do starego okna i złapać fotkę z bliska. Różnica jest potężna.

Poniżej mam dla was kilka innych przykładów tego, jak Pixel 11 Pro tworzy alternatywną rzeczywistość

Rozbawiło mnie, jak Pixel 11 Pro zamienił zawieszkę w kształcie choinki w samochodzie. Smartfon odmłodził także papieża, a nawet rozwinął się artystycznie na znaku informacyjnym D-18 „parking”. Wszystko to wesołe przejawy kreatywności urządzenia złapane w ciągu kilkunastominutowego spaceru. Strach pomyśleć, jakie byłyby rezultaty, gdybym zaczął fotografować z zoomem 120x ludzi oraz zwierzęta.

Na obronę Google’a należy zaznaczyć, że przy zdjęciach z zoomem 120x pojawia się ikona różdżki, symbolizująca ostre haluny ulepszenie fotografii z użyciem AI. Wchodząc w szczegóły zdjęcia można zobaczyć, jak kadr x120 wygląda ze standardowymi ulepszeniami. Tyle tylko, że mamy wtedy do czynienia z nieostrą zupą. No ale brawo za klarowne, jasne oznaczenia w galerii.

Na lewo zoom 120x w Pixel 11 Pro, na prawo "real"

Na lewo zoom 120x w Pixel 11 Pro, na prawo "real". Wycinek

Na lewo zoom 120x w Pixel 11 Pro, na prawo "real"

Na lewo zoom 120x w Pixel 11 Pro, na prawo "real". Wycinek

Na lewo zoom 120x w Pixel 11 Pro, na prawo "real"

Na lewo zoom 120x w Pixel 11 Pro, na prawo "real". Wycinek

Powstaje pytanie, czy faktycznie chcemy iść właśnie w tym kierunku

Oprogramowanie działające za soczewką od dekad ulepsza to, co łapią obiektywy naszych urządzeń. O ile jednak dawniej nieporadnie fotografowany samolot pozostawał niewyraźną smugą, tak teraz potrafi zamienić się np. w ptaka. Z fazy ulepszeń wchodzimy w fazę alternatywnej rzeczywistości, tworzonej w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa oraz bazę obrazków zajumaną przez big techy z sieci.

Zmienia się tym samym rola samego zdjęcia. Przestaje być ono stopklatką rzeczywistości, a staje czymś w rodzaju luźnego graficznego wspomnienia. Może nie oddaje stanu faktycznego w pełnym zakresie, ale za to dobrze wygląda, budzi pozytywne emocje. To kierunek, który idealnie współgra z tym, czym jest AI i jak ono funkcjonuje.

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