Samsung pobił rekord. Przy tych cenach nie tego się spodziewałem

Pod koniec lipca Samsung zaprezentował tegoroczne składane modele z serii Galaxy Z8. W tym samym czasie uruchomił przedsprzedaż, która trwa do 6 sierpnia 2026 r. Przez pierwsze dwa tygodnie nowa linia pobiła rekord przedsprzedaży składaków w historii marki. Jeden model zyskał szczególnie ogromną popularność.

Samsung chwali się, że najnowsze składaki sprzedają się jak ciepłe bułeczki

Przedsprzedaż serii Galaxy Z8 -obejmującej trzy modele: Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra i Z Flip 8 - ruszyła 22 lipca i trwa do 6 sierpnia 2026 r. Regularna sprzedaż rozpocznie się w piątek, 7 sierpnia. Jak wynika z doniesień producenta, nowe smartfony cieszą się ogromną popularnością. Trzy nowe modele są najczęściej zamawianymi w przedsprzedaży urządzeniami ze wszystkich generacji składanych Galaxy w Europie.

Przedpremierowa sprzedaż dwóch wariantów - Z Fold 8 oraz Z Fold 8 Ultra - jest o 70 proc. wyższa w porównaniu z zeszłorocznym Galaxy Z Fold 7. Natomiast cała seria Z8 pobiła dotychczasowy rekord sprzedaży składanych smartfonów o ponad 17 proc. Wynik osiągnięto nawet pomimo tego, że do końca przedsprzedaży pozostał jeszcze jeden dzień.

Tak wysoki wynik był możliwy głównie dzięki premierze Galaxy Z Folda 8. To zupełnie nowy model w ofercie Samsunga, który nie jest bezpośrednim następcą zeszłorocznego Z Folda 7. Sprzęt charakteryzuje się szerokimi proporcjami ekranu oraz odświeżoną budową. Sam nowy Z Fold 8 odpowiada za 40 proc. wszystkich przedpremierowych zamówień w Europie. Pozostałe 60 proc. przypada na dwa modele: Z Folda 8 Ultra i Z Flipa 8.

Jak wyniki wyglądają w Polsce? Również całkiem nieźle. Na naszym rynku przedsprzedaż wszystkich trzech nowych składaków jest wyższa o 30 proc. w porównaniu z zeszłorocznymi Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 oraz Z Flip 7 FE.

Wyniki robią wrażenie, bo mówimy o naprawdę drogich smartfonach

Liczby te przyciągają uwagę, ponieważ seria Galaxy Z8 tania nie jest. Poszczególne modele kosztują bowiem:

Galaxy Z Flip 8 – 5699 zł;

Galaxy Z Fold 8 – 8749 zł;

Galaxy Z Fold 8 Ultra – 9599 zł.

Mówimy zatem o smartfonach z najwyższej półki cenowej. Najtańszy model z serii kosztuje tyle, co iPhone 17 Pro, a wariant pośredni jest o prawie 2500 zł droższy od najlepszego iPhone’a 17 Pro Max. Oczywiście to nieco inna kategoria sprzętu, a Apple jeszcze w tym roku ma zadebiutować ze swoim pierwszym składanym smartfonem, który prawdopodobnie będzie jeszcze droższy.

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