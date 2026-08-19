Polaroid dogadał się z Pikachu. Chcę ten aparat natychmiast

Opcja robienia zdjęć AR w Pokemon Go oraz gra New Pokemon Snap to nie jedyne sposoby na ekspresję pasji do fotografii oraz miłości do Pokemonów. Nową metodę dowiózł nam właśnie Polaroid, który połączył siły z The Pokémon Company, tworząc całą kolekcję aparatów, filmów i akcesoriów inspirowanych kieszonkowymi stworami.

Współpraca została przygotowana z okazji 30. rocznicy Pokémonów i obejmuje łącznie dziewięć specjalnych produktów

Wśród nich znalazły się trzy aparaty natychmiastowe, trzy warianty filmów oraz trzy akcesoria. Polaroid wykorzystał przy tym zarówno pełnowymiarowy model Now Generation 3, jak i znacznie mniejszy Go Generation 3.

Najbardziej charakterystycznym urządzeniem w kolekcji jest Polaroid Now Generation 3 - Pokémon Edition. Aparat otrzymał kolorystykę inspirowaną Poké Ballem: dominuje na nim biel i czerwień uzupełnione czarnymi elementami. Przycisk migawki również nawiązuje do Poké Balla, dzięki czemu motyw przewodni jest widoczny nie tylko na obudowie, ale również w konstrukcji samego aparatu.

Polaroid Pokemon

Fani Pikachu mogą natomiast wybrać Polaroid Go Generation 3 – Pikachu Edition. Ma on intensywnie żółtą obudowę, a jednym z najbardziej charakterystycznych elementów zestawu jest zawieszka przypominająca ogon elektrycznego Pokémona. Na obudowie znalazła się również delikatna grafika przedstawiająca Pikachu, a przycisk migawki ponownie przyjął formę Poké Balla.

Drugi wariant kompaktowego aparatu przygotowano z myślą o fanach Sylveona. Polaroid Go Generation 3 - Sylveon Edition wykorzystuje różowe, białe i niebieskie elementy kolorystyczne, a zestaw uzupełnia pasek utrzymany w tych samych barwach. Obudowę ozdabia liniowa ilustracja Sylveona. Także tutaj nie zabrakło przycisku migawki w kształcie Poké Balla.

Polaroid nie ograniczył współpracy do samych aparatów. Firma przygotowała również trzy specjalne rodzaje filmu. Do Polaroida Go przeznaczono osobne edycje inspirowane Pikachu i Sylveonem. Ramki zdjęć wykonanych na pierwszym wariancie zdobią Pikachu w różnych pozach, natomiast drugi wykorzystuje sylwetki Sylveona, kokardy oraz Poké Balle.

Pokemonowy film do Polaroidów

Właściciele większych aparatów Polaroid mogą sięgnąć po Pokémon Edition i-Type Film. Ramki zostały ozdobione motywami związanymi z Pokémonami, a wśród wykorzystanych postaci znalazły się m.in. Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Gengar, Umbreon oraz Mimikyu. Kżdy z trzech wariantów filmu otrzymał również specjalny darkslide, czyli zabezpieczenie znajdujące się na wierzchu kasety z filmem. Po automatycznym wysunięciu może ono zostać zachowane jako kolekcjonerski gadżet.

Na tym kolekcja się nie kończy. Polaroid przygotował także trzy akcesoria utrzymane w stylistyce Poké Balla. W ofercie znalazł się pasek do aparatu, etui na Polaroida Go w kształcie Poké Balla oraz album na zdjęcia również inspirowany kultowym urządzeniem do łapania Pokémonów. Pasek jest kompatybilny zarówno z Polaroidem Now Generation 3, jak i Go Generation 3.

Akcesoria Pokemon Polaroid

Ceny nowych aparatów są wyższe od ich standardowych odpowiedników. Polaroid Now Generation 3 - Pokémon Edition został wyceniony na 139,99 dol. (ok. 522 zł), podczas gdy obie wersje Polaroida Go Generation 3, czyli Pikachu Edition i Sylveon Edition, kosztują po 99,99 dol. (ok. 373 zł). W obu przypadkach oznacza to około 10 dol. dopłaty względem podstawowych wersji tych aparatów. Specjalny film i-Type kosztuje 22,99 dol. (oik. 86 zł), natomiast podwójne opakowania filmu Go wyceniono na 24,99 dol (ok. 93 zł).

Kolekcja jest limitowana, choć Polaroid nie podał, ile dokładnie egzemplarzy każdego produktu trafi do sprzedaży. Pokémon.com informuje, że zamówienia przedpremierowe rozpoczną się 25 sierpnia, a pełna premiera kolekcji została zaplanowana na 5 października 2026 roku. Według informacji dotyczących premiery produkty mają trafić do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Na liście brakuje Polski, więc dla fanów Pokémonów nad Wisłą pozostaje mieć nadzieję, że Polaroid rozszerzy dystrybucję także na inne europejskie rynki.

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