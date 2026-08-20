Koniec z wyciąganiem tacki SIM. Startery na kartę wchodzą w nową erę

Mimo że fizyczne karty SIM cały czas cieszą się dużą popularnością, operatorzy coraz częściej oferują wariant elektroniczny. Najczęściej dotyczy to umów abonamentowych oraz nowoczesnych subskrypcji realizowanych online - przez aplikację, stronę internetową lub mailowo. Teraz opcja ta trafia także do ofert na kartę.

Oferta na kartę Play ze starterem eSIM bez fizycznej karty

Nowy starter Play na kartę powoli trafia do sprzedaży w salonach operatora oraz wybranych punktach sprzedaży, takich jak sieci sklepów. To rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak tradycyjny starter z fizycznym SIM-em, znanym Polakom od lat. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że nie używamy tu karty, którą wkłada się do tacki urządzenia.

Zamiast tego korzystamy z kodu dostępnego w środku opakowania, który służy do aktywacji profilu eSIM na telefonie. W jakich sytuacjach takie rozwiązanie może się przydać?

Gdy chcemy szybko kupić nowy numer;

Gdy potrzebujemy dodatkowego pakietu danych;

Gdy obcokrajowcy chcą łatwo kupić lokalny numer.

Aktywacja ma być bardzo prosta i zamyka się w kilku krokach:

Zakup eSIM i rejestracja na miejscu lub na stronie internetowej;

Otworzenie opakowania i zeskanowanie telefonem kodu QR znajdującego się w środku;

Automatyczne pobranie profilu eSIM - usługa staje się aktywna natychmiast i możemy od razu połączyć się z siecią.

Profil eSIM jest przechowywany wyłącznie na urządzeniu. Złodziej nie ma możliwości wyciągnięcia takiej karty w momencie kradzieży. Nie można jej też zgubić ani zniszczyć.

Oferty na kartę są bardzo łatwo dostępne, a dzięki temu, że nie ma tu karty SIM, nie trzeba nawet otwierać telefonu. Zresztą niektóre modele w ogóle nie obsługują plastikowych kart. Wystarczy spojrzeć na iPhone’a Air, który jest sprzedawany wyłącznie w wersji eSIM. Dla tego modelu starter Play z eSIM jest jedyną sensowną opcją.

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