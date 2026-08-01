Nike pokazało klapki - marzenie. Ogrzeją i wymasują twoje stopy

Jeżeli obecnie budujesz lub remontujesz dom i nie możesz się zdecydować, czy chcesz mieć ogrzewaną podłogę, Nike właśnie pokazało rozwiązanie, które może okazać się kompromisem dla twojego portfela i komfortu stóp. Firma zaprezentowała Air Zoom Hyperslide - klapki wyposażone w system podgrzewania i masażu wibracyjnego.

Nike Air Zoom Hyperslide to ulga dla twoich stóp i szpan w spa

Air Zoom Hyperslide są następcą zaprezentowanych wcześniej butów Nike x Hyperice Hyperboot, jednak tym razem producent postawił na znacznie prostszą konstrukcję. Zamiast pełnego obuwia użytkownik otrzymuje klapki przeznaczone przede wszystkim do regeneracji po treningu, zawodach, podróży lub całym dniu spędzonym na nogach.

Najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcji jest magnetycznie mocowany moduł umieszczony w pasku klapka. Odpowiada on za generowanie ciepła oraz wibracji, które mają oddziaływać na górną część stopy. Moduł można odłączyć od obuwia, a jego działaniem steruje się przyciskami na obudowie lub za pomocą aplikacji Hyperice.

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Producent przewidział trzy poziomy ogrzewania oraz trzy poziomy intensywności wibracji. Maksymalna temperatura wynosi 47 stopni Celsjusza, a pojedyncza sesja trwa 15 minut. Po jej zakończeniu urządzenie wyłącza się automatycznie.

Za komfort podczas chodzenia odpowiada pełnowymiarowa podeszwa Nike Air Zoom. W przeciwieństwie do samego modułu grzewczo-masującego, nie ma ona żadnych funkcji elektronicznych - jej zadaniem jest zapewnienie amortyzacji i miękkiego podparcia podczas noszenia klapek.

Nike przekonuje, że Air Zoom Hyperslide są skierowane nie tylko do zawodowych sportowców. Według firmy z rozwiązania mogą korzystać również osoby, które spędzają wiele godzin w pracy na stojąco, często podróżują lub po prostu szukają dodatkowego sposobu na odprężenie stóp po intensywnym dniu.

Nowe klapki trafią do sprzedaży 29 września na wybranych rynkach. Będą dostępne w sklepie internetowym Nike, na stronie Hyperice oraz u wybranych sprzedawców. Cena została ustalona na 249 dolarów, co w przeliczeniu odpowiada kwocie około 950 zł, choć europejska cena może różnić się po uwzględnieniu podatków i lokalnych kosztów dystrybucji.

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