To miał być Surface Phone. Niewiele straciliśmy

W świecie technologii jest pewna kategoria urządzeń, które nigdy nie trafiły do sklepów, a mimo to rozpalały wyobraźnię bardziej niż niejeden gotowy produkt. W przypadku Microsoftu takim mitycznym stworzeniem był Surface Phone - telefon, który miał połączyć elegancję linii Surface z ambicjami Windows Phone. Przez lata widzieliśmy rendery, słyszeliśmy plotki, a potem dostaliśmy Surface Duo, który z tymi marzeniami miał wspólnego mniej więcej tyle, co Lumia 950 z iPhone’em 15 Pro.

Aż tu nagle wypływają zdjęcia urządzenia, które wygląda jak żywcem wyjęte z alternatywnej historii. Prototyp z 2013 r., prawdopodobnie o nazwie kodowej Raven, pokazuje, że Microsoft naprawdę miał w rękach coś, co mogło być pierwszym „prawdziwym” Surface Phone’em.

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Microsoft Surface Phone

Urządzenie pochodzi z końcówki 2013 r. i działa na wczesnej wersji Windows Phone 8.1 - build datowany na wrzesień tego samego roku. To moment, w którym Microsoft jeszcze nie przejął Nokii, a Windows Phone miał około 3,6 proc. udziału w rynku globalnym. Wciąż był outsiderem, ale takim, który miał ambicje i fanów.

Prototyp ma ekran 720p, nieznany układ Qualcomma i charakterystyczną, srebrną ramkę, która kolorystycznie nawiązuje do Surface 2. To nie jest przypadek - Microsoft najwyraźniej chciał, by telefon wyglądał jak miniaturowy Surface. Nawet fizyczne przyciski nawigacyjne są pokryte tym samym srebrnym wykończeniem.

Na zdjęciach widać klasyczny zestaw portów z epoki: micro-USB, gniazdo słuchawkowe, slot na kartę SIM. Po prawej stronie - osobne przyciski głośności i dedykowany spust aparatu, na górze - przycisk zasilania. To wszystko brzmi jak typowy Windows Phone, ale całość jest znacznie bardziej „surface’owa” niż jakikolwiek model Lumii.

Warto też przypomnieć, że w tamtym czasie Microsoft eksperymentował z koncepcją „Skype Phone’a” - urządzenia, które zamiast klasycznej telefonii komórkowej miało wykorzystywać Skype’a jako główny kanał komunikacji. Operatorzy raczej nie byliby zachwyceni.

Dlaczego ten projekt nie powstał? Odpowiedź jest prosta: Nokia

W styczniu 2014 r. Microsoft finalizuje przejęcie działu mobilnego Nokii. To moment, w którym wszystkie wewnętrzne projekty telefonów Surface zostają zamrożone. Firma stawia na Lumie, a Raven trafia do szuflady, z której wyciągnięto go dopiero teraz - w formie kilku zdjęć wrzuconych na Telegrama i Discorda.

W kolejnych latach Microsoft wypuszcza Lumie 640, 650, 950 i 550, a potem… porzuca Windows Phone w 2017 roku. Surface Phone wraca dopiero jako Surface Duo, czyli urządzenie z Androidem, dwoma ekranami i filozofią zupełnie inną niż ta, którą reprezentował Raven. Szkoda, że nie było nam dane zobaczyć tego telefonu na półkach. Bo nawet jeśli wygląda „nudno”, to znając Microsoft i Surface’a byłby zapewne bardzo praktyczny i wygodny. Cóż, o tym się już nigdy nie przekonamy.

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