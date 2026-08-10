iPhone Ultra w dwóch smutnych kolorach. Który wybierzesz?

Do sieci trafiły nowe materiały dotyczące nadchodzącego iPhone’a Ultra - pierwszego składanego iPhone’a, który według przecieków ma zadebiutować już we wrześniu. Tym razem nie chodzi jednak o specyfikację, ekran czy zawias. Chodzi o kolory. A dokładniej: o dwa kolory, które - jeśli wierzyć źródłom - Apple wybrał na start.

Srebrny i bardzo ciemny niebieski. Tak, tylko dwa

Źródłem zamieszania jest Sonny Dickson, znany z publikowania akcesoriów tworzonych na podstawie przecieków z łańcucha dostaw. Tym razem pokazał zdjęcia nakładek na aparat iPhone’a Ultra w dwóch wariantach: srebrnym i ciemnoniebieskim. To nie są oficjalne elementy, ale akcesoria przygotowywane przez firmy, które zazwyczaj mają dobre rozeznanie w tym, co Apple szykuje na premierę. Dickson ma w tej kategorii całkiem solidny dorobek, więc branża traktuje jego materiały poważnie.

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Wcześniejsze przecieki sugerowały, że Apple rozważało ciemną szarość lub czerń oraz wariant bieli lub jasnego srebra. Najnowsze zdjęcia wskazują jednak, że zamiast szarości zobaczymy bardzo ciemny odcień niebieskiego. To ruch, który może być próbą odróżnienia Ultra od klasycznych modeli - niebieski w portfolio Apple pojawia się regularnie, ale zwykle w bardziej stonowanych, „bezpiecznych” odsłonach.

Apple lubi minimalizm – ale dwa kolory na start to odważna decyzja

Jeśli przeciek się potwierdzi to iPhone Ultra wystartuje z zaledwie dwoma wariantami kolorystycznymi. To nietypowe, bo nawet najbardziej „pro” iPhone’y zwykle mają trzy lub cztery kolory. Ograniczenie palety może wynikać z kilku czynników: trudności produkcyjnych związanych z nową konstrukcją, chęci podkreślenia ekskluzywności Ultra albo po prostu z tego, że Apple chce uniknąć chaosu przy pierwszej generacji składanego urządzenia.

Warto pamiętać, że Ultra ma być sprzętem premium nawet jak na standardy Apple. Składany ekran, nowy typ zawiasu, prawdopodobnie większy akumulator, a do tego nowa linia produktowa – to wszystko oznacza, że firma może chcieć zachować maksymalną kontrolę nad procesem produkcji. Mniej kolorów to mniej zmiennych.

A co z iPhone’em 18 Pro? Tu paleta ma być znacznie bogatsza

Równolegle do przecieków o Ultra pojawiają się informacje o iPhone’ach 18 Pro. Według doniesień Apple szykuje nowe kolory: ciemną wiśnię, jasny błękit oraz srebro. Wcześniej mówiło się też o czerni, ale najnowsze raporty sugerują, że ten wariant mógł zostać skreślony na ostatniej prostej.

To ciekawy kontrast: klasyczne „Pro” dostają więcej kolorów niż zupełnie nowy, składany Ultra. Można to czytać jako sygnał, że Apple traktuje Ultra jako produkt bardziej „technologiczny” niż „lifestylowy”. Mniej wariantów, bardziej powściągliwa stylistyka, nacisk na konstrukcję i funkcjonalność.

Kolory nie są najważniejsze, ale są częścią narracji. Dwa warianty mogą sugerować, że Apple chce, by Ultra był postrzegany jako narzędzie, a nie gadżet. Coś w stylu: „to jest poważny sprzęt, nie zabawka”. Z drugiej strony - ciemny niebieski może okazać się hitem, jeśli będzie odpowiednio głęboki i elegancki. Apple potrafi robić świetne odcienie, nawet jeśli czasem przesadza z marketingowym nazewnictwem.

*Ilustracja otwierająca wygenerowana w AI

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