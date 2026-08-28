Kupiłem lokalizator z Action za 30 zł. Teraz kupisz trzy za 45 zł

Action ponownie uruchamia weekendową promocję, po której mam ochotę zapaść się pod ziemię i zwrócić ostatnio kupiony produkt, aby uzyskać jeszcze niższą cenę. Po lampkach Philips za 50 zł zamiast 90 zł z zeszłego tygodnia przyszedł czas na zestaw lokalizatorów dla systemów Android i iOS. Dzięki nowej promocji jedno takie urządzenie kosztuje niespełna 15 zł.

Lokalizatory z Action w świetnej promocji na weekend

W weekend 28.08-30.08 w sklepach Action możemy liczyć na promocję na inteligentne lokalizatory marki Fresh ’n Rebel. Zestaw składający się z trzech sztuk przez trzy dni będzie kosztować 44,90 zł za sprawą 33-procentowej obniżki. Standardowa cena kompletu to 67,95 zł.

Oznacza to, że każda sztuka lokalizatora Bluetooth będzie nas kosztować zaledwie 14,97 zł zamiast 22,65 zł. Dzięki temu sprzęt, który na co dzień jest wyjątkowo opłacalny, staje się rekordowo warty zainteresowania. Siłą omawianych lokalizatorów z Action jest sposób działania. Sprzęt bazuje na łączności Bluetooth i wykorzystuje sieci składające się z milionów urządzeń z systemami Android oraz iOS w celu określenia położenia.

Nadajnik został pozbawiony modułów LTE czy GPS i w pełni wykorzystuje Bluetooth Low Energy, wysyłając sygnał w celu odnalezienia pobliskich urządzeń. Jeśli takowe zostaną wykryte, anonimowo przekazują informacje do sieci (Apple Find My lub Google Find My Device). Wszystko odbywa się z najwyższym stopniem bezpieczeństwa: tylko właściciel takiego lokalizatora może odczytać jego położenie określone na podstawie łączności z innymi urządzeniami. Wszystko jest zaszyfrowane.

Lokalizatory Fresh ’n Rebel są uniwersalne, a więc skorzystają z nich zarówno posiadacze iPhone’ów, jak i telefonów z Androidem. Po zakupie wystarczy prosta konfiguracja z użyciem odpowiedniej aplikacji: Znajdź (Apple) lub Centrum Lokalizacji / Znajdź moje urządzenie (Google). Oczywiście należy dodać każdy lokalizator z osobna.

Apple i konkurencja chcą za to znacznie więcej

Najlepsza jest tu oczywiście cena i stosunek możliwości do tego, ile płacimy. Za 15 zł od sztuki dostajemy pełnoprawny lokalizator Bluetooth, który można przyczepić do kluczy, plecaka czy walizki i mieć podgląd lokalizacji w czasie rzeczywistym. W przypadku sieci Znajdź (Apple), jeśli pozostawimy lokalizator w miejscu, gdzie najczęściej tego nie robimy, automatycznie otrzymujemy powiadomienie o zostawionym przedmiocie z przybliżoną lokalizacją oraz czasem od ostatniego połączenia.

Ostatnio sprzęt uratował mi skórę, gdy zostawiłem portfel w wózku na zakupy tuż obok sklepu. Mamy też możliwość odtworzenia dźwięku, jeśli nasz telefon jest w stanie połączyć się z lokalizatorem. Oczywiście nie mamy tu opcji dokładnej lokalizacji UWB, takiej jak w droższym AirTagu, ale w cenie 15 zł nie powinniśmy tego oczekiwać.

Za podobne lokalizatory konkurencja żąda znacznie więcej - AirTag od Apple kosztuje ok. 150 zł za sztukę. Tutaj za 45 zł mamy zestaw trzech. Do dyspozycji jest sporo kolorów oraz etui wraz z haczykiem.

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