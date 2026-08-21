Kupiłem w Action lampkę Philipsa i żałuję. Bo teraz jest prawie dwa razy tańsza

W Action od dłuższego czasu możemy znaleźć świetne, tanie narożnikowe lampy podłogowe Philips RGBIC Ambient. Za urządzenia odpowiada renomowany producent i w swojej cenie potrafią naprawdę sporo. Gwarantują obsługę technologii RGBIC, a więc są w stanie wyświetlić wiele kolorów jednocześnie, zamiast ograniczać się do pojedynczych barw. W ten weekend są jednak jeszcze bardziej opłacalne i za taką kasę lepszego oświetlenia nie znajdziecie.

Action uruchamia promocję na lampy podłogowe Philips

Sieć sklepów Action w ten weekend (21-22.08) uruchomiła promocję na lampę podłogową Philips RGBIC Ambient. To propozycja o wysokości 140 cm, która została stworzona z myślą o oświetlaniu narożników, składająca się z paska LED z technologią RGBIC. Oznacza to, że oprócz bazowych kolorów jest w stanie wyświetlić także sekwencje kolorów za sprawą zaprogramowanych trybów.

Nie jest to jednak sprzęt typu smart - nie obsługuje technologii Hue, więc nie ma możliwości sterowania za pomocą aplikacji lub asystenta głosowego. Zarządzanie lampką odbywa się za pomocą pilota. Całość naprawdę dobrze świeci - jest jasno i równomiernie, a do dyspozycji mamy mnóstwo trybów, w tym synchronizację z muzyką.

Najważniejsza jest tu jednak cena. Domyślnie w Action lampkę Philips RGBIC Ambient możemy kupić za 89,90 zł. W weekendowej promocji sprzęt kosztuje jednak 49,90 zł, czyli o 44 proc. taniej. I jest to rekordowo niska cena jak za ten sprzęt. Kilka miesięcy temu promocja zakładała możliwość zakupu tej lampki za ok. 64 zł - teraz jest jednak jeszcze taniej.

Promocyjne ceny mają obowiązywać we wszystkich sklepach Action w Polsce.

Sam kupiłem dwie lampki w standardowej cenie i teraz żałuję

Osobiście kupiłem dwie sztuki lamp Philips RGBIC Ambient. Jedną ok. miesiąca temu, drugą dosłownie wczoraj - dzień przed tym, jak Action uruchomił promocję na sprzęt. Gdybym zdecydował się na zakupy w promocyjnej cenie, za dwie lampki wydałbym niespełna 100 zł. Za dokładnie identyczny sprzęt.

Dwie lampki w cenie jednej brzmią jak naprawdę bardzo dobra oferta, ale niestety pospieszyłem się z ich zakupem. W domyślnej cenie 90 zł urządzenia są opłacalne, ale za 50 zł to genialny sprzęt. W tej cenie trudno kupić dobrą zwykłą lampkę, a co dopiero pełnoprawny sprzęt z technologią RGBIC oraz obsługą mnóstwa kolorów i trybów. Osobiście polecam każdemu, kto szuka prostej i taniej lampki narożnikowej.

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