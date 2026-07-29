Kupiłem w Action lampę Philipsa za 90 zł. Sam nie wierzę, jak dobry daje klimat

To klasyczna ambientówka za śmieszne pieniądze: wizualnie robi dobrą robotę, ale technologicznie nie ma podjazdu do prawdziwej serii Hue. Bardziej hue hue hue (to niejedyny żart tego typu w tym tekście).

Dokładnie takiego kompromisu należy oczekiwać przy kwocie w granicach 90 zł. Produkt pełni raczej rolę imprezowej listwy RGBIC na stojaku niż inteligentnego źródła światła do codziennego oświetlania pokoju. Ale działa? Działa, hue hu… sorki.

Konstrukcja, wymiary i montaż DIY

Lampa podłogowa Philips LED RGBIC Ambient mierzy 142 cm wysokości, więc stojąc w pokoju dorównuje gabarytami klasycznym lampom podłogowym i nie przypomina taniego patyka z dyskontu.

Smuga światła rozchodzi się po całej długości konstrukcji. Forma pozostaje minimalistyczna: składa się z okrągłej podstawy, cienkiego pionowego słupka oraz elastycznej listwy LED umieszczonej w plastikowej prowadnicy. Diody skierowano do tyłu, co jasno wskazuje, że sprzęt zaprojektowano do ustawienia w kącie pomieszczenia, a nie jako główne źródło światła.

To nie jest urządzenie gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Montaż wymaga złożenia plastikowych segmentów oraz dociśnięcia gumowej listwy.

Złożenie całości zajmuje kilkanaście minut dłubania związanego ze wciskaniem i dokręcaniem elementów. Producent w instrukcji oficjalnie ostrzega, aby nie przycinać paska LED, lecz cierpliwie przeciągnąć go przez całą długość rurki.

Jakość wykonania i materiały

Podstawa urządzenia to bardzo prosty, matowy krążek pozbawiony wykończenia znanego z droższych serii tego producenta. Pionowy słupek wykonano z cienkiego metalu, wewnątrz którego znajduje się gumowy profil ze wklejoną taśmą LED.

Warto zwrócić uwagę na silikonową osłonę. Zastosowany materiał błyskawicznie przyciąga kurz i drobne zanieczyszczenia, co widać od razu po zmontowaniu.

Osoby dbające o idealną czystość będą musiały regularnie przecierać osłonę wilgotną szmatką.

Sterowanie, pilot i brak opcji smart

Na obudowie umieszczono wyłącznie jeden fizyczny przycisk, który służy jedynie do włączania i wyłączania zasilania. Całe sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego do zestawu, klasycznego pilota z fabrycznym zabezpieczeniem baterii. Pilot umożliwia:

zmianę palety barw,

przełączanie wbudowanych trybów świecenia,

regulację jasności oświetlenia.

Lampa nie posiada modułów Wi-Fi ani Bluetooth, co wyklucza sterowanie z poziomu aplikacji na telefonie. Nie ma tu również opcji tworzenia automatyzacji ani integracji z systemami inteligentnego domu.

Tryby kolorów RGBIC oraz białe światło

Zastosowana technologia RGBIC pozwala na wyświetlanie różnych kolorów równocześnie na poszczególnych sekcjach taśmy, co daje efekt płynnie przechodzącego światła. Nasycenie barw, takich jak zieleń, żółć czy głęboki błękit, stoi na zaskakująco dobrym poziomie jak na ten pułap cenowy.

Zaprogramowane fabrycznie efekty dynamiczne i animacje pionowe sprawnie budują klimat w zaciemnionym pomieszczeniu.

Urządzenie oferuje tryb białego światła, jednak nie sprawdzi się ono jako oświetlenie robocze. Generowany strumień ma chłodną, lekko niebieskawą barwę, która nie nadaje się do czytania ani pracy przy biurku. Zapewnia jedynie delikatne tło wizualne.

Reakcja na dźwięk i tryby muzyczne

Do najciekawszych funkcji należy zaliczyć tryby muzyczne. Wbudowany mikrofon reaguje na dźwięki otoczenia, mowę oraz muzykę, dostosowując iluminację do rytmu. Czułość oraz szybkość reakcji można regulować na pilocie, przechodząc od delikatnego pulsowania do dynamicznych efektów.

Wśród dostępnych trybów znajdziesz:

wizualizację przypominającą korektor graficzny (equalizer),

dynamiczny tryb stroboskopowy na imprezy,

spokojne, płynne przejścia tonalne do wieczornego relaksu.

Praktyczne zastosowanie i brak ekosystemu Hue

Jedynym Hue, jakie tu dostajesz, jest uśmiech przy kasie - z linią Philips Hue ten produkt ma wspólny głównie branding Philipsa na pudełku. Brakuje obsługi mostka, dedykowanej aplikacji czy zapamiętywania scen. Po odłączeniu od gniazdka i ponownym dopływie prądu lampa resetuje się do stanu domyślnego.

Mimo to, po postawieniu dwóch egzemplarzy w rogu pokoju i sparowaniu ich z jednym pilotem, uzyskasz efektowne tło za niewielkie pieniądze.

Główne cechy urządzenia:

Zalety: wysoka obudowa (142 cm), ładne nasycenie barw RGBIC, dobrze działające tryby muzyczne, możliwość obsługi dwóch egzemplarzy jednym pilotem.

Wady: dłubanina przy montażu, silikon szybko łapiący kurz i brud, chłodny odcień białego światła, całkowity brak funkcji smart.

Czy warto?

Przy cenie na poziomie około 90 zł oczekiwanie flagowych funkcji smart home jest jak liczenie na najnowsze auto w cenie używanego roweru. Philips Ambient to prosty, niedrogi sprzęt do kreowania efektów świetlnych.

Lampa sprawdzi się jako tani dodatek wizualny do kącika gamingowego, tło do nagrań na TikToka czy oprawa świetlna na domowe imprezy. Jeśli priorytetem pozostaje wysoka jakość białego światła, obsługa z poziomu telefonu i integracja z ekosystemem smart home, od razu szukaj droższych modeli. Świadomy zakup z nastawieniem na żywe kolory i brak bajerów smart to klucz do sukcesu.

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