Klimatyzator przenośny bez rury na falę upałów. Czy to w ogóle ma sens?

Kolejne fale upałów bijące rekordy temperatury obniżają nasz komfort życia. Wiele osób pluje sobie w brodę, że nie zdecydowało się za wczasu na założenie klimatyzacji, bo teraz to już raczej po ptokach. Do tego w wielu lokalizacjach montaż takowej jest w ogóle niemożliwy, więc nic dziwnego, iż szukamy innych sposobów na to, by radzić sobie z wysokimi temperaturami.

Wiele osób stawia na klasyczne wiatraki, ale te pewnego pułapu temperatury przestają nam doraźnie pomagać. Wiele osób zastanawia się, czy dobrym wyborem nie będzie klimatyzator przenośny bez rury, czyli urządzenie nazywane również klimatorem albo klimatyzerem. Jak ono w ogóle działa? I czy faktycznie zapewni nam większy komfort? Tak, ale pod pewnymi warunkami.

Jak działa klimatyzator przenośny bez rury?

Wbrew swojej nazwie nie działa on dokładnie tak, jak typowa klimatyzacja. Klimatyzator przenośny bez rury to nazwa potoczna na urządzenie nazywane klimatorem, klimatyzerem lub, nieco bardziej fachowo, chłodziarką ewaporacyjną. Nie ma ani sprężarki, ani tradycyjnego czynnika chłodniczego, które odprowadzałby ciepło z pomieszczenia na zewnątrz.

Działanie klimatyzatora przenośnego bez rury opiera się na fizycznym procesie tzw. ewaporacji, czyli odparowywania wody. Wbudowany w niego wentylator zaciąga ciepłe powietrze z mieszkania, a następnie przepycha je przez filtr, który jest stale zraszany zimną wodą ze zbiornika. Woda przechodzi w stan gazowy i pochłania ciepło z przepływającego powietrza.

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Strumień powietrza, który opuszcza klimator, jest zauważalnie chłodniejszy od powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu jeśli zostanie skierowany na nas, to poprawi nasze samopoczucie, jeśli wysoka temperatura daje się nam we znaki. Klasycznej klimatyzacji tym samym nie zastąpi, ale i tak może sprawdzić się znacznie lepiej niż zwykły wiatrak wprowadzający jedynie powietrze w ruch.

Klimatyzer w praktyce

Poczucie schłodzenia się jest niemal natychmiastowe po włączeniu klimatyzera, ale nie obniży on ogólnej temperatury w całym pomieszczeniu tak, jak klasyczny klimatyzator. Odparowana woda trafia do otoczenia, co stopniowo podnosi wilgotność powietrza. Z tego powodu powodu chłodziarka ewaporacyjna działa najefektywniej w suchych i dobrze wentylowanych miejscach.

Bez dwóch zdań zamontowanie klimatyzacji ze sprężarką i jednostką zewnętrzną, jeśli mamy taką możliwość, będzie świetnym wyborem, ale jeśli takiej możliwości nie mamy - czy to od ręki, czy to wcale - to można postawić na klimatyzator przenośny bez rury (zamiast lub obok domowego wentylatora). A jaki model wybrać i ile trzeba za takowy sprzęt mniej-więcej zapłacić?

Oto lista 5 polecanych modeli klimatorów:

Klimatyzator przenośny bez rury warto przy tym postawić tak, aby strumień schłodzonego powietrza, który generuje, kierowany był do miejsca, w którym spędzamy najwięcej czasu. Dzięki temu osiągniemy najlepsze efekty w chwili, gdy wysoka temperatura w domu lub mieszkaniu będąca efektem kolejnych fal upałów będzie dawać się nam wyjątkowo mocno we znaki.

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