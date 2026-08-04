Najlepsze gry Xboksa 360 trafią na komputery. Zadziałają nawet z płyty

Trudno nie zauważyć, że Xbox w ostatnich kilkunastu miesiącach ma spore problemy. Wystarczy tylko spojrzeć na zamknięcia studiów growych, zwolnienia pracowników czy podwyżki cen prawie 6-letniej konsoli. W ciągu ostatnich dwóch lat to już trzecia podwyżka. Aby to nieco naprawić, gigant pozwoli graczom przenieść się do czasów starego dobrego Xboxa 360 i zagrać w gry jak dawniej.

Microsoft przeniesie gry z Xboxa 360 na komputery osobiste

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Microsoft zamierza przenieść gry z oryginalnego Xboksa na komputery osobiste. Lista produkcji była co prawda wyjątkowo krótka, ale gigant na tym nie zakończy. Jak wynika z doniesień The Verge, firma ma również umożliwić twórcom proste przeniesienie gier z konsoli Xbox 360 na PC.

Dokument, do którego dotarł serwis, ujawnia bowiem, że gry stworzone z myślą o najbardziej kultowym Xboksie w historii mogą działać na konsoli Xbox nowej generacji, komputerach osobistych oraz urządzeniach przenośnych. Co prawda Microsoft już wcześniej ujawnił, że następne wydanie konsoli Xbox będzie w stanie sprawniej uruchomić gry z Windowsa, ale teraz otrzymujemy potwierdzenie dotyczące wstecznej kompatybilności.

Twórcy gier stworzonych z myślą o Xboxie 360 będą mieli dużą kontrolę nad dostępnością swoich produkcji: mogą zaoferować wsteczną kompatybilność, dostosować ceny gier w wersji na komputery, a także zdecydować, czy produkcja ma trafić do abonamentu Xbox Game Pass.

Raport ujawnia również kwestię sposobu uzyskania cyfrowej wersji gier, które gracze już posiadają na płytach. To rozwiązanie, o którym zrobiło się głośno na początku lipca tego roku, ma na celu uratowanie fizycznych kopii w obliczu zmian w branży polegających na wycofywaniu się z płyt przez producentów konsol.

Przeniesienie kultowych gier z Xboxa 360 na komputery osobiste to jednak kwestia czasu. Obecne doniesienia wskazują na wdrożenie między 2027 a 2028 r. Czyli gry z okresu świetności konsoli Microsoftu będą dostępne dla posiadaczy nowoczesnego sprzętu dopiero za ok. 1,5 roku. Czekanie może być jednak tego warte. Wiele produkcji, które nigdy nie trafiły na komputery osobiste lub nie są już dostępne ze względu na brak cyfrowej dystrybucji, może otrzymać nowe życie.

Nadchodząca zmiana podejścia wynika z planu Microsoftu zakładającego reset konsoli Xbox. Oryginalne gry z Xboxa 360 to w wielu przypadkach istne perełki, które starsi gracze pamiętają z czasów swojej młodości. Mimo wszystko trzystasześćdziesiątka miała swoją premierę przeszło 20 lat temu. Możliwość powrotu do starych dobrych czasów to dobry sposób na zachęcenie graczy.

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