Kliknąłeś z ciekawości, zalało cię spamem? Google naprawia potężną wadę Discovera

Najnowsza aktualizacja wyszukiwarki Google przynosi zmiany, które ułatwią internautom odnajdywanie treści z ich ulubionych serwisów. Firma rozbudowuje funkcje personalizacji w wyszukiwarce Google, Google Discover i Google Wiadomości, dając użytkownikom większy wpływ zarówno na tematykę rekomendowanych materiałów, jak i źródła, z których pochodzą.

Google zmienia sposób personalizowania treści w swoich usługach

Jedną z nowości jest przycisk czyli "Preferowane źródła". Wydawcy będą mogli umieszczać go na swoich stronach internetowych, umożliwiając czytelnikom dodanie danego serwisu do listy preferowanych źródeł Google. Po kliknięciu przycisku użytkownik zostanie automatycznie przekierowany z powrotem do miejsca na stronie wydawcy, w którym wcześniej przerwał czytanie.

Przycisk "Preferowane źródła" pomoże czytelnikom odnajdować treści z ulubionych serwisów, a wydawcom dotrzeć do większego grona odbiorców

Dodanie serwisu do preferowanych źródeł ma wpływać na treści wyświetlane przez Google w kilku miejscach. Materiały z wybranych publikacji mają być łatwiejsze do odnalezienia w sekcji Najważniejsze artykuły, a także w przeglądach od AI i trybie AI. Jednocześnie już od kilku miesięcy użytkownicy wyszukiwarki mają możliwość manualnego dodawania serwisów do preferowanych źródeł w Google. Zachęcamy do dodania Spider's Web jako preferowanego źródła. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk pod tytułem tego artykułu lub kliknąć w ten link.

Zmiany obejmą również Google Discover, czyli spersonalizowany kanał z artykułami, wiadomościami i materiałami wideo, dostępny między innymi w aplikacji Google oraz na stronie głównej mobilnej wersji Chrome'a. Google chce pozwolić użytkownikom precyzyjniej określać, jakie treści powinny trafiać do ich kanału.

W najbliższych dniach w aplikacji Google pojawi się możliwość przekazania takich wskazówek za pomocą menu oznaczonego trzema kropkami przy materiale wyświetlanym w Discover. Użytkownik będzie mógł własnymi słowami opisać tematy lub wskazać linki, których chce widzieć więcej albo mniej.

Funkcja Google Discover, która pozwoli użytkownikom dostosować tematykę sugerowanych artykułów

Google podaje przykłady osób poszukujących inspiracji związanych z remontem kuchni, ale interesujących się wyłącznie ekologicznymi rozwiązaniami, albo materiałów o weekendowych wyjazdach z wyłączeniem biwakowania. Kanał Discover ma dostosowywać się do takich poleceń na bieżąco i zapamiętywać przekazane wcześniej preferencje.

Funkcja może ograniczyć sytuacje, w których pojedynczy przeczytany artykuł znacząco zmienia charakter rekomendacji. Przykładowo, czasami wystarczy spędzić kilka minut na lekturze jednego artykułu o bieganiu, aby algorytm zaczął sugerować użytkownikowi treści przeznaczone dla osób przygotowujących się do maratonu. Nowy mechanizm ma pozwolić bezpośrednio określić, które zainteresowania są chwilowe, a które użytkownik chce rozwijać w swoim kanale.

Google rozszerza personalizację także w Google Wiadomości dla Androida. Użytkownicy słuchający codziennych briefingów audio będą mogli tworzyć je wokół wybranych przez siebie tematów. Przy każdej historii mają być widoczne informacje o źródle oraz linki prowadzące do pełnych artykułów.

Firma zapowiada również bardziej rozbudowane materiały dotyczące najważniejszych wydarzeń dzięki udziałowi wydawców uczestniczących w pilotażowym programie AI News. Zmiany w Google Wiadomości mają więc pozwolić użytkownikom zdecydować nie tylko o tym, czego chcą słuchać, ale również łatwiej sprawdzić, skąd pochodzą przedstawiane informacje.

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