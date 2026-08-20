Google rozdaje rok AI Plus za darmo. Jest tylko jeden warunek

Tak jak w poprzednim roku Google uruchamia promocję na pakiet Google AI Plus dla studentów. Ten dla uczących się jest całkowicie za darmo, dzięki czemu można oszczędzić kilkaset złotych. Dla tych, którzy potrzebują więcej, jest też płatna opcja z ogromną, 75-procentową obniżką na cały okres studiów. Sprawdźmy, co dają.

Google AI Plus za darmo na rok dla studentów

Jeśli studiujecie lub dopiero wybieracie się na uczelnię, Google przygotował dla was kolejną edycję świetnej promocji. Zasady są naprawdę proste: można odebrać pakiet Google AI Plus za darmo na 12 miesięcy. Czym jest ta usługa?

To przede wszystkim pakiet, który zapewnia dostęp do chmury z limitem 400 GB miejsca na dane. W darmowej wersji konta Google jest to symboliczne 15 GB, więc mówimy o ponad 20-krotnym ulepszeniu. Oprócz zwiększonej chmury możemy liczyć na ulepszone funkcja sztucznej inteligencji Google Gemini oraz Gemini Notebook - dzięki temu jesteśmy w stanie analizować notatki z zajęć o objętości do 200 stron.

Google oferuje tu również wyższe limity generowania obrazów i wideo dzięki modelom Gemini Omni Flash oraz Nano Banana, a także wsparcie w pisaniu tekstów czy przygotowywaniu prac. Użytkownicy Google AI Plus mogą liczyć na dostęp do Gemini w Gmailu oraz szerszy dostęp do studia muzycznego AI Google Flow Music.

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to cały zestaw dostajemy za darmo - zamiast 23,99 zł/mies. Czyli studenci są w stanie oszczędzić 287,88 zł w ciągu 12 miesięcy. Od 13. miesiąca opłata wróci do standardowego poziomu.

Jest też opcja na płatny pakiet w dużo niższej cenie

Google uruchomił także promocję na subskrypcję dla tych, którzy potrzebują większych limitów w obsłudze funkcji sztucznej inteligencji. Pakiet Google AI Pro jest dostępny z 75-procentowym rabatem za 23,99 zł/mies. zamiast 97,99 zł/mies. Oznacza to, że wersja AI Pro jest dostępna w cenie AI Plus.

Co dostajemy za nieco ponad 20 zł/mies.? Google twierdzi, że możemy analizować notatki z zajęć o objętości do 1500 stron naraz. Mamy też dostęp do rozszerzonej pomocy w pisaniu i przygotowaniu do pracy, a także do generowania obrazków, filmów oraz muzyki od Google. Do tego gigant dorzuca 5 TB przestrzeni w chmurze.

Cenę 23,99 zł/mies. można utrzymać przez maksymalnie cztery lata, jeśli zachowamy ciągłość płatności. Całość brzmi więc jak idealna opcja na czas studiów - wystarczy jedynie oficjalnie potwierdzić swój status studenta.

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