Samsung Galaxy Z Fold 8 trafił do sprzedaży. Przez 2 tygodnie można kupić go taniej

Po nieco ponad 2-tygodniowym okresie przedsprzedaży koreański producent rozpoczął regularną sprzedaż serii Galaxy Z8. Ci, którzy zamówili je przedpremierowo, powoli odbierają swoje urządzenia. Po zakończeniu przedsprzedaży jest teraz nawet taniej, niż było.

Samsungi Galaxy Z Fold 8 trafiają do sprzedaży - jest nowa promocja

Z okazji przedsprzedaży Samsung przygotował promocję na start, zakładającą możliwość odebrania zwrotu na poziomie nawet 4250 zł za stare urządzenie oddane w ramach odkupu. Trzeba było się jednak pozbyć starego smartfona, co dla niektórych mogło nie być najlepszą opcją.

Natomiast nowa promocja z okazji startu regularnej sprzedaży zakłada proste obniżenie ceny wyższych wersji pamięciowych. Nie trzeba wykonywać dodatkowych kroków – po prostu sprzęty są tańsze. Ceny poszczególnych modeli wyglądają następująco:

Galaxy Z Flip 8 12 + 256 GB - 5 699 zł (bez zmian);

Galaxy Z Flip 8 12 + 512 GB - 6 124 zł (425 zł taniej);



Galaxy Z Fold 8 12 + 256 GB - 8 749 zł (bez zmian);

Galaxy Z Fold 8 12 + 512 GB -9 174 zł (425 zł taniej);

Galaxy Z Fold 8 16 GB + 1 TB - 10 449 zł (850 zł taniej);

Galaxy Z Fold 8 Ultra 12 + 256 GB - 9 599 zł (bez zmian);

Galaxy Z Fold 8 Ultra 12 + 512 GB - 10 049 zł (450 zł taniej);

Galaxy Z Fold 8 Ultra 16 GB + 1 TB - 11 349 zł (850 zł taniej);

Oznacza to, że podstawowe modele nie doczekały się przeceny. Na obniżkę ceny mogą liczyć tylko wyższe warianty pamięciowe: 512 GB oraz 1 TB. Różnice wynoszą 425–850 zł, więc można nieco zaoszczędzić. Oczywiście w dalszym ciągu są to naprawdę drogie modele z najwyższej półki cenowej, kosztujące 6–11 tys. zł, ale lepiej mieć rabat, niż go nie mieć.

Nowa promocja z rabatem została uruchomiona w piątek, 7 sierpnia, i potrwa przez następne dwa tygodnie – do 21 sierpnia 2026 r. Ceny obowiązują nie tylko w oficjalnym sklepie Samsunga, ale też w innych popularnych sieciach sklepów z elektroniką: Media Expert, x-kom, MediaMarkt i nie tylko.

Do każdego zakupu producent dorzuca 6-miesięczną subskrypcję Google AI Pro o wartości 587 zł, obejmującą 5 TB przestrzeni na dane w chmurze, dostęp do abonamentu YouTube Premium Lite oraz 4-krotnie wyższe limity w Gemini.

Czytaj też:

Ładowanie...