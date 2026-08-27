TCL z "Oscarem telewizorów". Ich Mini LEDy błyszczą jak nigdy

W sezonie 2026-2027 TCL zgarnęło aż sześć statuetek od EISA - jednego z najważniejszych europejskich gremiów oceniających sprzęt audio-wideo. Mówimy o czterech telewizorach z segmentu premium oraz dwóch urządzeniach audio, które razem tworzą pełny zestaw kina domowego.

TCL i EISA

EISA to organizacja zrzeszająca redakcje z kilkunastu krajów Europy. Jury rozdaje nagrody za realne innowacje i przewagę technologiczną. W tym roku TCL zgarnął wyróżnienia w kategoriach Statement TV, Premium RGB LED TV, Premium Mini LED TV, Best Buy Mini LED TV oraz dwóch segmentach audio. To szeroki przekrój rynku - od gigantycznych ekranów po soundbary. Warto zauważyć, że TCL jest dziś największą na świecie marką telewizorów Mini LED.

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TCL X11L

Najbardziej efektownym wyróżnionym modelem jest 98X11L - telewizor, który w salonie zajmuje tyle przestrzeni, że trzeba go planować jak mebel. EISA przyznała mu tytuł Statement TV, czyli urządzenia pokazującego maksimum możliwości producenta. I faktycznie:

20 736 stref lokalnego wygaszania - liczba, która jeszcze dwa lata temu brzmiałaby po prostu niewiarygodnie.

Szczytowa jasność HDR do 10 000 nitów - poziom, który pozwala Mini LED-owi konkurować z profesjonalnymi monitorami masteringowymi.

100 proc. pokrycia szerokiej gamy barw BT.2020 - pełne wykorzystanie możliwości współczesnych treści HDR.

144 Hz - natywne odświeżanie, które docenią gracze i fani sportu.

Audio by Bang & Olufsen - rzadko spotykane w telewizorach połączenie dużego ekranu z audio klasy premium.

To telewizor, który nie tylko ma robić wrażenie - on ma być demonstracją technologicznej przewagi TCL w Mini LED‑ach. I robi to skutecznie.

RGB Mini LED: TCL 85RM9L - telewizor dla tych, którzy chcą więcej niż Mini LED

TCL RM9L

Drugi kluczowy model, 85RM9L, to telewizor z podświetleniem RGB Mini LED. To ciekawy kierunek, bo zamiast klasycznego białego podświetlenia z filtrami TCL stosuje pełne źródła RGB, co daje bardziej precyzyjne sterowanie kolorem i światłem. W praktyce oznacza to:

8736 precyzyjnych stref kolorów,

HDR do 4000 nitów,

100 proc. BT.2020,

oraz ponownie audio od Bang & Olufsen.

To telewizor dla osób, które chcą czegoś bardziej „kinowego” niż klasyczny Mini LED - bardziej nasyconych barw, większej precyzji i efektu „wow” w scenach HDR.

Mini LED dla wymagających: TCL 75C8L - premium bez kompromisów

TCL C8L

Model 75C8L to kolejny dowód na to, że TCL nie traktuje Mini LED-ów jako dodatku, lecz jako fundament swojej oferty.

5500 nitów jasności,

2584 stref wygaszania,

precyzyjne sterowanie światłem,

i nacisk na jakość HDR w codziennym użytkowaniu.

To telewizor, który ma być „bezpiecznym wyborem” dla osób chcących premium bez przepłacania za OLED-y z najwyższej półki.

Best Buy Mini LED: TCL 65C7L - model, który ma sens dla większości Polaków

TCL C7L

Wyróżnienie Best Buy Mini LED dla modelu 65C7L pokazuje, że TCL potrafi robić sprzęt nie tylko efektowny, ale też rozsądnie wyceniony. To telewizor, który ma dawać większość zalet Mini LED‑a - wysoki kontrast, mocny HDR, dobre odwzorowanie barw - w cenie, która nie wywołuje palpitacji serca.

Audio: zestaw Z100 i soundbar A65K - TCL wchodzi w kino domowe na poważnie

TCL A65K

EISA wyróżniła również dwa urządzenia audio:

bezprzewodowy zestaw głośników Z100/Z100‑SW,

soundbar A65K.

To ważny sygnał: TCL nie chce być tylko telewizorową marką. Buduje ekosystem kina domowego, który ma konkurować z Samsungiem, LG czy Sony - i robi to w sposób, który redakcje EISA uznały za wart nagród.

TCL Z100

TCL zgarnia sześć nagród EISA - i trudno się dziwić

Firma od kilku lat inwestuje w Mini LED-y z determinacją, która zaczyna przynosić efekty w postaci realnej przewagi technologicznej. Dla polskiego odbiorcy oznacza to jedno: jeśli szukasz dużego, jasnego, efektownego telewizora do HDR - TCL jest dziś jednym z najpewniejszych wyborów.

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