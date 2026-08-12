Dlaczego nie wolno patrzeć w Słońce podczas zaćmienia? Kusi, ale tego nie rób

Zaćmienie Słońca to jeden z tych kosmicznych spektakli, które potrafią wyciągnąć ludzi z domów, biur i samochodów, by choć przez chwilę poczuć się jak bohaterowie „Interstellar”. W Polsce nie mamy ich zbyt wiele, więc kiedy już się zdarzają to entuzjazm rośnie jak słupki sprzedaży nowych iPhone’ów we wrześniu. I właśnie wtedy pojawia się odwieczne pytanie: skoro Księżyc zasłania Słońce, to czy można wreszcie spojrzeć na tę gwiazdę bez obaw o wzrok?

Krótka odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Długa odpowiedź - ta, którą właśnie czytasz - wyjaśnia dlaczego.

Czytaj też:

Słońce nie staje się bezpieczne, tylko mniej oczywiste

Największy błąd, jaki popełniają ludzie podczas zaćmień, wynika z intuicji. Skoro Słońce jest zasłonięte, to przecież świeci słabiej, prawda? A jak świeci słabiej, to chyba nie może zrobić krzywdy. Problem w tym, że fizyka ma w nosie naszą intuicję.

Zaćmienie Słońca (fot. NASA)

Podczas częściowego zaćmienia Słońce nadal emituje pełne spektrum promieniowania, w tym ultrafiolet i podczerwień. To, że widzimy tylko „kawałek” tarczy, nie oznacza, że promieniowanie magicznie znika. Wręcz przeciwnie - mniejsza jasność sprawia, że źrenica rozszerza się bardziej niż zwykle, wpuszczając do oka więcej energii, niż byłoby to możliwe przy pełnym blasku.

Oko nie ma czujnika temperatury

Gdybyśmy mieli w oczach termometr to sprawa byłaby prosta. Spojrzałbyś na Słońce, poczuł pieczenie, odwrócił wzrok i po sprawie. Niestety, siatkówka nie ma receptorów bólowych. Możesz ją dosłownie „ugotować”, nie czując absolutnie nic.

Promieniowanie słoneczne skupia się na siatkówce jak laser w projektorze kinowym. W normalnych warunkach mózg chroni nas odruchowo - patrząc na pełne Słońce postrzegamy je jako po prostu zbyt jasne, więc odwracamy wzrok. Podczas zaćmienia ten mechanizm przestaje działać, bo jasność spada do poziomu, który nie wywołuje dyskomfortu. To pułapka.

Badania okulistyczne pokazują, że już kilkanaście sekund patrzenia na częściowo zasłonięte Słońce może prowadzić do tzw. retinopatii słonecznej. Chodzi o uszkodzenie fotoreceptorów, które może być trwałe. W skrajnych przypadkach prowadzi do powstania centralnej plamy w polu widzenia.

Dlaczego telefon nie jest bezpiecznym filtrem

Częściowe zaćmienie Słońca

W erze elektroniki użytkowej naturalnym odruchem jest wyciągnięcie telefonu i zrobienie zdjęcia. Niestety, to również nie jest dobry pomysł. Matryce w telefonach nie są projektowane z myślą o bezpośrednim fotografowaniu Słońca. W skrajnych przypadkach wystarczy kilka sekund, by na sensorze pojawiły się trwałe uszkodzenia - wypalone piksele, przebarwienia, a nawet całe martwe obszary.

Patrzenie na Słońce przez ekran też nie zawsze jest bezpieczne. Jeśli próbujesz ustawić kadr, to często mimowolnie zerkasz ponad telefonem, żeby poprawić pozycję. To właśnie wtedy dochodzi do większości przypadków uszkodzeń wzroku. Nie mówiąc już o tym, że wiele osób próbuje fotografować zaćmienie przez aparat w trybie selfie, co kończy się patrzeniem prosto w źródło światła.

Profesjonalni fotografowie używają filtrów ND o gęstości 100 000× lub specjalnych folii Baadera.

„Ale przecież podczas całkowitego zaćmienia można patrzeć!”

To prawda - ale tylko przez kilkadziesiąt sekund, kiedy tarcza Słońca jest zasłonięta w 100 procentach. W Polsce takie zaćmienia nie występują często, a większość z nas widzi jedynie częściowe. I tu pojawia się problem: ludzie nie potrafią odróżnić momentu całkowitej fazy od fazy częściowej. Wystarczy sekunda nieuwagi, by odsłonięty fragment tarczy znów trafił na siatkówkę.

W dodatku całkowite zaćmienie jest krótkie. W większości przypadków całkowita faza trwa mniej niż 2 minuty. To nie jest czas na eksperymenty.

Zwykłe okulary przeciwsłoneczne - nawet te za 1500 zł - nie mają żadnych szans w starciu z promieniowaniem słonecznym. Filtr UV w okularach jest projektowany z myślą o odbitym świetle, nie o patrzeniu prosto w źródło.

Zaćmienie Słońca obserwowane z kosmosu

Specjalne okulary do obserwacji zaćmień mają filtr o gęstości optycznej 5 lub wyższej. Oznacza to, że przepuszczają zaledwie jedną setną procenta światła. I tak – maska spawalnicza z filtrem 14 również działa, ale nie jest szczególnie wygodna.

Technologia nie zastąpi zdrowego rozsądku

Możesz mieć najlepszy aparat, najnowszy smartfon, filtr ND, okulary Baadera i statyw z poziomicą. Wszystko świetnie, ale nie zmienia jednego faktu: patrzenie na Słońce podczas zaćmienia jest ryzykowne. I to ryzyko nie wynika z braku sprzętu, tylko z fizyki, która działa tak samo w Warszawie, Nowym Jorku i na Marsie.

Zaćmienie Słońca jest piękne, fascynujące i warte zobaczenia. Ale trzeba to robić z głową. Oczy mamy tylko jedne, a okulistyka - mimo ogromnego postępu - nadal nie potrafi naprawić uszkodzonej siatkówki tak, jak wymieniamy matrycę w aparacie.

Na koniec: jak oglądać bezpiecznie

Najprostsza zasada brzmi: jeśli nie masz certyfikowanego filtra to nie patrz w Słońce. Możesz oglądać zaćmienie przez projekcję - na kartce papieru, przez teleskop z filtrem, przez kamerę z odpowiednią ochroną. Możesz też po prostu cieszyć się atmosferą wydarzenia, nie ryzykując zdrowia. Zaćmienie to kosmiczny spektakl, ale nie warto płacić za niego wzrokiem. W końcu następne też będzie - a dobrze jest móc je zobaczyć.

*Ilustracja otwierająca wygenerowana za pomocą AI

Ładowanie...