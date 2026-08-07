Darmowy ChatGPT właśnie stał się lepszy. Dostaniesz funkcje premium

OpenAI ogłosiło kolejną aktualizację ChatGPT, która przynosi zmiany zarówno dla płacących użytkowników, jak i osób korzystających z bezpłatnego planu. Największymi nowościami w tym zastrzyku nowych funkcji są przejście darmowych użytkowników na nowszy model GPT-5.6 Luna, zniesienie limitu tekstowych rozmów oraz udostępnienie przycisku Think do bardziej wymagających pytań.

GPT-5.6 Luna staje się domyślnym modelem ChataGPT

Jeszcze w tym tygodniu GPT-5.6 Luna zastąpi GPT-5.5 Instant jako domyślny model dla użytkowników planów Free i Go. Model został zaprojektowany z myślą o szybkich odpowiedziach, a według OpenAI lepiej radzi sobie również z poprawnością faktów.

Firma podaje, że podczas wewnętrznych testów obejmujących pytania z zakresu finansów, medycyny i prawa odpowiedzi zawierające przynajmniej jeden błąd merytoryczny pojawiały się o około 62 proc. rzadziej niż w przypadku GPT-5.5 Instant.

Nielimitowane rozmowy tekstowe dla darmowych użytkowników

Jednak największą zmianą dla osób korzystających z bezpłatnej wersji ChatGPT jest zniesienie limitu tekstowych rozmów. OpenAI zapowiada, że funkcja zostanie udostępniona w przyszłym tygodniu zarówno użytkownikom planu Free, jak i płatnego planu Go.

Ograniczenia nadal będą obowiązywać w przypadku przesyłania plików, generowania obrazów oraz korzystania z pozostałych narzędzi dostępnych w ChatGPT. Firma zaznacza również, że nielimitowane rozmowy tekstowe pozostaną objęte mechanizmami chroniącymi przed nadużyciami.

Nowością, która dotychczas była zarezerwowana jedynie dla płacących użytkowników jest przycisk Think. Po jego wybraniu GPT-5.6 Luna otrzyma więcej czasu na przeanalizowanie problemu i przygotowanie odpowiedzi wymagających bardziej złożonego rozumowania. Funkcja jest przeznaczona przede wszystkim do trudniejszych pytań, planowania czy bardziej skomplikowanych zadań, podczas gdy standardowy tryb pozostaje nastawiony na szybkie odpowiedzi.

Ulepszenia także dla użytkowników Plus i Pro

Wraz z aktualizacją, subskrybenci planów Plus i Pro otrzymują zaktualizowaną wersję GPT-5.6 Sol. OpenAI informuje, że model udziela bardziej rzeczowych odpowiedzi, ogranicza zbędne formatowanie oraz lepiej dopasowuje długość odpowiedzi do charakteru pytania.

OpenAI deklaruje również poprawę wiarygodności odpowiedzi. W tych samych wewnętrznych testach liczba odpowiedzi zawierających błędy faktograficzne miała być o około 68 proc. niższa niż w GPT-5.5 Instant.

Nowością jest także suwak pozwalający określić, ile czasu model powinien poświęcić na przygotowanie odpowiedzi. Użytkownik może wybrać szybszą odpowiedź przy prostych pytaniach albo zwiększyć poziom analizy podczas planowania, pisania, programowania czy podejmowania decyzji.

Dodatkowe zabezpieczenia dla młodszych użytkowników

Razem z aktualizacją OpenAI opublikowało nową dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa modelu. Firma informuje, że rozszerzyła zabezpieczenia przeznaczone dla użytkowników poniżej 18. roku życia.

Model został dodatkowo wytrenowany, aby unikać romantycznego odgrywania ról z niepełnoletnimi, wyzwań z ograniczeniem wiekowym oraz przedstawiania siebie jako zastępstwa dla relacji z prawdziwymi ludźmi. Wprowadzono również bardziej restrykcyjne zasady dotyczące treści dla dorosłych, zaburzeń odżywiania, niebezpiecznych aktywności czy przemocy, a w sytuacjach mogących wymagać wsparcia ChatGPT ma zachęcać nastolatków do kontaktu z zaufanymi osobami.

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