To nie był jeden deszcz. Układ Słoneczny obrywał przez miliardy lat

Przez dekady bardzo wygodnie było nam wyobrażać sobie młody Układ Słoneczny jako scenę jednego wielkiego kosmicznego ostrzeliwania – krótkiego, gwałtownego okresu, w którym planetoidy spadały jedna po drugiej, a potem wszystko nagle się uspokoiło i zaczęło przypominać dzisiejszy, względnie stabilny porządek.

Tyle że próbki z niewidocznej strony Księżyca pokazują coś innego, ale za to dużo bardziej interesującego. Zamiast jednego krótkiego kataklizmu widać raczej długą, nierówną historię kolejnych uderzeń – rozciągniętą na miliardy lat, z okresami większej i mniejszej intensywności. To nie był jeden deszcz planetoid, tylko raczej powolne, niezwykle uporczywe bombardowanie, które zmieniało się w czasie i nigdy nie miało jednego wyraźnego końca.

Druga strona Księżyca wreszcie zaczęła mówić

Księżyc wygląda z Ziemi znajomo, ale znamy go bardzo nierównomiernie. Przez większość historii badań kosmicznych skały trafiające do laboratoriów pochodziły głównie ze strony widocznej z naszej planety. To ona była odwiedzana przez misje Apollo, to z niej najłatwiej było zbierać dane, to ona przez lata była podstawą wielkich opowieści o historii Srebrnego Globu.

Tyle że to trochę tak, jakby próbować opisać całą książkę po jednej połowie kartek. Strona widoczna z Ziemi ma własną, skomplikowaną przeszłość. Była mocno przeorana przez późniejszy wulkanizm, wielkie baseny uderzeniowe i procesy, które potrafiły wymieszać materiał z różnych epok. Druga strona Księżyca jest trudniejsza technicznie, gorzej dostępna i przez lata pozostawała w dużej mierze poza zasięgiem bezpośrednich badań próbek.

Właśnie dlatego misja Chang’e-6 była tak ważna. Jak pisaliśmy w tekście: Historyczna misja Chang'e-6. Chiny przywiozą z kosmosu coś, czego nie ma nikt inny, jej celem było dostarczenie na Ziemię materiału z miejsca, którego wcześniej nikt nie miał w ręku. Nie zdjęć, nie map, nie pomiarów z orbity, tylko prawdziwych ziaren skał i regolitu z niewidocznej strony Księżyca. Teraz te próbki zaczęły robić dokładnie to, czego od nich oczekiwano – zamiast prostych odpowiedzi, przynoszą coraz bardziej skomplikowany obraz.

Skały zapamiętały uderzenia, których Ziemia już nie pamięta

Ziemia też dostawała od planetoid. Problem jednak w tym, że nasza planeta jest bardzo kiepskim archiwum bardzo starej przemocy. Ma atmosferę, wodę, erozję, ruchome płyty tektoniczne i wulkanizm. To wszystko przez miliardy lat mieli powierzchnię jak ogromna geologiczna niszczarka dokumentów.

Ślady najstarszych uderzeń mogły zniknąć pod oceanami, zostać przetopione, rozerwane, przykryte młodszymi skałami albo wciągnięte w głąb planety. Dlatego patrząc tylko na Ziemię, trudno ustalić, jak naprawdę wyglądało bombardowanie młodego Układu Słonecznego.

Księżyc jest pod tym względem zupełnie inny. Nie ma ziemskiej tektoniki płyt, nie ma deszczu wypłukującego kratery, nie ma oceanów zakrywających rany po dawnych impaktach. Jego powierzchnia nie jest martwa w sensie naukowym, ale jest znacznie lepszym magazynem dawnych zdarzeń niż powierzchnia Ziemi.

Właśnie dlatego każda próbka z Księżyca to fragment osi czasu. Nie zawsze łatwy do odczytania, czasem przemieszany i przegrzany, ale nadal niosący informację o tym, kiedy coś bardzo mocno uderzyło w powierzchnię.

Jak pisaliśmy w tekście: Planetoidy wielkości miasta waliły w Ziemię jak oszalałe. Jedne niosły życie inne je zabierały, zderzenia z dużymi obiektami nie były tylko kosmiczną katastrofą w tle. Mogły wpływać na chemię atmosfery, warunki na powierzchni i drogę, którą ostatecznie poszło życie. Księżyc pomaga zajrzeć w ten sam okres, bo Ziemia sama wiele z tych śladów dawno straciła.

Datowanie argonowe robi z okruchów kalendarz

Nowe badania opierają się na drobnych fragmentach skał powstałych lub przetopionych podczas uderzeń. To mikroskopijne nośniki informacji, z których trzeba wydobyć wiek zdarzeń zapisany w minerałach.

Do tego służy metoda 40Ar/39Ar, czyli odmiana datowania argonowego. W dużym uproszczeniu działa ona jak geologiczny zegar, który można częściowo wyzerować, gdy skała zostanie bardzo mocno rozgrzana. A uderzenie planetoidy potrafi rozgrzać skały do takiego stopnia, że powstaje stop uderzeniowy, czyli materiał przetopiony przez impakt i później ponownie zastygły.

Jeśli uda się ustalić, kiedy taki zegar został wyzerowany, można dojść do wieku samego uderzenia albo przynajmniej zdarzenia termicznego z nim związanego. To nie jest metoda odgadywania na oko. To precyzyjne czytanie proporcji izotopów, czyli odmian tego samego pierwiastka różniących się liczbą neutronów w jądrze.

W próbkach z Chang’e-6 zapis okazał się rozciągnięty zaskakująco szeroko. Badacze wskazali zdarzenia od około 4,33 mld do 1,13 mld lat temu. To ponad 3 mld lat historii uderzeń zamknięte w materiale z miejsca, które jeszcze niedawno było tylko odległym punktem na mapie księżycowej geologii.

Ten zakres ma tak naprawdę niebagatelne znaczenie. Gdyby historia bombardowania była przede wszystkim jednym krótkim kataklizmem, spodziewalibyśmy się mocniejszego skupienia dat wokół jednego okresu. Tymczasem próbki z niewidocznej strony pokazują raczej długą, stopniowo słabnącą serię zdarzeń.

Stara opowieść o jednym kataklizmie robi się za ciasna

W klasycznej wersji historii młodego Układu Słonecznego ważne miejsce zajmuje hipoteza późnego ciężkiego bombardowania. Chodzi o okres, w którym wewnętrzne planety i Księżyc miały zostać szczególnie mocno ostrzelane przez planetoidy i komety. W najprostszej, popularnej wersji brzmi to jak jeden wielki kosmiczny deszcz, który spadł mniej więcej w tym samym czasie, zostawił kratery i odszedł do przeszłości.

Taki obraz był dla astronomów niezwykle wygodny, ale od dawna budził poważne pytania. Duża część księżycowych danych pochodziła ze strony widocznej z Ziemi. A ta strona mogła być mocno zdominowana przez skutki kilku wielkich uderzeń, zwłaszcza tych, które rozrzuciły materiał po ogromnych obszarach. Innymi słowy, część próbek mogła opowiadać nie tyle pełną historię Księżyca, ile historię kilku bardzo wpływowych katastrof.

Próbki z drugiej strony Księżyca są więc potrzebne jak niezależny świadek w sprawie, w której przez lata słuchaliśmy głównie jednej strony. I ten świadek mówi, że zapis uderzeń nie wygląda jak prosty, jednorazowy pik.

To nie znaczy oczywiście, że stare modele nadają się już wyłącznie do kosza. Znaczy to raczej, że prosty scenariusz krótkiego bombardowania może być za ubogi. Wczesny Układ Słoneczny mógł być miejscem, w którym liczba uderzeń malała powoli, z nierównymi etapami i lokalnymi różnicami, zamiast wystrzelić jednym kataklizmem i szybko opaść.

Chang’e-6 przywiózł więcej niż pył

Samo miejsce pobrania próbek też ma oczywiście ogromne znaczenie. Chang’e-6 działał w rejonie Basenu Biegun Południowy-Aitken, jednej z największych i najstarszych struktur uderzeniowych w Układzie Słonecznym. To potężna rana na Księżycu, której skala jest trudna do intuicyjnego uchwycenia. Mówimy o strukturze mającej około 2500 km średnicy.

Jak pisaliśmy w tekście: Chiny lądują na niewidocznej stronie Księżyca i to nie koniec sensacji, samo lądowanie po tej stronie było dużym wyzwaniem, bo nie da się tam prowadzić bezpośredniej łączności radiowej z Ziemią. Trzeba korzystać z przekaźnika, który pozwala sondzie rozmawiać z kontrolą lotu mimo Księżyca stojącego na drodze sygnału.

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To wysiłek techniczny, który ma bardzo konkretną naukową nagrodę. Materiał z tego obszaru pozwala porównać dwie różne półkule Księżyca nie tylko na podstawie map i zdjęć, lecz także laboratoryjnie. Można sprawdzić skład, wiek, historię przegrzania i ślady dawnych impaktów.

Wcześniej próbki z Chang’e-6 już pokazywały, że niewidoczna strona Księżyca nie jest tylko lustrzanym odbiciem tej znanej z nocnego nieba. Jak pisaliśmy w tekście: Chińczycy potwierdzili najbardziej brutalną wersję historii powstania Księżyca. Mają mocne dowody, badania materiału z tej misji pomagały wyjaśniać różnice między dwiema półkulami naszego satelity. Teraz ten sam kierunek badań dokłada jeszcze temat bombardowania.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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