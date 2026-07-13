Zegarek zaprowadzi cię do najbliższej Żabki. Student ułatwił życie Polakom

Żabka stała się symbolem wygody - ze względu na ogromną liczbę punktów sieci w całej Polsce, znalezienie najbliższego sklepu nie należy do najtrudniejszych zadań. Szczególnie w miastach, gdzie niemal na każdej ulicy możemy spotkać kolejną Żabkę. Aby jeszcze łatwiej znaleźć najbliższy sklep, od teraz można skorzystać z aplikacji ŻabkaFinder.

Aplikacja, która wskazuje najbliższą Żabkę

Za projekt ŻabkaFinder odpowiada polski student podpisujący się pseudonimem ChojnoDev. To aplikacja stworzona z myślą o zegarkach marki Garmin, która ma pomagać znaleźć drogę do najbliższego punktu Żabki.

Oprogramowanie z perspektywy użytkownika jest naprawdę proste. Bazuje bowiem na obracającej się strzałce, która wskazuje kierunek, w stronę którego mamy podążać, aby dostać się do pobliskiego sklepu z płazem. Drugim istotnym elementem interfejsu jest też dystans, aktualizowany na żywo, wyrażony w metrach. Rozwiązanie wykorzystuje w tym celu GPS, bazując na połączeniu internetowym realizowanym przez Wi-Fi lub przez połączenie Bluetooth z telefonem.

fot. ZabkaFinder fot. ZabkaFinder

Jak wygląda kwestia korzystania z aplikacji? Po jej uruchomieniu wystarczy tapnąć w ekran lub nacisnąć przycisk start, a ukaże się lista z pięcioma najbliższymi adresami sklepów. Trzeba jedynie wybrać interesujący nas punkt. Nie trzeba tutaj bazować na osobnej aplikacji nawigacyjnej w telefonie.

Lista dostępnych, najbliższych Żabek ma być aktualizowana na bieżąco, automatycznie podczas marszu. Jeśli użytkownik będzie oddalać się od wybranego sklepu, zegarek zawibruje (aby zwrócić uwagę korzystającego) i zapyta, czy kontynuować, czy może też przełączyć na bliższy punkt.

Wibracja jest wykorzystywana również w momencie, gdy zbliżamy się do sklepu na odległość ok. 30 metrów. Aplikacja opiera się na bazie danych OpenStreetMap i nie jest powiązana z siecią sklepów Żabka. Została stworzona przez niezależnego programistę.

Aplikacja dostępna tylko na zegarki Garmin

Oprogramowanie jest dostępne dla wszystkich, którzy korzystają z zegarka marki Garmin. Aplikację można bowiem pobrać za pośrednictwem sklepu Garmin Connect IQ. Jak na razie nie znajdziemy jej jednak na zegarkach z Androidem w sklepie Google Play Store czy na Apple Watchach w App Store. Mimo wszystko projekt wygląda na ciekawy i faktycznie może pomóc w szybkim znalezieniu najbliższych sklepów Żabka.

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