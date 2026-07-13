Zegarek zaprowadzi cię do najbliższej Żabki. Student ułatwił życie Polakom
Polski student postanowił rozwiązać problem ze znalezieniem najbliższej Żabki. Stworzył do tego aplikację na zegarki, która niczym kompas wskaże pobliski sklep z płazem.
Żabka stała się symbolem wygody - ze względu na ogromną liczbę punktów sieci w całej Polsce, znalezienie najbliższego sklepu nie należy do najtrudniejszych zadań. Szczególnie w miastach, gdzie niemal na każdej ulicy możemy spotkać kolejną Żabkę. Aby jeszcze łatwiej znaleźć najbliższy sklep, od teraz można skorzystać z aplikacji ŻabkaFinder.
Aplikacja, która wskazuje najbliższą Żabkę
Za projekt ŻabkaFinder odpowiada polski student podpisujący się pseudonimem ChojnoDev. To aplikacja stworzona z myślą o zegarkach marki Garmin, która ma pomagać znaleźć drogę do najbliższego punktu Żabki.
Oprogramowanie z perspektywy użytkownika jest naprawdę proste. Bazuje bowiem na obracającej się strzałce, która wskazuje kierunek, w stronę którego mamy podążać, aby dostać się do pobliskiego sklepu z płazem. Drugim istotnym elementem interfejsu jest też dystans, aktualizowany na żywo, wyrażony w metrach. Rozwiązanie wykorzystuje w tym celu GPS, bazując na połączeniu internetowym realizowanym przez Wi-Fi lub przez połączenie Bluetooth z telefonem.
Jak wygląda kwestia korzystania z aplikacji? Po jej uruchomieniu wystarczy tapnąć w ekran lub nacisnąć przycisk start, a ukaże się lista z pięcioma najbliższymi adresami sklepów. Trzeba jedynie wybrać interesujący nas punkt. Nie trzeba tutaj bazować na osobnej aplikacji nawigacyjnej w telefonie.
Lista dostępnych, najbliższych Żabek ma być aktualizowana na bieżąco, automatycznie podczas marszu. Jeśli użytkownik będzie oddalać się od wybranego sklepu, zegarek zawibruje (aby zwrócić uwagę korzystającego) i zapyta, czy kontynuować, czy może też przełączyć na bliższy punkt.
Wibracja jest wykorzystywana również w momencie, gdy zbliżamy się do sklepu na odległość ok. 30 metrów. Aplikacja opiera się na bazie danych OpenStreetMap i nie jest powiązana z siecią sklepów Żabka. Została stworzona przez niezależnego programistę.
Aplikacja dostępna tylko na zegarki Garmin
Oprogramowanie jest dostępne dla wszystkich, którzy korzystają z zegarka marki Garmin. Aplikację można bowiem pobrać za pośrednictwem sklepu Garmin Connect IQ. Jak na razie nie znajdziemy jej jednak na zegarkach z Androidem w sklepie Google Play Store czy na Apple Watchach w App Store. Mimo wszystko projekt wygląda na ciekawy i faktycznie może pomóc w szybkim znalezieniu najbliższych sklepów Żabka.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.