Nowy rok szkolny bez telefonów. Jest podpis, będzie rewolucja

Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzający zakaz korzystania z telefonów komórkowych (i innych podobnych sprzętów) na początku lipca 2026 r. Karol Nawrocki tym razem nie zawetował rozwiązania. Zgodził się i podpisał ustawę.

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zakazu telefonów w szkołach

Podpisana nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe (o numerze druku sejmowego 2668) z 3 lipca 2026 r. to ostatni krok pozwalający na wprowadzenie zakazu telefonów komórkowych w polskich szkołach. Zakaz ma zacząć obowiązywać już od 1 września 2026 r.

Ustawa zakłada, że uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie będą mogli korzystać ze smartfonów, telefonów oraz innych urządzeń mobilnych, które umożliwiają komunikację oraz nagrywanie dźwięku czy obrazu. Zakaz będzie działać zarówno podczas lekcji i zajęć dodatkowych, jak i na przerwach. Ma dotyczyć również zajęć poza szkołą - np. wyjść na pobliskie Orliki.

Nowe prawo uderza nie tylko w szkoły podstawowe, ale też w przedszkola. W tym przypadku zakaz nie obejmuje jedynie korzystania, ale też wnoszenia telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

Co natomiast ze szkołami ponadpodstawowymi? Licea, technika i zawodówki zostały wyłączone z ogólnopolskiego zakazu. Jednak w dalszym ciągu poszczególne placówki mają obowiązek określenia w statucie własnego podejścia do telefonów. Mogą określić zasady korzystania z urządzeń mobilnych albo całkowicie ich zakazać.

Zakaz wejdzie w życie w nadchodzącym roku szkolnym 2026/2027

Są jednak wyjątki od zakazu

Ustawa oczywiście obejmuje wyłączenia i wyjątki, dzięki którym w niektórych sytuacjach uczniowie szkół podstawowych będą mogli korzystać z telefonów komórkowych:

jeśli nauczyciel uzna, że urządzenia są niezbędne podczas zajęć lub sprawdzianu wiedzy;

gdy uczeń będzie musiał pilnie skontaktować się z rodzicami;

jeżeli uczeń korzysta z aplikacji pozwalającej na monitorowanie stanu zdrowia – za zgodą dyrektora szkoły;

w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Nowelizacja ustawy przewiduje również możliwość tworzenia w szkołach miejsc pozwalających na przechowywanie smartfonów i innych urządzeń elektronicznych.

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