Nowy rok szkolny bez telefonów. Jest podpis, będzie rewolucja
Karol Nawrocki zdecydował się podpisać pięć kolejnych ustaw. Jedna z nich jest wyjątkowo istotna, ponieważ wprowadza zakaz używania telefonów w szkołach w całej Polsce.
Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzający zakaz korzystania z telefonów komórkowych (i innych podobnych sprzętów) na początku lipca 2026 r. Karol Nawrocki tym razem nie zawetował rozwiązania. Zgodził się i podpisał ustawę.
Prezydent podpisał ustawę dotyczącą zakazu telefonów w szkołach
Podpisana nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe (o numerze druku sejmowego 2668) z 3 lipca 2026 r. to ostatni krok pozwalający na wprowadzenie zakazu telefonów komórkowych w polskich szkołach. Zakaz ma zacząć obowiązywać już od 1 września 2026 r.
Ustawa zakłada, że uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie będą mogli korzystać ze smartfonów, telefonów oraz innych urządzeń mobilnych, które umożliwiają komunikację oraz nagrywanie dźwięku czy obrazu. Zakaz będzie działać zarówno podczas lekcji i zajęć dodatkowych, jak i na przerwach. Ma dotyczyć również zajęć poza szkołą - np. wyjść na pobliskie Orliki.
Nowe prawo uderza nie tylko w szkoły podstawowe, ale też w przedszkola. W tym przypadku zakaz nie obejmuje jedynie korzystania, ale też wnoszenia telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.
Co natomiast ze szkołami ponadpodstawowymi? Licea, technika i zawodówki zostały wyłączone z ogólnopolskiego zakazu. Jednak w dalszym ciągu poszczególne placówki mają obowiązek określenia w statucie własnego podejścia do telefonów. Mogą określić zasady korzystania z urządzeń mobilnych albo całkowicie ich zakazać.
Zakaz wejdzie w życie w nadchodzącym roku szkolnym 2026/2027
Są jednak wyjątki od zakazu
Ustawa oczywiście obejmuje wyłączenia i wyjątki, dzięki którym w niektórych sytuacjach uczniowie szkół podstawowych będą mogli korzystać z telefonów komórkowych:
- jeśli nauczyciel uzna, że urządzenia są niezbędne podczas zajęć lub sprawdzianu wiedzy;
- gdy uczeń będzie musiał pilnie skontaktować się z rodzicami;
- jeżeli uczeń korzysta z aplikacji pozwalającej na monitorowanie stanu zdrowia – za zgodą dyrektora szkoły;
- w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
Nowelizacja ustawy przewiduje również możliwość tworzenia w szkołach miejsc pozwalających na przechowywanie smartfonów i innych urządzeń elektronicznych.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.