Nuda w laptopach właśnie się skończyła. Pierwsza maszyna z RTX Spark zachwyca

Lenovo znów próbuje wywrócić stolik w segmencie premium - tym razem nie tylko wzornictwem, ale przede wszystkim układem. RTX Spark. To superchip łączący 20-rdzeniowy CPU Grace z GPU Blackwell o mocy do 1 petaflopa. I trafia do urządzenia… które można złożyć na pół i używać jak tablet. Tak, dobrze czytasz: Lenovo Yoga 9n 2‑in‑1 to pierwszy konwertowalny laptop z RTX Spark. I wygląda na to, że Windows właśnie dostał swój najbardziej efektowny pokaz możliwości.

RTX Spark w urządzeniu, które zginasz jak zeszyt

Lenovo Yoga 9n 2-in-1

Yoga 9n 2-in-1, o której informacje opublikował WindowsLatest, wizualnie przypomina znaną z wersji z Intelem Yogę 9i Aura Edition, ale to tylko pozory. W środku siedzi układ, który ma oferować graficzną moc zbliżoną do desktopowego RTX 5070, tyle że w konstrukcji o wadze ultrabooka.

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Lenovo nie eksperymentuje z wyglądem: aluminiowa obudowa w kolorze Cosmic Blue, charakterystyczny 360-stopniowy soundbarowy zawias, minimalne ramki i 14-calowy OLED 2.8K PureSight Pro. Do tego kamera IR z fizyczną zasłoną, klawiatura edge-to-edge z obowiązkowym klawiszem Copilot i obsługa Yoga Pen Gen 2. Porty? Zaskakująco bogato jak na ultrabooka: HDMI, USB-A, USB-C, jack 3,5 mm po lewej, a po prawej kolejny USB-A, USB-C i przycisk zasilania.

Lenovo Yoga 9n 2-in-1

To wszystko brzmi jak klasyczna Yoga - dopóki nie przypomnisz sobie, że w środku siedzi układ, który w teorii powinien wymagać chłodzenia rodem z gamingowego desktopa. Lenovo twierdzi, że dało radę. Jeśli tak, to mamy do czynienia z jednym z najbardziej ambitnych projektów w historii Windowsa.

Co właściwie daje RTX Spark?

Spark to jednolity układ, w którym CPU i GPU korzystają ze wspólnej puli pamięci LPDDR5X - nawet do 128 GB. Brak konieczności przerzucania danych między RAM CPU a VRAM GPU oznacza niższe opóźnienia i wyższą efektywność w zadaniach AI, grafice i obliczeniach.

GPU Blackwell w wersji N1X ma 6144 rdzenie CUDA, a cały układ osiąga do 1 PFLOPS mocy AI. To poziom, który jeszcze rok temu kojarzył się z serwerami, nie z laptopami konwertowalnymi. Nvidia obiecuje pełną zgodność z Windows 11, w tym CUDA, DLSS i klasyczne gry PC - a Microsoft przebudowuje scheduler Windows 11 tak, by efektywnie rozkładał zadania między rdzenie ARM i GPU Blackwell.

Lenovo Yoga 9n 2-in-1

Czy to oznacza, że oprogramowanie x64 na ARM64 będzie działać jak złoto? Nie. Ale Spark + Prism (emulator Microsoftu) mają sprawić, że większość aplikacji x64 będzie działać bez większych dramatów. W przypadku układów Snapdragon X działa to niemal doskonale.

Yoga Pro 9n, czyli Spark w wersji „MacBook-killer”

Obok konwertowalnej 9n Lenovo szykuje też Yoga Pro 9n - klasyczny 15-calowy laptop, który ma być bezpośrednią odpowiedzią na MacBooka Pro.

Yoga Pro 9n

To sprzęt z dużym haptycznym trackpadem (który może działać jako powierzchnia do rysowania), magnetycznym uchwytem na rysik, sześcioma głośnikami (4 woofery + 2 tweetery) i konstrukcją podniesioną z tyłu dla lepszego chłodzenia. Lenovo deklaruje „całodniowy czas pracy na baterii”, co przy układzie Spark brzmi jak bardzo odważna obietnica. Porty są sensowne: HDMI, USB‑A, USB‑C po lewej, a po prawej SD, USB-C 10 Gb/s i USB-A. Ładowanie odbywa się przez USB-C - już nie stare złącze Lenovo Slim Tip.

To sprzęt dla twórców, którzy nie potrzebują trybu tabletu, ale chcą pełnej mocy Sparka w klasycznej formie. Jeśli Lenovo dobrze ogarnęło chłodzenie to może to być najciekawszy laptop ARM64 dla profesjonalistów od czasu Surface Laptopa.

Czy to będzie hit?

Zależy od trzech rzeczy: ceny, kompatybilności i kultury pracy. Lenovo nie podało jeszcze żadnych szczegółów dotyczących dostępności ani kosztu. Jeśli Yoga 9n 2-in-1 wystartuje w okolicach 8-10 tys. zł, to będzie to propozycja dla wąskiej grupy entuzjastów. Jeśli wyżej - Spark może skończyć jako ciekawostka, którą zobaczymy głównie na targach. Nie mogę się doczekać premiery, by się przekonać.

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