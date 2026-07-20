Znika największy problem laptopów OLED. Wyświetlacze LCD tracą sens

W laptopach znajdziemy dwa główne typy wyświetlaczy: LCD oraz OLED. Te pierwsze to klasyczne, tańsze w produkcji panele, które nierzadko charakteryzują się słabą jakością obrazu i mocno ograniczonymi kątami widzenia. OLED-y są droższe, ale nie grzeszą najwyższą jasnością, która w LCD potrafi być znacznie lepsza. Samsung ma jednak na to rozwiązanie.

Samsung ma znacznie lepsze ekrany dla laptopów innych firm

Samsung tworzy i produkuje własne laptopy, ale też zajmuje się produkcją ekranów dla innych producentów mobilnych PC. Dzięki niemu inne laptopowe marki, takie jak Asus, Lenovo czy Dell, mogą implementować je w swoich najlepszych modelach. Teraz koreański gigant technologiczny pochwalił się, że zaczął dostarczać ekrany OLED nowej generacji.

To specjalne panele, które spełniają kryteria nowego certyfikatu VESA DisplayHDR True Black 1400. Nazwa może niewiele wam mówić, ale to poziom certyfikacji, który wymaga od producenta OLED-a zachowania określonych parametrów: głębokiej czerni, wysokiej jasności (np. na zewnątrz) czy lepszej żywotności. Aby uzyskać certyfikat, panel musi wyróżniać się:

jasnością maksymalną na poziomie 1400 nitów na co najmniej 10 proc. powierzchni ekranu;

czernią, przy której panel osiąga poziom 0,0005 nita lub niższy;

lepszą wydajnością HDR z zachowaniem wysokiego kontrastu.

Dotychczas najwyższym standardem był certyfikat VESA DisplayHDR True Black 1000, który oznaczał jasność szczytową na poziomie 1000 nitów. Nowe rozwiązanie wymaga wartości o co najmniej 40 proc. wyższej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby maksymalna wartość była wyższa.

Samsung w nowych ekranach OLED dla laptopów wykorzystuje technologię Tandem, opierającą się na dwóch warstwach emitujących światło. Niektórzy nazywają to podejście podwójnym wyświetlaczem OLED. Rozwiązanie pozwala znacząco zwiększyć maksymalny poziom jasności, ale też przynosi wyższą energooszczędność. Aby uzyskać wyższe poziomy jasności, ekran potrzebuje mniej prądu niż panele z jedną warstwą emisyjną.

W praktyce Tandem OLED od Samsunga osiąga szczytową jasność do 1600 nitów. Druga sprawa to też potencjalnie dwukrotnie lepsza żywotność - obciążenie jest dzielone na dwie warstwy.

Jakie laptopy dostaną nowe ekrany Samsunga?

Samsung pochwalił się, że już rozpoczął proces dostarczania nowych wyświetlaczy do największych producentów. Firma potwierdziła, że nowe panele trafią do urządzeń Lenovo, Asusa, Della oraz MSI. Aby mieć pewność, że dostaje się ten najlepszy ekran, należy szukać laptopów z certyfikatem True Black 1400.

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