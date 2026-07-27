Chciałem ten telefon w Polsce. Teraz Xiaomi spełni moje marzenie

Xiaomi w ubiegłym roku wprowadziło na rynek jeden z najciekawszych smartfonów: model z serii 17 Pro (Max). Urządzenie zostało bowiem wyposażone w dwa wyświetlacze: jeden zwykły, główny oraz drugi dodatkowy na tylnym panelu w formie wyspy na aparaty. Pomysł ten jednak nie wyszedł poza Chiny. W tym roku ma się to zmienić.

Xiaomi 18 Pro (Max) z dwoma ekranami będzie dostępny wszędzie

Xiaomi przyjmuje taką taktykę, że na rynek globalny (w tym do Europy i Polski) wprowadza tylko część swoich smartfonów. Na przykład z serii Xiaomi 17 u nas pojawiły się tylko dwa z czterech modeli: 17 oraz 17 Ultra. Zabrakło 17 Pro i 17 Pro Max. W przeszłości kilka Prosów od Xiaomi pojawiło się w Polsce (np. Xiaomi 12 Pro), ale to raczej rzadkość niż standard.

Tym razem ma być inaczej. Jak podają dwaj niezależni od siebie informatorzy: Digital Chat Station z Chin oraz Kacper Skrzypek z Polski, Xiaomi ma plany wprowadzenia na rynek globalny smartfonów wyposażonych w dodatkowy wyświetlacz na tylnym panelu.

Co to oznacza? Że Xiaomi 18 Pro oraz 18 Pro Max zostaną wprowadzone na rynek w Europie, a co za tym idzie - także do Polski. Będzie to model wyróżniający się na tle konkurencji ze względu na zastosowanie charakterystycznego wyświetlacza w formie wyspy na aparaty. To rozwiązanie nieco przypomina iPhone’y 17 Pro (Max) z rozciągającymi się na całą szerokość urządzenia wyspami.

Różnica w Xiaomi jest taka, że ta powierzchnia została w jakiś sposób zagospodarowana. Ekran charakteryzuje się przekątną 2,7 lub 2,9 cala w zależności od wielkości samego modelu (ekran główny: odpowiednio 6,3 cala oraz 6,9 cala). W przypadku zeszłorocznych 17 Pro (Max) panel został wtopiony między dwa aparaty: główny i szerokokątny. Ostatni, trzeci moduł znajduje się natomiast pod wyspą, dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji większą przestrzeń na dodatkowym ekranie.

Co potrafi drugi ekran w Xiaomi 18 Pro (Max)?

Zeszłoroczny Xiaomi 17 Pro (Max) został wyposażony w panel tylny o dość ograniczonych funkcjach: rozwiązanie pozwalało na sprawdzanie m.in. godziny i powiadomień. Natomiast nadchodzący 18 Pro Max, który powinien trafić też do Europy, ma obsługiwać więcej aplikacji oraz gier, a także funkcje sztucznej inteligencji. Oprócz dodatkowego ekranu telefon ma zaoferować:

procesor Snapdragon 8 Gen 6 Elite;

akumulator 7000 mAh lub 8500 mAh (18 Pro / 18 Pro Max);

aparat główny 200 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix, ultraszeroki 50 Mpix;

Projekt, który do tej pory był ciekawostką dostępną wyłącznie w Chinach, trafi także do nas i z pewnością będzie to coś nowego i innego. Takie pomysły są zdecydowanie potrzebne na nudnym i skostniałym rynku smartfonów.

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