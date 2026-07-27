Pokazujesz twarz i logujesz się do konta. Google ma pomysł dla zapominaczy haseł

Dziś nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie do logowania za sprawą hasła. Możemy skorzystać np. z kluczy dostępu (passkeys), wymagających potwierdzenia tożsamości np. odciskiem palca czy skanem twarzy. Wielu dostawców kont pozwala na logowanie poprzez aplikację autoryzacyjną. Google jednak chce kolejnego sposobu na logowanie za pomocą twarzy, a dokładniej - krótkiego filmu nagranego przez użytkownika.

Google wprowadza logowanie do konta za pomocą nagrania wideo

Nowa metoda logowania się oraz odzyskiwania dostępu do konta polega na wykonaniu krótkiego nagrania twarzy użytkownika. Rozwiązanie wymaga przesłania nagrania oraz użycia go do weryfikacji tożsamości podczas logowania do konta Google.

W pierwszej kolejności narzędzie wymaga konfiguracji. Dla użytkowników, dla których udostępniono to rozwiązanie, proces jest prosty. W tym celu należy:

zalogować się do konta Google i wejść w ustawienia konta;

znaleźć i wybrać zakładkę Zabezpieczenia i logowanie ;

; wybrać opcję Film selfie w sekcji Sposób logowania się do Google i wykonać polecenia na ekranie.

Konfiguracja oczywiście wymaga dostępu do kamery, spojrzenia w obiektyw i wykonania kilku prostych ruchów głową. Opcja zadziała też na komputerze bez kamery - w tym celu zostanie wyświetlony kod QR, który należy zeskanować telefonem, aby ukończyć proces na większym urządzeniu.

Gdy już to zrobimy, można zacząć korzystać z nowej metody logowania. Jeśli zapomnimy hasła i nie będziemy mogli zalogować się za pomocą innych metod, będzie można skorzystać z logowania selfie. Tutaj znowu trzeba będzie wykonać krótkie nagranie twarzy, które następnie zostanie porównane z wideo zapisanym wcześniej na profilu użytkownika. Jeśli twarze się zgadzają, logowanie się powiedzie.

Rozwiązanie zadziała również wtedy, gdy będziemy chcieli po prostu odzyskać dostęp do konta bez znajomości hasła.

Google uspokaja i twierdzi, że to bezpieczne

Wprowadzenie weryfikacji za pomocą nagrania może budzić obawy co do bezpieczeństwa tego narzędzia. W erze sztucznej inteligencji łatwo podszyć się pod inną osobę. Na szczęście wprowadzono tu liczne zabezpieczenia zapobiegające takiej możliwości.

Po pierwsze, tożsamości nie potwierdzimy za pomocą zwykłego zdjęcia. Wymagane jest tu nagranie specyficznych ruchów udowadniających, że wideo jest wykonywane na bieżąco. Google uważa, że sfałszowane zdjęcia i deepfake’i tutaj nie przejdą. Oprócz tego firma korzysta z innych systemów wykrywania podejrzanych logowań.

Co natomiast z naszymi nagraniami? Te mają pozostawać zaszyfrowane i służyć wyłącznie do logowania - chyba że użytkownik zdecyduje inaczej. W każdym momencie można też usunąć film ze swojego konta Google.

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