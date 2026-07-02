Kupisz lot, hotel i atrakcje u low-costa. Odpalili wakacyjny kombajn

WIZZ Holidays ma być platformą, na której pasażer zarezerwuje lot, nocleg i transfer w jednym procesie. To pozornie mała zmiana, ale dla linii lotniczej oznacza wejście głębiej w portfel klienta. Do tej pory najważniejszym produktem był bilet, a cała reszta była dodatkiem: bagaż, wybór miejsca, pierwszeństwo wejścia, ubezpieczenie czy wynajem auta. Teraz dodatkiem ma przestać być sam wyjazd.

Nowością jest też sposób szukania. Użytkownik nie musi od razu wiedzieć, że chce lecieć do konkretnego miasta. Może wpisać bardziej ogólną frazę, np. Egipt, Włochy, Wyspy Kanaryjskie albo narty, a system ma dobrać propozycje do budżetu i terminów. To ma zdejmować z klienta część planowania, czyli tę najbardziej irytującą fazę, gdy trzeba porównać loty, hotele, transfery, godziny przylotu i odległość od plaży.

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Pisaliśmy niedawno w Bizblogu o tym, że eSky ma agenta AI, który zaplanuje podróż w 60 sekund. Wizz Air najwyraźniej podłapał ten trend. Turystyka przestaje być tylko wyszukiwarką, a zaczyna być rozmową z systemem, który ma szybko złożyć plan za człowieka.

To nie jest pierwszy taki pomysł

Wizz Air już kiedyś próbował być czymś więcej niż przewoźnikiem. Wizz Tours działało jako platforma łącząca loty i hotele, ale projekt został zamknięty z końcem 2018 r. Teraz przewoźnik wraca do podobnej idei, tylko w zupełnie innych realiach. Po pierwsze, klienci przyzwyczaili się do kupowania usług turystycznych w aplikacjach. Po drugie, AI pozwala opakować cały proces jako inteligentne planowanie, a nie tylko katalog ofert.

Różnica ma być też organizacyjna. Wizz Air podkreśla, że chce skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli tanich lotach, a noclegi i transfery zostawić zewnętrznemu partnerowi. To ważne, bo poprzednie próby linii lotniczych wejścia w wakacyjne pakiety często rozbijały się o logistykę, reklamacje i odpowiedzialność za elementy, które nie są lotem.

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Dla klienta brzmi to wygodnie, ale rodzi podstawowe pytanie: kto odpowiada, gdy coś pójdzie źle? Jeśli samolot się spóźni, transfer odjedzie, a hotel nie będzie czekał, pasażer nie będzie analizował struktury partnerstw. Będzie widział logo Wizz Aira i oczekiwał rozwiązania problemu.

Low-cost idzie na wojnę z biurami podróży

W Polsce linia Wizz Air coraz mocniej wchodzi w kierunki wakacyjne, w tym do Egiptu, który przez lata był domeną klasycznych touroperatorów i czarterów. To nie przypadek. Jeśli low-cost potrafi sprzedać lot do miejsca kojarzonego z urlopem all inclusive, a potem dołożyć hotel i transfer, zaczyna konkurować nie tylko z Ryanairem czy LOT-em, ale też z biurami podróży. Kiedyś podział był prostszy: low-cost sprzedawał tani bilet, biuro podróży sprzedawało wakacje, a pasażer wybierał model. Teraz granica się rozmywa.

Dla Wizz Aira pakiety wakacyjne oznaczają większą kontrolę nad klientem. Jeśli ktoś kupi tylko bilet, linia zarabia na przelocie i dodatkach. Jeśli kupi cały wyjazd, przewoźnik może zarabiać także na prowizjach, usługach partnerskich i lojalności. Klient, który zaplanuje wakacje w jednym ekosystemie, rzadziej ucieka do konkurencji po hotel, transfer czy kolejne połączenie.

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AI ma być rezydentem w telefonie

Najciekawszy element WIZZ Holidays to nie sam pakiet lot + hotel, bo takie rozwiązania istnieją od lat. Ciekawsza jest ambicja, by AI działała jak cyfrowy doradca podróży. Platforma ma nie tylko przyjmować gotowe decyzje klienta, ale też podpowiadać kierunki, elastyczne terminy i warianty wyjazdów obejmujących kilka miast.

Funkcja Anytime Anywhere jest skierowana właśnie do osób, które nie wiedzą jeszcze, dokąd i kiedy chcą lecieć. To bardzo współczesny typ klienta: chce po prostu gdzieś pojechać, ma budżet, ma kilka wolnych dni, ale nie ma cierpliwości do ręcznego przeglądania 30 kart w przeglądarce. Algorytm ma zrobić pierwszą selekcję i podsunąć gotowe scenariusze.

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Pisaliśmy o tym szerzej w tekście: Nie musisz już planować podróży. Social media zrobią to za ciebie. Teraz do tej układanki dochodzą linie lotnicze. Inspiracja z TikToka, wyszukiwarka AI, pakiet lot plus hotel i płatność w jednej platformie zaczynają tworzyć nowy model turystyki: mniej planowania, więcej gotowych decyzji podsuwanych przez system.

Wygoda może mieć ukryte dopłaty

WIZZ Holidays brzmi trochę jak uproszczenie, ale przy low-costach zawsze trzeba pamiętać o małym druku. Pakiet może wyglądać atrakcyjnie na pierwszym ekranie, ale końcowa cena zależy od bagażu, miejsc, zasad odprawy, transferu, standardu hotelu, wyżywienia, ubezpieczenia i warunków anulowania. To nie są szczegóły. To rzeczy, które decydują, czy tani wyjazd rzeczywiście jest tani.

W przypadku klasycznego biura podróży klient często kupuje bardziej przewidywalny produkt: przelot, hotel, transfer, opiekę rezydenta i określone warunki imprezy turystycznej. W modelu platformowym wszystko zależy od konstrukcji oferty i odpowiedzialności poszczególnych partnerów. Jeżeli Wizz Air chce konkurować z biurami podróży, będzie musiał przekonać klientów, że wygoda nie kończy się w momencie kliknięcia zapłać.

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To szczególnie widać przy podróżach wielomiejskich. Multi-city brzmi jak spełnienie marzeń: kilka miejsc w jednym wyjeździe, ciągła zmiana scenerii, zero nudy. Jest to jednak więcej elementów do spięcia i więcej okazji, żeby coś się rozjechało. Wystarczy opóźniony lot, źle dobrany transfer albo hotel z niewygodnymi godzinami zameldowania i cały misterny plan zaczyna się sypać.

Wizz Air chce być platformą, nie tylko linią

Linie niskokosztowe przez lata budowały biznes na prostym schemacie: niska cena wejścia i płatne dodatki. Teraz ten model dojrzewa. Sam bilet jest tylko początkiem, a prawdziwa marża może kryć się w usługach dookoła podróży. Hotel, transfer, wynajem auta, ubezpieczenie, atrakcje, elastyczność, opieka przy problemach, pakiety premium – to wszystko zmienia linię lotniczą w platformę sprzedaży.

Wizz Air próbuje właśnie przesunąć się w tę stronę. Nie rezygnuje z DNA low-costa, bo niskie ceny lotów nadal mają być fundamentem. Chce jednak zarabiać na większym kawałku wakacyjnego koszyka. Jeśli klient już wszedł na stronę po lot do Egiptu, Włoch czy Hiszpanii, grzechem z perspektywy biznesu byłoby wypuścić go do innych serwisów po hotel i transfer.

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Najkrócej mówiąc, WIZZ Holidays nie jest tylko nową zakładką w aplikacji. To próba przejęcia momentu, w którym pasażer przestaje myśleć kupuję bilet, a zaczyna myśleć organizuję urlop. Jeśli ten moment zostanie w rękach Wizz Aira, linia zyska znacznie więcej niż dodatkową prowizję. Zyska wpływ na całe doświadczenie podróży.

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.