Windows 11 z ważną funkcją Windowsa 10. Zajęło im to 5 lat

Windows 11 został pozbawiony wielu lubianych opcji znanych z wcześniejszych wersji - jedną z nich była personalizacja paska zadań. Usunięto możliwość zmiany położenia tego elementu z dolnej krawędzi na boki i górę, a także opcję zmniejszania jego rozmiaru. Ta pierwsza została przywrócona jakiś czas temu. Ta druga właśnie wraca w nowej aktualizacji.

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Windows 11 powraca do zmiany rozmiaru paska zadań

Microsoft w ostatnim testowym uaktualnieniu oznaczonym numerem 26300.8758 dodał przełącznik, który umożliwia zmianę rozmiaru paska zadań w Windowsie 11. Dzięki temu do najpopularniejszego systemu dla komputerów osobistych wraca opcja zmniejszania kluczowego elementu nawigacji.

W ustawieniach paska zadań znajdziemy opcję "Mały", która zmniejsza wysokość tego elementu oraz wpływa na wyświetlanie mniejszych ikon aplikacji – zarówno tych przypiętych na stałe, jak i aktualnie uruchomionych programów. Dzięki temu domyślnie znajdujący się na dole pasek zadań zajmuje po prostu mniej przestrzeni na ekranie.

Oznacza to więcej miejsca na inne, bardziej istotne rzeczy - np. aplikacje. Zmiana jest szczególnie przydatna na urządzeniach z mniejszymi ekranami, gdzie duży i wysoki pasek zadań zajmował znaczną część przestrzeni roboczej. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zmuszeni do przejścia na miniaturową wersję paska.

Microsoft daje użytkownikowi wybór. Domyślnie w Windowsie 11 będzie ustawiony duży rozmiar paska zadań. W razie potrzeby wielkość można bez problemu zmienić w ustawieniach systemowych.

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Funkcja, na którą czekałem odkąd wyszedł Windows 11

Osobiście byłem ogromnym fanem małego paska w systemach Microsoftu. Z pomniejszonej, niższej wersji korzystałem w Windowsie 10 czy Windowsie 7. W obu wersjach rozwiązanie to łączyłem z opcją wyświetlania etykiet aplikacji zamiast samych ikon. W Windowsie 11 od dawna była możliwość pokazywania całych etykiet, ale moim zdaniem wraz z wysokim paskiem zadań wyglądało to co najmniej średnio.

Teraz, gdy możliwość zmiany wielkości paska zadań wraca do Windowsa 11, w końcu będę mógł korzystać z komputera tak jak dawniej.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.