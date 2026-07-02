Windows 11 przyspiesza ładowanie plików. Koniec z wkurzaniem się

System Microsoftu od lat miał problemy z działaniem podstawowych usług. Jednym z kluczowych problemów była kwestia stabilności oprogramowania i działania funkcji wbudowanych w Windowsa. Wraz z nową aktualizacją systemu, która nie jest obowiązkowa, można dostrzec, że Windows 11 sprawniej ładuje pliki. Rozwiązanie niebawem będzie dostępne dla wszystkich.

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Windows 11 przyspieszył ładowanie plików

Microsoft ostatnio wydał czerwcową opcjonalną aktualizację Windowsa 11 oznaczoną numerem KB5095093. Wersja jest o tyle istotna, że wprowadza usprawnienia w działaniu usługi Eksplorator plików. To podstawowy komponent tego najpopularniejszego systemu na świecie, który służy do zarządzania plikami znajdującymi się na komputerze. Umożliwia ich ładowanie, przenoszenie, usuwanie czy kopiowanie.

Rozwiązanie jak dotąd działało wyjątkowo powolnie. Wyszukiwania plików znajdujących się na komputerze nie można było nazwać szybkim. Wydajność usługi była tak zła, że Microsoft niedawno wprowadził funkcję wstępnego ładowania plików. Takie sztuczki jednak tylko pozornie zwiększały szybkość działania usługi, ale nie rozwiązywały problemu.

W najnowszej opcjonalnej aktualizacji wprowadzono jednak realne zmiany, które mają zwiększyć wydajność tego komponentu. Gruntownej przebudowie uległ np. obszar karty "Narzędzia główne", dzięki czemu zmieniono sposób indeksowania plików. Narzędzie może wyświetlać podłączone dyski pamięci masowej w chmurze, informacje z przypiętych folderów i stale pobierać dane z systemu plików.

Te ograniczenia wcześniej stanowiły przeszkodę w dostarczeniu wysokiej wydajności usługi. Microsoft ulepszył też inne pomniejsze kwestie: montowanie obrazu dysku jest szybsze, a pasek adresu ma być teraz niezawodny, więc ogólne wrażenia z korzystania z systemu powinny być lepsze.

Poprawka zaraz trafi do Ciebie

Aktualizacja przynosząca zmiany jest obecnie tylko opcjonalna. Uaktualnienie stanie się jednak częścią obowiązkowej aktualizacji z lipca 2026 r., która będzie dostępna w drugi wtorek miesiąca (14 lipca). Wtedy ulepszenie Eksploratora plików trafi na wszystkie komputery z Windowsem 11.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.