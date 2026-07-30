Pusty blat w kuchni to nowy luksus. Mam już dość małego AGD

Wchodzisz do nowego, modnego mieszkania. W salonie wita cię minimalistyczny aneks kuchenny: cztery szafki na krzyż, zlew, płyta indukcyjna i mikroskopijna przestrzeń robocza. A na niej? Prawdziwe pole bitwy. Ogromny ekspres do kawy, czajnik z regulacją temperatury, potężny airfryer, blender kielichowy, wypiekacz do chleba, opiekacz, stojak na nóżki, bateria pojemników i jeszcze inteligentny dozownik karmy dla psa. Dziś kuchnia przestała być miejscem do gotowania, a stała się ciasnym magazynem na elektronikę.

Nie chodzi o to, że airfryer, Thermomix, naleśnikarka czy maszynka do lodów to urządzenia z definicji głupie i niepotrzebne. Chodzi o absurd, w którym zaczęliśmy kupować osobne sprzęty do pojedynczych, prostych czynności, choć mieszkamy w lokalach, gdzie największym możliwym luksusem nie jest kolejna funkcja z aplikacji, tylko wolny kawałek blatu.

Mieszkanie ma coraz mniej miejsca na życie, ale coraz więcej ma zająć sprzęt

Żeby zrozumieć ten dysonans, musimy spojrzeć na twarde dane. W Polsce nie mieszkamy w amerykańskich domach na przedmieściach z osobną spiżarnią wielkości garażu. Nasze warunki mieszkaniowe są po prostu ciasne. Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że Polska ma średnio zaledwie 1,2 pokoju na osobę (przy średniej unijnej wynoszącej 1,7). Co gorsza, wskaźnik przeludnienia mieszkań w naszym kraju sięga 33,7 proc., podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej to raptem 16,9 proc.

Do tego wszystkiego dochodzi systemowe kurczenie się metraży. Polskie prawo budowlane dopuszcza budowę mieszkań o minimalnej powierzchni 25 mkw., a rynek przez lata zalewał nas jeszcze mniejszymi mikrokawalerkami sprzedawanymi pod płaszczykiem lokali inwestycyjnych. Nawet jeśli spojrzymy na standardowe budownictwo, według danych GUS przeciętne mieszkanie oddane w budynku wielorodzinnym ma zaledwie 51,5 mkw. To nie są przestrzenie, w których blat kuchenny można traktować jak bezkresną wystawę małego AGD.

Zanim polecą kule, ustalmy jedno: nie zamierzam toczyć wojny z technologią. Jeśli airfryer skraca ci czas przygotowania obiadu po ciężkim dniu pracy to świetnie. Jeśli Thermomix sprawia, że w ogóle zacząłeś jeść warzywa – super. Jeśli ekspres ciśnieniowy ratuje ci poranki przed wyjściem do biura, to ma pełne prawo stać w twojej kuchni. Problemem nie jest pojedyncze urządzenie. Problemem jest ich kumulacja.

Kupujemy kolejne sprzęty bo wmawiają nam, że każdy z nich odmieni naszą codzienność. Jeśli urządzenie stoi na blacie i pracuje codziennie lub co drugi dzień, nie jest zagraceniem. Jednak jeśli wyciągasz je z czeluści szafki raz na pół roku, żeby zrobić gofry, po czym przez pół godziny czyścisz zakamarki ciasta, to ten sprzęt nie jest żadnym kuchennym pomocnikiem. Jest stojącym wyrzutem sumienia i abonamentem na poczucie winy, że za mało z niego korzystamy.

Kuchnia kiedyś była pomieszczeniem. Dziś jest paskiem mebli w salonie

Jeszcze dwadzieścia lat temu kuchnia – nawet ta najbrzydsza, najciemniejsza i z wielką rurą od gazu na ścianie – była osobnym, zamykanym pomieszczeniem. Była warsztatem pracy. Można było w niej zostawić brudne patelnie, rozkopany mąką stół i zamknąć drzwi przed gośćmi.

Dzisiejsza architektura wnętrz bezlitośnie wchłonęła kuchnię do salonu. Aneks ma być gładki, spójny z kanapą, wtapiający się w tło i najlepiej niewidzialny. Tylko że fizyka gotowania nie jest niewidzialna. Zapachy, para wodna, pryskający tłuszcz, brudne naczynia i przede wszystkim armia sprzętów nie znikną same z siebie tylko dlatego, że deweloper nazwał ten kąt strefą dzienną. Kiedy na trzech metrach bieżących zabudowy próbujesz upchnąć zlew, płytę i dziesięć gadżetów, twój reprezentacyjny salon nagle zamienia się w zaplecze gastronomiczne barokowej restauracji.

Producenci sprzedają nam nie sprzęt, tylko wizję lepszej wersji siebie

Dlaczego więc tak chętnie ulegamy tej manii? Bo nowoczesny marketing nie sprzedaje nam plastiku, grzałki i silniczka. Sprzęty z kategorii małego AGD sprzedają nam przede wszystkim aspiracje i fantazje o nas samych. Naleśnikarka i gofrownica sprzedają wizję idylli, w której w każdą słoneczną sobotę cała uśmiechnięta rodzina piecze wspólnie idealne śniadanie. Maszynka do lodów obiecuje, że od teraz skończysz z chemią ze sklepu i staniesz się rzemieślniczym cukiernikiem dla swoich dzieci. Airfryer krzyczy z ekranu, że wreszcie zaczniesz żyć zdrowo, bez kropli oleju, a twoja talia magicznie się wysmukli. Robot kuchenny za kilkanaście tysięcy złotych sprzedaje poczucie absolutnej kontroli nad domowym chaosem.

Ten rynek nie bierze jeńców. Z analiz Euromonitora jasno wynika, że segment małych urządzeń kuchennych (od parowarów, przez wolnowary, aż po ryżowary) wciąż szuka nowych nisz. Dane są porażające: według raportu APPLIA i PAP w 2025 r. Polacy wydali na AGD gigantyczną kwotę 19,6 mld zł brutto, a absolutnym królem polowania okazał się właśnie airfryer, który sprzedał się w liczbie ponad 1 miliona sztuk.

I kiedy myślisz, że dotarliśmy do ściany, rynek przebija sufit absurdem z kategorii pet-tech. W polskich sklepach pojawił się już inteligentny robot gotujący… dla psów i kotów. Urządzenie, które precyzyjnie odmierzy, podgrzeje i zmiksuje posiłek dla twojego czworonoga. To absolutny symbol naszych czasów: człowiek nie ma gdzie postawić deski do krojenia chleba, ale rynek i tak wmówi mu, że jego pies potrzebuje osobnego Thermomixa.

Największy luksus w małej kuchni to pusty blat

Chyba wszyscy zapomnieliśmy o fundamentalnej zasadzie ergonomii: w kuchni najważniejszym narzędziem pracy nie jest nóż za tysiąc złotych ani mikser z Wi-Fi. Najważniejsza jest pusta, płaska powierzchnia.

Blat to przestrzeń operacyjna. Kiedy jest zastawiony rzędem jednofunkcyjnych brył, przygotowanie zwykłej kanapki czy jajecznicy przestaje być gotowaniem, a staje się partią Tetrisa. Zanim postawisz deskę do krojenia, musisz przesunąć ekspres. Zanim umyjesz pomidora, musisz przestawić miskę z owocami i odsunąć opiekacz. W małym mieszkaniu każdy przedmiot ma swój twardy czynsz. Płaci go cennymi centymetrami kwadratowymi przestrzeni, którą ci bezpowrotnie zabiera.

Zobacz także:

Zastawione blaty i pękające po szwach szafki to nie tylko problem estetyczny. To potężny, codzienny koszt psychiczny. Nadmiar rzeczy wokół nas generuje tzw. przebodźcowanie poznawcze. Kiedy każda prosta czynność wymaga przesuwania, chowania, wyciągania, szukania kabla i późniejszego czyszczenia pięciu skomplikowanych elementów, gotowanie zaczyna nas po prostu męczyć.

Sprzęty, które w założeniu miały nam oszczędzać czas, w rzeczywistości dokładają nam pracy logistycznej. Nie masz mniej do robienia. Masz po prostu więcej przedmiotów do zarządzania, serwisowania i mycia.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Keegan Checks, Pexels / Canva Pro

Ładowanie...