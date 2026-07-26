Zasilacz parzył, a my graliśmy dalej. Mario i Contra na Pegasusie to była czysta magia

Zapach rozgrzanego do granic możliwości plastiku to aromat mojego dzieciństwa. Gdy zasilacz zaczynał parzyć w dłonie, wiedzieliśmy, że sesja trwa już o kilka godzin za długo, a zaraz w drzwiach stanie mama, grożąc, że ten telewizor w końcu wybuchnie. Nie wybuchł. A my rzucaliśmy padami w ścianę, bo w Contrze właśnie skończyły się życia. Pegasus to nie była zwykła zabawka. To był system operacyjny całego pokolenia.

Dzisiejsi gracze mają ogromny luksus. Mają chmury obliczeniowe, dyski SSD skracające czasy ładowania do ułamków sekund, fotorealistyczny ray tracing i pady z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, które wibrują zgodnie z kroplami deszczu padającymi na ekranie. My mieliśmy prostokątny kawałek taniego plastiku, z którego po tygodniu intensywnego grania wypadał krzyżak. I wiecie co? Z perspektywy czasu nie zamieniłbym tego na żadne PlayStation 5.

Tajwański klon, polski sen

Wychowaliśmy się tak naprawdę na bezczelnym piractwie. W czasach, gdy Zachód zachwycał się oryginalnym Nintendo Entertainment System (NES), Polska początku lat 90. była Dzikim Wschodem praw autorskich. Pegasus, genialnie wprowadzony na rynek przez firmę Bobmark, był w rzeczywistości klonem konsoli Famicom, czyli Micro Genius IQ-501. Ja się wychowałem w latach dwutysięcznych, więc chyba jestem ostatnim rzutem pegasusowców, ale i tak znam ten klimat bardzo dobrze, chociaż pewnie w znacznie mniejszej skali.

Cały ten biznes napędzany był towarem z łóżek polowych na bazarach. Żółte dyskietki kupowało się czasem dosłownie na wagę i wymieniało z kolegami z osiedla. Nikogo nie obchodziło, że na etykiecie widniał Rambo, a w środku wgrany był Tetris. To była czysta rynkowa loteria. Dmuchanie w styki kartridża, gdy gra nie chciała zaskoczyć, było naszym podstawowym zabiegiem serwisowym. Podobno z perspektywy inżynierii to tylko pogarszało sprawę (wilgoć z oddechu utleniała styki), ale kto by się tym przejmował, skoro prawie zawsze działało?

68 w 1, czyli pierwsza lekcja marketingu

Klasykiem gatunku były składanki 9999 in 1, które stanowiły pierwsze zderzenie młodego Polaka z brutalnością reklamy i marketingu. Po odpaleniu magicznej listy okazywało się, że gier tak naprawdę jest pięć (Mario, Contra, Tetris, Duck Hunt i Tank 1990), a pozostałe 9994 pozycje to te same tytuły, tylko z inną paletą kolorów lub postacią zaczynającą z trzydziestoma życiami.

Właśnie, Contra i Super Mario Bros. Dwa filary, na których zbudowano naszą cyfrową tożsamość. Super Mario Bros uczyło nas precyzji. Skok na milimetry, ukryte bloki, zjeżdżanie po fladze. To był absolutny majstersztyk level designu, który do dziś jest analizowany na kursach dla twórców gier.

Contra uczyła nas z kolei pokory. I to ogromnej. Jeden strzał i po tobie. Żadnych apteczek, żadnej regeneracji zdrowia w ukryciu za murkiem, żadnych mikropłatności ułatwiających rozgrywkę. Czysty, hardkorowy skill. Graliśmy w to w trybie kooperacji, co było ostatecznym testem przyjaźni. Kradzież eMki (karabinu maszynowego) albo eSki (rozprysku) sprzed nosa partnera kończyła się fizycznymi rękoczynami na dywanie. Pady latały po pokoju, a kable wyrywało się z gniazd w napadach frustracji. A pamiętacie czołgi? To dopiero był benger.

Gameplay ponad ray tracing

Oczywiście był też słynny kod Konami (góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, B, A, Start), ale w erze przed powszechnym internetem wiedza o nim przekazywana była z ust do ust niczym starożytne zaklęcie. Kto zna kod na 30 żyć, jest po prostu królem osiedla.

Dziś branża gier to gigantyczny, zoptymalizowany pod zysk przemysł, wyciskający z graczy każdą złotówkę przez sezony, battle passy i skiny. Pegasus uosabiał inną epokę. Gry kupowało się raz (albo wymieniało za paczkę chipsów), a potem ogrywało do zdarcia opuszków palców. Grafika składała się z kilku pikseli na krzyż, ale gameplay był tak zbalansowany i wciągający, że nie potrzebowaliśmy niczego więcej.

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*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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