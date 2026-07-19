Miała drukować na ścianach, a wydrukowała długi. To moja najmniej trafiona inwestycja

Najgorsze decyzje biznesowe rzadko kiedy wyglądają na głupie w momencie ich podejmowania. Zazwyczaj wyglądają wręcz odwrotnie – jak innowacyjna okazja, którą po prostu trzeba złapać, dopóki nikt inny w okolicy na to nie wpadł. I my daliśmy się uwieść dokładnie takiej okazji. Kupiliśmy sprzęt na prosty biznes, który po zderzeniu z rzeczywistością okazała się zlepkiem ryzyk: technicznych, sprzedażowych, serwisowych i organizacyjnych. Z perspektywy czasu uważam, że kompletnie źle oceniliśmy to ryzyko.

Obietnica była niezwykle piękna

Mowa o pionowej drukarce UV przeznaczonej do bezpośredniego druku na ścianach. Żeby dobrze zrozumieć, o czym w ogóle rozmawiamy, wyobraźcie sobie gigantyczny, cyfrowy ploter przemysłowy, który ktoś po prostu postawił do pionu. To nie jest zwykła, rzucająca farbą dysza. Sercem tego układu jest piezoelektryczna głowica drukująca (a tak właściwie to dwie, bo jedna rzuca tusz biały, a druga żółty, niebieski, czarny i czerwony), która jeździ na specjalnym maszcie w górę i w dół, podczas gdy cała maszyna przesuwa się powoli na poziomych szynach roboczych wzdłuż pomieszczenia.

Sprzęt ten nanosi obraz bezpośrednio na tynk, surową cegłę, szkło, drewno czy płytki ceramiczne, korzystając z palety CMYK wzbogaconej o dodatkowy, biały atrament. W teorii pozwala na perfekcyjny druk nawet na smoliście czarnych powierzchniach, bo sprzęt najpierw robi biały poddruk, a dopiero później maluje docelowy obrazek.

Zastanawiacie się pewnie, jak to możliwe, że płynny tusz nie spływa grawitacyjnie po pionowej ścianie, tworząc brzydkich zacieków? Odpowiada za to lampa UV-LED zamontowana na karetce tuż przy głowicy. Ułamki sekund po tym, jak mikroskopijna kropla tuszu trafi na tynk, światło ultrafioletowe błyskawicznie ją utwardza, zamieniając płyn w suchy, odporny na zarysowania stały polimer. Dodatkowo taka maszyna wyposażona jest w czujniki ultradźwiękowe (tzw. sonary), które w czasie rzeczywistym skanują krzywiznę ściany. Dzięki nim głowica cały czas utrzymuje bezpieczny dystans około centymetra od podłoża, dynamicznie cofając się przed wybrzuszeniami polskiego tynku.

Fascynacja tym inżynieryjnym majstersztykiem była u nas naprawdę ogromna. Wszystko to wyglądało jak genialna nisza i prawdziwy technologiczny przełom. Odpalasz program do rasteryzacji pliku, wybierasz grafikę, a maszyna po cichu jedzie po szynach, bezdotykowo budując obraz na twoich oczach. Żadnych folii z bąbelkami, żadnych zrywanych tapet czy odklejających się naklejek. W naszym przypadku to imponujące pudło nauczyło nas jednak bardzo brutalnej rzeczy: doskonała technologia w teorii to nie jest jeszcze gotowy biznes. Sprzęt jest zaledwie jednym z jego wielu trybików.

Leasing, czyli potężne znieczulenie finansowe

Koszt wejścia w tę technologiczną bajkę wcale nie jest mały. Wyceny sensownych, rynkowych maszyn nierzadko przekraczają 60 tysięcy złotych netto. Dla małej firmy to nie jest zakup nowego laptopa czy biurowego ekspresu do kawy. To kwota, za którą można kupić całkiem przyzwoity samochód. My, podobnie jak tysiące innych przedsiębiorców zachłyśniętych wizją szybkiego zysku, wybraliśmy najprostszą i najbardziej kuszącą drogę: wzięliśmy sprzęt w leasing. Powiem więcej, podeszliśmy kompleksowo i z kapitału odłożonego na czarną godziną kupiliśmy od razu małego dostawczaka za kilkanaście tysięcy złotych, którym od razu pojechaliśmy po odbiór maszyny i szkolenie. Ale o szkoleniu później.

Leasing w takich sytuacjach działa jak potężne znieczulenie miejscowe. Ma tę niezwykle zwodniczą, psychologiczną właściwość, że przez długi czas fizycznie nie czujesz na barkach ciężaru tych kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kiedy z firmowego konta nie wyparowuje nagle sześć dych, to twój mózg bardzo łatwo daje się oszukać. Kwota rozbija się na znośne, comiesięczne pule – powiedzmy półtora czy dwa tysiące złotych. W głowie natychmiast odpala się ten najgroźniejszy, zgubny kalkulator każdego początkującego przedsiębiorcy. Przecież wystarczy, że zadrukuję tylko jedną głupią ścianę w miesiącu i rata spłaci się sama! A wszystko, co zrobię ponad to, to już czysty zysk! No, no.

Leasing znakomicie zniwelował nasz próg wejścia, sprawiając, że bariera finansowa wydawała się iluzorycznie niska, ale w żaden sposób nie zredukował naszego ryzyka operacyjnego. To ryzyko uderzyło w nas z pełną siłą zaledwie kilka tygodni później. Szybko odkryliśmy najbardziej brutalną cechę tego mechanizmu: niezależnie od tego, czy twoja innowacyjna maszyna zarabia krocie, czy stoi przykryta folią w kącie piwnicy i łapie kurz przez zapchaną głowicę, harmonogram spłat w banku pozostaje niewzruszony. Faktura za ratę leasingową zawsze przychodzi punktualnie, w przeciwieństwie do klientów, którzy wcale nie ustawiali się do nas w kolejce.

Szkolenie i pan Mirek z wykończeniówki

Sygnały ostrzegawcze były niemal od samego początku, ale po prostu je zignorowaliśmy. Zaczęło się już podczas szkolenia wdrożeniowego. Osoba, która miała je przeprowadzić, nie pojawiła się w umówionym terminie. W zastępstwie przysłano kogoś innego, kto się tym na co dzień nie zajmuje, o czym dowiedzieliśmy się już na miejscu, a szkolenie odbywało się kilkaset kilometrów od Krakowa. To był moment, w którym powinniśmy na poważnie zapytać: czy wiedza techniczna i wsparcie po zakupie na pewno są tak dopracowane, jak prezentacja sprzedażowa?

Gdy pytaliśmy, na ile jest to sprzęt specjalistyczny, usłyszeliśmy odpowiedź utrzymaną w duchu: spokojnie, z obsługą tego urządzenia poradzi sobie nawet pan Mirek od wykończeniówki. Wtedy brzmiało to jak zaleta. Dzisiaj wiem, że przy tego typu maszynie zdanie każdy to na luzie ogarnie uspokaja tylko do momentu wystąpienia pierwszej awarii.

Kabel USB i pierwsze, bolesne zderzenie ze ścianą (hehe)

Nasze doświadczenie szybko zweryfikowało jedną, żelazną zasadę: pokaz handlowy zawsze wygląda jak z bajki, ale pierwsze komercyjne zlecenie u klienta nie wybacza absolutnie niczego. W zaciszu magazynu czy na targach wszystko wygląda pięknie. U klienta nie ma już jednak komfortu włączenia maszyny w trybie testowym na kawałku starego kartongipsu. Masz przed sobą idealnie gładką, świeżo wymalowaną drogą farbą ścianę, napięty do granic możliwości termin, wpłaconą zaliczkę i klienta, który z fascynacją patrzy ci na ręce, oczekując obiecanej magii. Czuć ogromną presję i tę brutalną świadomość, że sprzęt musi teraz, w tej ułamku sekundy, zrobić dokładnie to, do czego rzekomo został stworzony.

I właśnie na tym pierwszym, najważniejszym placu boju, nasz egzemplarz postanowił zaprotestować. W połowie skomplikowanego wydruku maszyna po prostu stanęła jak wryta, a monitor zaczął wypluwać z siebie przyśpieszony pasek postępu. Zrozumcie powagę sytuacji – to jest druk UV. Atrament jest już utwardzony na ścianie jako twardy polimer. Nie da się go zmyć mokrą szmatką, przeprosić i spróbować jeszcze raz. Pomyłka oznacza konieczność zdrapywania grafiki, szlifowania tynku i ponownego malowania ściany na koszt własny. Zostaliśmy więc z potężną maszyną zamrożoną w bezruchu i wyplutym do połowy, niedokończonym wydrukiem. Tak, ostatecznie malowaliśmy klientowi ścianę, a zlecenie nie zostało ukończone.

Gdy pot spływał nam po plecach, gorączkowo szukaliśmy telefonicznego wsparcia technicznego. Liczyliśmy na szybką diagnozę, wejście w ukryty tryb awaryjny albo komendę czyszczącą bufor pamięci z poziomu terminala. Tymczasem jedyną radą, jaką w tamtej chwili otrzymaliśmy od wsparcia, było… fizyczne odpięcie i wpięcie z powrotem kabla USB, który łączył komputer z głowicą drukującą.

Staliśmy tam, patrząc z niedowierzaniem na słuchawkę telefonu. Przy potężnej, rzekomo przemysłowej maszynie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ratunkiem na krytyczny błąd miało być rozwiązanie rodem z najstarszych memów dla informatyków. Przypominało to domowy, upokarzający rytuał reanimowania taniej, biurowej drukarki atramentowej, która zgubiła zasięg Wi-Fi. Tyle że my nie walczyliśmy z zaciętą kartką A4. My walczyliśmy z widmem totalnej kompromitacji wizerunkowej w samym środku biura obcego człowieka, który zatrudnił nas wierząc, że jesteśmy profesjonalistami z niezawodnym sprzętem.

Ktoś teraz powie: trzeba było zrobić próbny wydruk u siebie. I zrobiliśmy! Tyle, że ten docelowy miał mieć ponad 4 metry wysokości i 7 metrów szerokości. My zrobiliśmy taki pomniejszony dwukrotnie, bo fizycznie nie mieliśmy gdzie wykonać pełnego wydruku próbnego u siebie. I wiecie co? Ten pomniejszony wyszedł idealnie za pierwszym razem.

Prawdziwe problemy tkwiły w kalkulatorze

Nasz największy grzech to przede wszystkim złe zbadanie rynku. Sprzedawcy innowacyjnych technologii są mistrzami w rysowaniu przed nowicjuszami magicznych reelsów i opowiadaniu, że to bajkowy biznes. Pokazują na nich, że fizyczny koszt materiałów eksploatacyjnych jest wręcz absurdalnie niski. Kiedy zderzysz te groszowe wydatki z rynkowymi stawkami za gotowy nadruk, które potrafią opiewać na setki złotych za metr, przed oczami natychmiast pojawiają się złote dolary. Oglądając te wyliczenia, masz wrażenie, że nie kupujesz drukarki ściennej, tylko legalną maszynę do drukowania pieniędzy.

Zapomnieliśmy jednak o tym, o czym zapomina w takich chwilach większość ludzi: firma nie żyje z samej różnicy między ceną tuszu a wystawioną fakturą. Byliśmy tak zaślepieni wizją łatwego zysku, że w naszym biznesowym kalkulatorze zabrakło rubryk na twardą rzeczywistość. Całkowicie nie policzyliśmy kosztu pozyskania tego jednego, specyficznego klienta, który w ogóle zechce i będzie miał budżet na to, by zapłacić za grafikę na ścianie. Zignorowaliśmy też potężne ryzyko błędu na cudzej ścianie, które w przypadku usterki lub przesunięcia grafiki oznacza konieczność opłacenia z własnej kieszeni ekipy malarskiej, by przywróciła pomieszczenie do stanu pierwotnego.

Do tego trzeba było doliczyć bezlitosną ratę leasingu, która uderzała w nas każdego miesiąca niezależnie od tego, czy maszyna pracowała, czy stała przykryta prześcieradłem. Zabijał nas również koszt dnia pracy całej ekipy zmarnowanego przez to, że sprzęt po raz kolejny odmówił współpracy. Jeśli dwóch ludzi przez kilka godzin walczy u klienta z błędami w systemie, to firma traci podwójnie – nie realizuje zlecenia i przepala pieniądze, które ci sami pracownicy mogliby wygenerować przy innej, przewidywalnej usłudze. Nie mówiąc już o utracie reputacji. Ostateczny rachunek sumienia udowodnił nam boleśnie, że po prostu nie potrafiliśmy zbudować wokół tej maszyny rentownej usługi, a wsparcie techniczne w tym nie pomagało.

Dodatkowo padliśmy ofiarą własnego, błędnego wyobrażenia o technologii. Kupiliśmy tę maszynę z myślą o bardzo okazjonalnych zleceniach VIP. Spodziewaliśmy się, że urządzenie będzie cierpliwie, cicho i bezkosztowo czekać w rogu magazynu, aż wreszcie zadzwoni wymarzony klient. Byliśmy w gigantycznym błędzie. Sprzęt drukujący w technologii UV wybitnie nie lubi okazjonalności. On wymaga regularnej, niemal codziennej pracy i rygorystycznych cykli czyszczenia.

Atrament UV (zwłaszcza pigment biały) ma to do siebie, że jeśli maszyna stoi bezczynnie, rośnie ryzyko jego rozwarstwienia i zaschnięcia w delikatnych kanałach. Zostawienie takiej drukarki na miesiąc bez opieki to niemal pewny wyrok śmierci dla kosztującej krocie głowicy. Paradoks naszej sytuacji polegał więc na tym, że aby sprzęt w ogóle był sprawny i gotowy do pracy, musiał nieustannie drukować, a my nie mieliśmy dla niego zleceń. Kupiliśmy maszynę, która technicznie domagała się masowej produkcji, wstawiając ją do biznesu, który opierał się na oczekiwaniu na cud. A tusz schodził codziennie, bo codziennie trzeba było włączać czyszczenie głowic.

Oddam leasing, czyli cmentarzysko na Facebooku

Okazuje się, że w tę samą pułapkę wpadło mnóstwo osób. Nie jesteśmy w tym osamotnieni, chociaż to oczywiście w żadnym razie nas nie pociesza. Wystarczy wejść na pierwsze z brzegu branżowe grupy w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć prawdziwe cmentarzysko niespełnionych marzeń. To ściana płaczu w postaci postów z cyklu: oddam leasing bez odstępnego albo sprzedam maszynę z przebiegiem 20 godzin, bo zmieniłem plany biznesowe.

Realia są jednak bardzo brutalne. W całej Polsce jest zaledwie kilka firm, które wzięły tę technologię, zbudowały wokół niej poważny, skalowalny proces i serio się tym zajmują, zarabiając na tym pieniądze. Reszta to tacy sami optymiści jak my, którzy uwierzyli, że sprzęt sam zrobi za nich biznes. Bo przecież pan Mirek z wykończeniówki sobie na takiej maszynie dorabia, malując kwiatki na świeżej ścianie u pani Eli.

Przeczytaj także:

Docelowo z wykorzystaniem tej maszyny wykonaliśmy może dwa poważne zlecenia. Nie potrafiliśmy wygenerować sensownego popytu na tę specyficzną usługę. Tak, pokonała nas chińska technologia. Tak, przyznaję się bez bicia, to była jedna z najmniej trafionych inwestycji w moim życiu, a trochę ich było (zarówno tych sensownych, jak i bezmyślnych). Wiem, że tekst może wywołać falę ostrych komentarzy w moim kierunku, ale musiałem się podzielić z wami tą historią. Może przynajmniej wy w przyszłości nie podejmiecie decyzji biznesowej bez wcześniejszego wybadania tematu i sprzętu. To było po prostu głupie.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Ładowanie...