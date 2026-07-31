Roboty jak ludzie. Już umieją się ze sobą dogadać

Robotyka rozwija się w zatrważająco szybkim tempie. Jeszcze kilka lat temu widok humanoidów chodzących po ulicach wydawał się sceną z filmu. Dziś w Polsce robot jest idolem i influencerem, który sprzedaje własne napoje, a od niedawna nawet lody. Wizja powszechnych robotów jest coraz bliższa, a ich zaawansowanie robi wrażenie.

Roboty umieją się ze sobą dogadać dzięki Google’owi

Roboty do działania wykorzystują zaawansowane algorytmy przetwarzające obraz z kamer, dźwięk z otoczenia oraz inne informacje docierające ze świata zewnętrznego. Aby zapewnić możliwie najlepsze efekty, twórcy bazują na sztucznej inteligencji, która obsługuje tego typu maszyny.

Sztuczna inteligencja to jednak nie tylko czatboty generujące tekst czy obrazki, takie jak ChatGPT, ale też modele stworzone z myślą o rozumieniu otoczenia. Google wspiera takowe - we wrześniu 2025 r. wydano Gemini Robotics ER 1.5, natomiast w kwietniu tego roku wydano nowszą wersję ER 1.6, zapewniającą lepszą orientację w terenie.

Natomiast teraz Google wydał nowy model: ER 2, który ma być najpotężniejszym modelem rozumowania dla robotów. Rozwiązanie umożliwia humanoidalnym maszynom komunikację z ludźmi, bardzo dobre rozumienie otoczenia, planowanie wieloetapowych działań oraz przekazywanie czynności do bliźniaczych modeli.

Wiele modeli sztucznej inteligencji wymaga zastanowienia się i wykonania przerwy, co jest niedopuszczalne w przypadku humanoidalnych robotów. Gemini Robotics ER 2 natomiast planuje kolejne kroki, gdy maszyna jest w ruchu. Działa również z Gemini Live, które możecie kojarzyć z rozmów na żywo w aplikacji sztucznej inteligencji Google.

Gemini Robotics ER 2 stale analizuje obraz, a więc monitoruje zadanie w trakcie realizacji, szacuje postęp, wykrywa potencjalne błędy i je koryguje. Najważniejsza jest tutaj jednak możliwość koordynowania współpracy wielu robotów jednocześnie. Każdy robot może zostać stworzony do czegoś innego i ze względu na odmienną budowę niektóre konstrukcje mogą nie być w stanie wykonać określonych czynności.

Dzielenie się informacjami i przekazywanie zadań jest zasadniczym usprawnieniem modelu ER 2 Gemini Robotics. Działa to trochę na wzór ludzi, którzy potrafią się ze sobą komunikować, by osiągnąć konkretny cel czy wykonać zadanie. Roboty powoli otrzymują cechy ludzkie, lecz jeszcze długa droga, zanim faktycznie sceny z filmów science fiction zakładające powszechność robotów na każdym kroku staną się rzeczywistością.

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