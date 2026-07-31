Dziwią się, że na Pol'and'Rock Festival jest świetny zasięg. To nie przypadek
Gdybym w tym roku pojechał na Woodstock (oficjalnie Pol’and’Rock Festival), nie narzekałbym na zasięg sieci komórkowej i internetu. Operator postarał się i w tym roku ulepszył infrastrukturę pozwalającą obsłużyć tysiące festiwalowiczów.
Pol’and’Rock Festival (potocznie nazywany Woodstockiem) ruszył w czwartek 30 lipca i potrwa przez kilka kolejnych dni, aż do soboty 1 sierpnia. Wydarzenie jest organizowane na terenach o mniejszym stopniu zaludnienia, gdzie normalnie sieć nie musi obsługiwać tak ogromnej liczby osób. Dlatego w tym czasie tak istotna jest mobilna infrastruktura, która umożliwi korzystanie z internetu i telefonii.
Play ulepszył zasięg na tegorocznym Pol’and’Rock Festivalu
Masowe wydarzenia - festiwale, koncerty, imprezy - bardzo często stanowią sprawdzian dla infrastruktury sieciowej. W terenach miejskich zazwyczaj nie ma z tym problemu, ponieważ duże miasta każdego dnia obsługują mnóstwo ludzi. Ostatnio, będąc na górskim rajdzie samochodowym, na własnej skórze przekonałem się, że brak odpowiedniej infrastruktury sieciowej może być problemem nawet w 2026 roku.
Gdybym jechał na tegoroczny Woodstock (oficjalnie Pol’and’Rock Festival) - choć w tym roku nie jest mi to dane - mógłbym mieć bardzo dobry zasięg. Sam korzystam z oferty Mobile Vikings, która bazuje na infrastrukturze Play. Partnerem festiwalu jest bowiem operator Play, który na terenie wydarzenia postawił aż 8 mobilnych masztów komórkowych. To więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji imprezy.
Jak twierdzi operator, infrastruktura ma pozwolić sprawniej obsłużyć tysiące festiwalowiczów w jednym momencie. Użytkownicy, którzy korzystają z zasięgu Play, mogą liczyć na stabilniejszy i wydajniejszy dostęp do 5G. Mało kto dzisiaj chce zostać odciętym od dostępu do internetu i świata. Festiwal to zdecydowanie coś, czym chcemy się pochwalić przed rodziną i znajomymi.
Nierzadko też dostęp do internetu oraz sieci komórkowej przydaje się w sprawach organizacyjnych. Znalezienie się na tak dużym festiwalu bez telefonu czy możliwości udostępnienia lokalizacji to nie lada wyzwanie. Szczególnie dla osób, które nie są stałymi bywalcami Pol’and’Rock Festivalu i nie znają tego miejsca oraz okolicy.
Play ładuje telefony i rozdaje darmowe startery 5G
Oprócz ulepszonego zasięgu Play we własnej strefie na festiwalu pozwala odebrać darmowy starter z internetem 5G. Z kolei dla tych, którzy nie zaopatrzyli się w powerbanki, operator umożliwia naładowanie telefonu.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.