Oppo przywozi do Polski cztery nowe smartfony. Jest też nietypowy gadżet

Oppo Polska oficjalnie zapowiedziało premierę serii Reno16 na rodzimym rynku. Do sprzedaży trafią cztery modele: Oppo Reno16 Pro 5G, Oppo Reno16 5G, Oppo Reno16 FS 5G oraz Oppo Reno16 F 5G. Firma nie ujawniła jeszcze polskich cen ani dokładnej daty rozpoczęcia sprzedaży. Szczegóły mamy poznać podczas sierpniowej premiery.

Cztery smartfony i nowe akcesorium. Oppo Reno16 w Polsce

Równocześnie producent wprowadzi do sprzedaży Oppo Bubble. Akcesorium pełni funkcję zewnętrznego podglądu obrazu z tylnego aparatu, dzięki czemu łatwiej wykonać selfie z wykorzystaniem głównego modułu fotograficznego. Urządzenie działa również jako zdalny spust migawki.

Podczas czerwcowej premiery Bubble zwracało uwagę ciekawym pomysłem, choć rozwiązanie ma również swoje ograniczenia. Smartfony z serii Reno16 nie obsługują standardu Qi2, dlatego magnetyczne mocowanie wymaga dedykowanego etui lub dodatkowego pierścienia.

Mocna specyfikacja już jest znana

Choć polski oddział nie ujawnił jeszcze pełnej specyfikacji urządzeń, większość parametrów poznaliśmy podczas czerwcowej premiery.

Najmocniejszy Oppo Reno16 Pro oferuje procesor MediaTek Dimensity 8550 Super, ekran OLED 144 Hz oraz aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix. Producent zastosował także baterię o pojemności 6700 mAh z ładowaniem 80 W.

Standardowy Oppo Reno16 wykorzystuje układ Snapdragon 7 Gen 4 i również otrzymał akumulator 6700 mAh oraz ekran OLED 120 Hz. Z kolei Reno16 F wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 7300 i baterię o pojemności 7000 mAh, która należy do największych w tej klasie urządzeń.

Cała rodzina korzysta z systemu Android 16 z nakładką ColorOS oraz oferuje funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję do edycji zdjęć i materiałów wideo.

Na ceny trzeba jeszcze poczekać

Największą niewiadomą pozostają polskie ceny. Europejski debiut przyniósł kwoty startujące od 899 euro za podstawowy model oraz 1099 euro za wersję Pro, jednak Oppo Polska nie potwierdziło jeszcze, jak przełożą się one na nasz rynek.

Jeśli producent utrzyma dotychczasową strategię cenową serii Reno, nowe smartfony będą rywalizować przede wszystkim z modelami Samsunga, Xiaomi i Motoroli ze średniej oraz wyższej średniej półki. Ostateczną odpowiedź na pytanie o opłacalność poznamy dopiero pod koniec sierpnia, gdy firma ujawni pełny cennik i termin rozpoczęcia sprzedaży w Polsce.

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