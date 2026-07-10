NATO buduje megakonstelację. Ta horda ma odstraszyć Chiny i Rosję

NATO coraz wyraźniej traktuje kosmos nie jak odległe zaplecze wojny, ale jak jej pełnoprawny teatr. Satelity nie są już tylko dodatkiem do czołgów, samolotów i okrętów. Są tym, co pozwala im widzieć, mówić, nawigować, uderzać precyzyjnie i reagować jeszcze zanim przeciwnik zdąży ukryć ruch.

Sojusz uruchomił inicjatywę HALO, czyli Hybrid Alliance Layered Operations in Space. Jej celem jest połączenie narodowych, wojskowych satelitów państw NATO w sieciową megakonstelację. Nie chodzi o to, że NATO wyśle w kosmos jeden wielki rój własnych satelitów. Chodzi przede wszystkim o spięcie istniejących i przyszłych zasobów sojuszników tak, by działały jak jeden odporniejszy system.

To nie będzie jedna flota NATO

HALO nie oznacza, że NATO nagle staje się właścicielem wspólnej armii satelitów. Sojusz od lat opiera się w kosmosie głównie na zasobach państw członkowskich i firm z ich terytoriów. Nowy projekt ma poprawić integrację tych zasobów, a nie zastąpić je jedną centralną flotą.

W inicjatywie uczestniczą Kanada, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Turcja. To bardzo północnoeuropejski i arktyczny zestaw, ale nieprzypadkowy. Wystarczy spojrzeć na mapę: Rosja, Arktyka, Morze Bałtyckie, Morze Północne, północny Atlantyk, połączenia podmorskie, trasy przerzutu wojsk i przestrzeń powietrzna, którą trzeba kontrolować bez przerw.

HALO ma poprawić łączność, rozpoznanie i śledzenie pocisków. To trzy obszary, które w razie wojny decydują o tym, czy armia działa jak spójny organizm, czy jak zbiór drogich maszyn bez wspólnego układu nerwowego.

Jak pisaliśmy w tekście: NATO musi zadbać o swoje satelity. Kosmos to nowa linia frontu, problemem Sojuszu nie jest samo posiadanie pojedynczych świetnych zdolności kosmicznych, lecz ich odporność, integracja i podatność na zakłócenia. HALO jest próbą odpowiedzi dokładnie na ten problem.

Kosmos stał się piątą domeną wojny

NATO uznało przestrzeń kosmiczną za domenę operacyjną już w 2019 r., obok lądu, morza, powietrza i cyberprzestrzeni. W 2021 r. Sojusz doprecyzował coś jeszcze ważniejszego: atak do, z lub w przestrzeni kosmicznej może w określonych okolicznościach prowadzić do uruchomienia art. 5.

Art. 5 to fundament NATO, czyli zasada, że atak na jednego sojusznika może zostać uznany za atak na wszystkich. Włączenie kosmosu oznacza, że satelity przestały być tylko technicznym zapleczem. Stały się infrastrukturą strategiczną, której utrata może mieć skutki podobne do uderzenia w klasyczne cele wojskowe albo cywilne.

Bez satelitów wojsko traci precyzyjną nawigację, łączność dalekiego zasięgu, rozpoznanie, ostrzeganie przed startami rakiet, synchronizację czasu, dane pogodowe i możliwość stałego monitorowania ruchów przeciwnika. To nie jest niewygoda. To może być paraliż. Współczesna armia jest tak zależna od orbity, jak miasto od prądu. Na co dzień tego nie widać. Widać dopiero wtedy, gdy światło gaśnie.

Megakonstelacja ma rozwiązać problem samotnych flot

Jedno państwo może mieć świetne satelity, ale ma też ograniczenia. Koszt, czas budowy, liczba orbit, przepustowość, obszar pokrycia, podatność na awarie i ryzyko, że przeciwnik dobrze zna architekturę systemu. NATO chce z tego schematu wyjść.

Jeżeli satelity różnych państw będą lepiej połączone, to łatwiej będzie budować wspólny obraz sytuacji. Oznacza to, że różne typy satelitów będą się uzupełniać: jedne zapewnią łączność, inne dostarczą obrazy, kolejne wykryją emisje czy ostrzegą przed startem pocisków, a jeszcze inne zadbają o bezpieczne przesyłanie danych. W idealnym scenariuszu dowódca NATO nie powinien zastanawiać się, który narodowy satelita akurat ma dostęp do danych. Powinien dostać użyteczny produkt: informację, obraz, ostrzeżenie albo łącze.

To bardzo podobne do tego, co dzieje się na ziemi przy systemach dowodzenia i rozpoznania. Sama kamera nie wygrywa wojny. Wygrywa zdolność szybkiego przesłania obrazu, połączenia go z innymi danymi i użycia w decyzji. W kosmosie jest tak samo, tylko skala jest większa, a błędy droższe.

HALO ma więc być mniej flotą satelitów, a bardziej kosmiczną siecią interoperacyjności. Brzmi nudniej niż megakonstelacja, ale to właśnie interoperacyjność decyduje, czy w kryzysie dane z różnych państw da się połączyć w jedną decyzję.

APSS, STARLIFT i HALO: trzy elementy jednej układanki

NATO od kilku lat buduje szerszy zestaw programów kosmicznych. Najważniejszy z nich to APSS, czyli Alliance Persistent Surveillance from Space. Jego wirtualna konstelacja Aquila ma łączyć narodowe i komercyjne satelity obserwacyjne, żeby Sojusz szybciej i dokładniej monitorował sytuację na ziemi i morzu.

APSS jest największą w historii NATO wielonarodową inwestycją w zdolności kosmiczne. W 2024 r. 17 sojuszników zadeklarowało ponad 1 mld dol. w ciągu 5 lat. Teraz do programu dołączyła Hiszpania, zwiększając wkład w obserwację wybrzeża dzięki satelitom Atlantic Constellation. Polska również jest uczestnikiem APSS.

Drugi element to STARLIFT. Ten program dotyczy dostępu do startów kosmicznych. Jeśli przeciwnik zakłóci albo zniszczy część infrastruktury orbitalnej, to NATO musi mieć możliwość szybszego wyniesienia zastępczych zasobów, skorzystania z gotowych satelitów rezerwowych albo dokupienia danych od partnerów komercyjnych w czasie kryzysu.

Trzeci element to właśnie HALO. APSS patrzy w dół. STARLIFT ma pomagać w szybkim uzupełnianiu zdolności. HALO ma łączyć wojskowe satelity sojuszników w sieć. Razem tworzą przejście od kosmosu jako zestawu narodowych aktywów do kosmosu jako wspólnej warstwy operacyjnej NATO.

Polska nie jest w HALO, ale jest w tej wojnie orbitalnej

W pierwszej grupie HALO Polski nie ma. Choć nie siedzimy przy tym stole od początku, to gramy w tę samą grę. Polska już jest w APSS, rozwija własne satelity, korzysta z radarowych danych ICEYE i coraz wyraźniej traktuje orbitę jak element bezpieczeństwa państwa.

MikroGlob, PIAST, POLSARIS, ICEYE i cały nasz przemysł kosmiczny przestały być tylko fajnymi projektami. To już nie jest dział patrzcie, Polacy też potrafią. To są klocki do większej układanki: własnych oczu na świecie, szybszego dostępu do informacji i mniejszej zależności od tego, czy ktoś inny akurat zechce się podzielić danymi.

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Jak pisaliśmy w tekście: Polski satelita odezwał się z orbity. Ważniejsza chwila niż sam start, prawdziwa robota zaczyna się później: czy satelita działa, czy wysyła dane, czy ktoś potrafi je wykorzystać. Dokładnie tak samo jest w NATO. Sam satelita niczego nie zmienia, jeśli nie jest częścią większego systemu, który naprawdę działa pod presją.

Dla Polski kluczowe nie będzie tylko mieć swoje satelity. Kluczowe będzie to, czy potrafimy je wpiąć w sojuszniczą sieć i grać nimi zespołowo. W nowoczesnej wojnie dane zamknięte w narodowym sejfie są mało warte. Liczą się te, które można szybko i bezpiecznie wrzucić do wspólnego obiegu i wykorzystać tam, gdzie akurat są najbardziej potrzebne.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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