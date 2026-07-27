Każdy użytkownik mObywatela musi zadziałać. Rząd przypomina o ważnej aktualizacji
To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne - wyjaśnia resort cyfryzacji. Jeśli ktoś się spóźni, łatwa procedura nieco się skomplikuje.
Użytkownicy mObywatela lub mObywatela w wersji Junior do 5 sierpnia powinni zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów - uczula Ministerstwo Cyfryzacji w nowym komunikacie.
Na szczęście proces jest w zasadzie automatyczny - po prostu wystarczy zalogować się w aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. Aby dokumenty nie straciły ważności, należy uruchomić mObywatela "najpóźniej 5 sierpnia 2026".
Aktualizacja certyfikatów odbędzie się automatycznie. Nie wymaga żadnego dodatkowego działania. Standardowo mogą pojawić się w aplikacji komunikaty o odświeżaniu dokumentów, które mają funkcję czysto informacyjną - tłumaczy resort.
Wyjątkiem jest Legitymacja studencka w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że część użytkowników będzie musiała samodzielnie zaktualizować swój dokument. Osoby, które otrzymają powiadomienie w aplikacji, będą musiały pobrać z dziekanatu swojej uczelni nowy kod QR i ponownie dodać Legitymację studencką do aplikacji.
Co, jeśli nie zalogujesz się do mObywatela do 5 sierpnia?
Bez aktualizacji certyfikatów dokumenty wygasną. Oznacza to, że trzeba będzie przywrócić ich ważność, aby móc ponownie z nich skorzystać.
Procedura według resortu przebiegać będzie następująco:
- mDowód i Dokument ochrony czasowej: aby zaktualizować certyfikaty tych dokumentów, użytkownik mObywatela potrzebuje ponownie potwierdzić tożsamość przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. W przypadku pozostałych dokumentów w mObywatelu należy wejść w szczegóły dokumentu i ręcznie go zaktualizować.
- Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze: aplikacja będzie wymagała ponownego wygenerowania kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Należy przy jego użyciu ponownie dodać Legitymację szkolną do aplikacji dziecka.
- Legitymacja studencka: studenci i studentki, których dotyczy aktualizacja, a którzy nie dodadzą na nowo swojego dokumentu przy użyciu kodu QR do 5 sierpnia, stracą możliwość posługiwania się Legitymacją studencką w aplikacji. Należy więc jak najszybciej pobrać z dziekanatu nowy kod QR, aby na nowo dodać Legitymację studencką do mObywatela.
Resort tłumaczy, że aktualizacja certyfikatów jest ważna, bowiem "pozwala utrzymać ważność dokumentów i gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z aplikacji".
- Większość użytkowników nie zauważy nawet tego ważnego procesu - wystarczy, że zalogują się do aplikacji do 5 sierpnia - podkreśla ministerstwo.
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Jeśli korzystacie z mObywatela regularnie, to pewnie macie cały proces już za sobą. Jeżeli jednak rządowa aplikacja uruchamiana jest od czasu do czasu, to warto odpalić ją teraz. Do 5 sierpnia jest jeszcze trochę czasu i na pewno program będzie przypominał się komunikatami, ale lepiej takich spraw nie odkładać na ostatnią chwilę. Coś wypadnie, a potem trzeba będzie poświęcać więcej wysiłku.
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„Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.