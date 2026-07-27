Każdy użytkownik mObywatela musi zadziałać. Rząd przypomina o ważnej aktualizacji

Użytkownicy mObywatela lub mObywatela w wersji Junior do 5 sierpnia powinni zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów - uczula Ministerstwo Cyfryzacji w nowym komunikacie.

Na szczęście proces jest w zasadzie automatyczny - po prostu wystarczy zalogować się w aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. Aby dokumenty nie straciły ważności, należy uruchomić mObywatela "najpóźniej 5 sierpnia 2026".

Aktualizacja certyfikatów odbędzie się automatycznie. Nie wymaga żadnego dodatkowego działania. Standardowo mogą pojawić się w aplikacji komunikaty o odświeżaniu dokumentów, które mają funkcję czysto informacyjną - tłumaczy resort.

Wyjątkiem jest Legitymacja studencka w mObywatelu. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że część użytkowników będzie musiała samodzielnie zaktualizować swój dokument. Osoby, które otrzymają powiadomienie w aplikacji, będą musiały pobrać z dziekanatu swojej uczelni nowy kod QR i ponownie dodać Legitymację studencką do aplikacji.

Co, jeśli nie zalogujesz się do mObywatela do 5 sierpnia?

Bez aktualizacji certyfikatów dokumenty wygasną. Oznacza to, że trzeba będzie przywrócić ich ważność, aby móc ponownie z nich skorzystać.

Procedura według resortu przebiegać będzie następująco:

mDowód i Dokument ochrony czasowej: aby zaktualizować certyfikaty tych dokumentów, użytkownik mObywatela potrzebuje ponownie potwierdzić tożsamość przy użyciu e-dowodu, profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną. W przypadku pozostałych dokumentów w mObywatelu należy wejść w szczegóły dokumentu i ręcznie go zaktualizować.

Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze: aplikacja będzie wymagała ponownego wygenerowania kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Należy przy jego użyciu ponownie dodać Legitymację szkolną do aplikacji dziecka.

Legitymacja studencka: studenci i studentki, których dotyczy aktualizacja, a którzy nie dodadzą na nowo swojego dokumentu przy użyciu kodu QR do 5 sierpnia, stracą możliwość posługiwania się Legitymacją studencką w aplikacji. Należy więc jak najszybciej pobrać z dziekanatu nowy kod QR, aby na nowo dodać Legitymację studencką do mObywatela.

Resort tłumaczy, że aktualizacja certyfikatów jest ważna, bowiem "pozwala utrzymać ważność dokumentów i gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z aplikacji".

- Większość użytkowników nie zauważy nawet tego ważnego procesu - wystarczy, że zalogują się do aplikacji do 5 sierpnia - podkreśla ministerstwo.

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Jeśli korzystacie z mObywatela regularnie, to pewnie macie cały proces już za sobą. Jeżeli jednak rządowa aplikacja uruchamiana jest od czasu do czasu, to warto odpalić ją teraz. Do 5 sierpnia jest jeszcze trochę czasu i na pewno program będzie przypominał się komunikatami, ale lepiej takich spraw nie odkładać na ostatnią chwilę. Coś wypadnie, a potem trzeba będzie poświęcać więcej wysiłku.

Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock

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