Nie wyślesz przelewu po imprezie. mBank wyłącza kluczowe funkcje BLIK-a
mBank zapowiedział, że w nadchodzący weekend klienci napotkają problemy z dostępnością BLIK-a. Przypomina też o utrudnieniach związanych z mObywatelem.
mBank opublikował krótki komunikat, w którym ostrzega przed utrudnieniami w nadchodzący weekend. Centralny Ośrodek Informatyki zaplanował prace serwisowe przy systemach rządowych, co przełoży się na problemy z mObywatelem. W tym samym czasie pojawią się też spore utrudnienia w działaniu BLIK-a.
mBank zapowiada problemy z BLIK-iem
W nocy z soboty na niedzielę (2 sierpnia), w godzinach 00:30-04:00, dostawca systemu przeprowadzi „pilne” prace techniczne związane z obsługą BLIK-a oraz przelewów ekspresowych. W tym czasie całkowicie przestaną działać konkretne usługi:
- przelewy natychmiastowe (realizowane na numer konta);
- BLIK - przelew na numer telefonu;
- BLIK - prośbę o przelew.
Prace serwisowe nie oznaczają jednak całkowitej niedostępności BLIK-a. W dalszym ciągu powinny działać klasyczne płatności 6-cyfrowym kodem BLIK w internecie lub na miejscu. Jednak jeśli będziecie się rozliczać ze znajomym np. po sobotnim wyjściu na miasto i któreś z was poprosi o BLIK na telefon, nie będziecie mogli zrealizować przelewu.
Warto o tym wiedzieć, aby nie być zaskoczonym, że coś nie działa. Przelew będzie musiał poczekać do rana, gdy wszystkie utrudnienia związane z usługą zostaną usunięte.
Oprócz tego mObywatel może nie działać z soboty na niedzielę
mBank przypomina, że w nocy z soboty na niedzielę (z 1 na 2 sierpnia 2026 r.) w godz. 20:00-02:00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do usług związanych z mObywatelem. Oznacza to w praktyce, że niektóre moduły (w tym dokumenty i usługi) rządowej aplikacji mogą nie działać prawidłowo. Czyli niektóre opcje mogą funkcjonować normalnie, mimo trwających prac serwisowych.
Warto jednak przygotować się na możliwe utrudnienia.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.