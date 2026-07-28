Nie wyślesz przelewu po imprezie. mBank wyłącza kluczowe funkcje BLIK-a

mBank opublikował krótki komunikat, w którym ostrzega przed utrudnieniami w nadchodzący weekend. Centralny Ośrodek Informatyki zaplanował prace serwisowe przy systemach rządowych, co przełoży się na problemy z mObywatelem. W tym samym czasie pojawią się też spore utrudnienia w działaniu BLIK-a.

mBank zapowiada problemy z BLIK-iem

W nocy z soboty na niedzielę (2 sierpnia), w godzinach 00:30-04:00, dostawca systemu przeprowadzi „pilne” prace techniczne związane z obsługą BLIK-a oraz przelewów ekspresowych. W tym czasie całkowicie przestaną działać konkretne usługi:

przelewy natychmiastowe (realizowane na numer konta);

BLIK - przelew na numer telefonu;

BLIK - prośbę o przelew.

Prace serwisowe nie oznaczają jednak całkowitej niedostępności BLIK-a. W dalszym ciągu powinny działać klasyczne płatności 6-cyfrowym kodem BLIK w internecie lub na miejscu. Jednak jeśli będziecie się rozliczać ze znajomym np. po sobotnim wyjściu na miasto i któreś z was poprosi o BLIK na telefon, nie będziecie mogli zrealizować przelewu.

Warto o tym wiedzieć, aby nie być zaskoczonym, że coś nie działa. Przelew będzie musiał poczekać do rana, gdy wszystkie utrudnienia związane z usługą zostaną usunięte.

Oprócz tego mObywatel może nie działać z soboty na niedzielę

mBank przypomina, że w nocy z soboty na niedzielę (z 1 na 2 sierpnia 2026 r.) w godz. 20:00-02:00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do usług związanych z mObywatelem. Oznacza to w praktyce, że niektóre moduły (w tym dokumenty i usługi) rządowej aplikacji mogą nie działać prawidłowo. Czyli niektóre opcje mogą funkcjonować normalnie, mimo trwających prac serwisowych.

Warto jednak przygotować się na możliwe utrudnienia.

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