Mapy Google będą mądrzejsze od użytkownika. Aż dziwi, że Unia nie reaguje

Google planuje wprowadzić integrację Personal Intelligence z Gemini do Map Google. Dzięki temu aplikacja będzie wyciągać informacje z innych usług firmy. To sprawi, że użytkownik dostanie możliwie najbardziej dostosowane pod siebie doświadczenie z korzystania z oprogramowania.

Mapy Google będą wiedzieć niemal wszystko o nas

W wielu usługach Google możemy zauważyć bezpośrednie połączenie. Na przykład Gemini dobrze wie, z kim ma do czynienia i gdzie mieszka jego użytkownik za sprawą danych dodawanych do aplikacji. Od niedawna dostępna jest też funkcja Personal Intelligence, która w celu udzielenia odpowiedzi wyciąga dane np. ze Zdjęć Google, historii wyszukiwania czy YouTube’a.

Jak wynika z doniesień Android Authority, Mapy Google również mają niebawem dołączyć do tej listy. Google jednak nie ujawnił, jak nowa integracja ma wyglądać. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju będzie ulepszenie funkcji "Zapytaj Mapy". Od jakiegoś czasu w aplikacji jest dostępny asystent Gemini, który pozwala na rozmawianie z mapami np. podczas jazdy bez odrywania rąk od kierownicy oraz na zarządzanie trasą i nie tylko.

Dzięki integracji z innymi usługami Google kontekst sztucznej inteligencji zostanie znacząco rozszerzony. Narzędzie będzie mogło odwoływać się do informacji na temat zbliżających się lotów dzięki podpięciu karty pokładowej do Portfela Google, rezerwacji hotelu za sprawą wiadomości przechowywanych w Gmailu czy wspomnień ze Zdjęć Google.

Zamiast odpowiadać na ogólne pytania w związku z podróżą, tak jak jest obecnie, sztuczna inteligencja może stać się bardziej przydatnym narzędziem, znacząco ulepszającym Mapy Google. Użytkownik nie będzie ograniczany do prostej nawigacji.

Już widzę, jak Unia Europejska to blokuje

Sęk w tym, że takie funkcje zapewniające personalizację są przeznaczone głównie na rynek w USA i w innych państwach. U nas w Unii Europejskiej istnieje mnóstwo przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ograniczania ich przetwarzania. Dlatego nawet jeśli Mapy Google otrzymają taką funkcję, ta na premierę zostanie zablokowana.

Dopiero po czasie ma szansę wejść do Europy i Polski. Podobnie było z Gemini, który został wprowadzony do krajów UE ze sporym opóźnieniem. Jeśli już zostanie wdrożona, znacząco ulepszy aplikację nawigacyjną Google’a.

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