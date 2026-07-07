Przestałem ufać Mapom Google'a. Trzy grzechy nawigacji, przez które tracę nerwy

Przez lata przyzwyczaiłem się traktować Mapy Google jako niezawodną wyrocznię. Wystarczyło wbić cel, odpalić silnik, a zaawansowana technologia miała załatwiać całą resztę. Wszystko zmieniło się podczas jednej, długiej trasy z Warszawy do Tarnowa. Przez uciążliwe korki podróż zajęła mi cztery i pół godziny.

I jasne, to nie było tak, że przez bite 270 minut system bez przerwy prowadził mnie po bezdrożach. Sęk w tym, że w krytycznych momentach moja nawigacja kapitulowała. Zdałem sobie sprawę, że aplikacja wciąż świetnie ogarnia podstawowe czynności, ale gdy robi tak zwane fakapy znacznie częściej niż kiedyś, następuje całkowita erozja zaufania.

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Grzech pierwszy: rondo widmo i algorytm oparty na prawdopodobieństwie

Zamiast patrzeć w ekran, zacząłem znowu nerwowo wypatrywać fizycznych znaków drogowych na poboczu. Moja frustracja wynikała z trzech głównych grzechów, które algorytm zaserwował mi jeden po drugim.

Po pierwsze: kompletny brak radzenia sobie z dłuższymi remontami, które praktycznie na stałe zmieniają układ dróg. Zbliżam się do prowizorycznego ronda, na którym fizycznie i prawnie nie da się skręcić w lewo ze środkowego pasa, w wyznaczony trzeci zjazd. Co na to moja nawigacja? „Co tam, jedź i się nie przejmuj”.

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Zgadnijcie co. Tutaj na wprost pojedziesz tylko ze środkowego pasa

Żeby w pełni zrozumieć te irytujące błędy, trzeba spojrzeć na to, jak system w ogóle widzi nasze drogi. On nie patrzy przez kamery czy oczy kierowców, ale analizuje miliony anonimowych telefonów, które nieustannie wysyłają w tle dane o położeniu i prędkości.

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Jeśli kilka samochodów budowlańców przejedzie przez formalnie zamkniętą drogę, aplikacja może natychmiast uznać ją za otwartą. Algorytm widzi wyłącznie przemieszczające się punkty, a nie policyjną taśmę, betonowe barierki czy wielką tablicę informującą o terenie budowy.

To nawigacja oparta w głównej mierze na czystym prawdopodobieństwie. Jeśli gdzieś coś się rusza, system optymistycznie zakłada, że to doskonały skrót dla wszystkich. Dopiero po dłuższym czasie, po serii gniewnych zgłoszeń i ręcznych korektach danych, ktoś po drugiej stronie zaczyna się zastanawiać, dlaczego użytkownicy masowo lądują w błocie lub na odcinkach objętych zakazem ruchu.

Kiedy przebudowa trwa pół roku, a mapa uparcie prowadzi cię po głowach robotników, niczym Margaret Thatcher z pałująca strajkujących górników, to mamy problem.

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Grzech drugi: loteria z wyborem pasa i niemieckie autostrady

Po drugie: wskazówki co do wyboru odpowiedniego pasa ruchu na skomplikowanych węzłach. Z moich prostych obserwacji za kierownicą wynika, że w trzech na dziesięć przypadków system podpowiada mi ewidentnie źle albo robi to zdecydowanie zbyt późno.

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Ty jako kierowca widzisz przed sobą trzy pasy, tablice, skomplikowany rozjazd i lokalne zwyczaje, podczas gdy aplikacja widzi zaledwie jedną cienką kreskę i uproszczony model geometryczny. Zanim asystent głosowy raczy mnie poinformować, gdzie mam się ustawić, często jest już za późno na bezpieczny manewr.

W obcym mieście, którego zupełnie nie znam, każde takie zawahanie się to dla mnie stres. Zamiast płynnie i bezpiecznie skręcić, gorączkowo kombinuję w ułamku sekundy, czy zjechać teraz, czy za chwilę, modląc się przy tym, by nikt we mnie z tyłu nie wjechał.

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Grzech trzeci: zamknięte drogi

I wreszcie po trzecie: prowadzenie przez zamknięte lub jeszcze nieoddane do użytku drogi. Podczas wspomnianej trasy do Tarnowa asystent z pełnym przekonaniem kazał mi wjechać na odcinek objęty bezwzględnym zakazem ruchu.

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Paradoks polega na tym, że dla Map Google znak zakazu często stanowi jedynie luźną sugestię. „Co tam, jedź i się nie denerwuj” - zdawał się mówić mi ekran, prowadząc mnie prosto w ślepą pułapkę.

Dzieje się tak, ponieważ informacje o fizycznym zamknięciu często nie zdążyły spiąć się z potężnym mechanizmem wyznaczania trasy. Google oficjalnie odsyła zdezorientowanych użytkowników do opcji zgłaszania problemów i tłumaczy, że system zawsze potrzebuje czasu na weryfikację.

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Dowodem na kruchość tego społecznościowego systemu jest też lipiec 2026 r. w Polsce. Internetowi trolle z łatwością wykorzystali wtedy mechanizm społecznościowych edycji, masowo zmieniając w Mapach Google nazwy ważnych miejsc w Warszawie - na czele z Pałacem Prezydenckim.

Co musi zmienić Google, a co może zrobić kierowca?

Twórcy z Mountain View często bronią się, twierdząc, że ich mozaika informacji od zewnętrznych dostawców daje świetną bazę do tworzenia mapy świata.

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Problem w tym, że mnie jako kierowcę zupełnie nie interesuje średnia statystyczna algorytmu, kiedy ugrzązłem w korku przed prowizorycznym rondem. Darmowa nawigacja posiada swoją niewidzialną, dotkliwą cenę.

Bo nie mając realnego wpływu na algorytmy, kierowca ma na szczęście wpływ na własną, wyjazdową rutynę. Jako ostatnia linia obrony powinieneś pamiętać o kilku ważnych zasadach:

przed dłuższą trasą odzoomuj mapę, użyj logiki i sprawdź oficjalne komunikaty,

dbaj o dokładność lokalizacji, regularnie kalibrując kompas w swoim smartfonie,

nie włączaj agresywnego oszczędzania baterii, jeśli ma się to odbyć kosztem stabilnego sygnału GPS,

korzystaj z widoku satelitarnego i funkcji Live View, żeby lepiej zorientować się w nieznanym terenie.

Ta jedna, frustrująca podróż do Tarnowa stała się dla mnie lekcją, a technologiczny morał z moich doświadczeń jest bardzo prosty: nawigacja to dziś tylko twój asystent, a już dawno nie ostateczny autorytet.

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I szczerze? Teraz prawdziwa ostrożność zaczyna się tam, gdzie definitywnie kończy się ślepe zaufanie. Mapy Google zostaną z nami jeszcze bardzo długo, ale nadszedł najwyższy czas, by widzieć w nich jedynie jednego z wielu doradców - czasem błyskotliwego, a czasem tak zagubionego, że potrafi cię bez mrugnięcia okiem wpakować w sam środek rozkopanej ziemi.

Miniaturka współtworzona przez Nano Banana 2

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.