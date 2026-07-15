PKP Intercity w końcu ma godnego rywala. Sąsiad chce zdobyć polskie tory

Leo Express złożył siedem wniosków o jazdę w otwartym dostępie na trasach wewnątrz Polski - donosi "Rynek Kolejowy". Chodzi o połączenia z Warszawy Wschodniej do Zakopanego, Krakowa oraz Wrocławia, z Warszawy Zachodniej do Gdyni Głównej, z Wrocławia do Przemyśla, z Poznania do Lublina oraz z Łodzi Fabrycznej do Gdyni.

Połączenia miałyby być realizowane codziennie od 12 grudnia 2027 r. do 11 grudnia 2032 r. W przypadku trasy z Warszawy do Gdyni mowa jest o czterech kursach. Podróż zajęłaby o kilka minut więcej niż w przypadku pociągów PKP Intercity - 3 godz. i 1 min.

Jeszcze dłużej zajęłaby droga z Warszawy do Wrocławia przez Łódź, Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Planowy czas podróży ma wynosić nieco ponad 5 godz., podczas gdy składy PKP Intercity docierają na miejsce po 4 godzinach, jak zauważa "Rynek Kolejowy".

Czeskie déjà vu?

Przypomina to ambitne plany Regiojet, które skończyły się dość fatalnie. Niedawno nawet pojawiły się sugestie, że Czesi chcą wrócić, ale szybko i z tych zamiarów się wycofano. Jak zwykle, można by rzucić złośliwie, pamiętając, jak wyglądała działalność Regiojet w Polsce. "Pojawiam się i znikam" - taka rola czeskiego przewoźnika?

To porównanie byłoby jednak krzywdzące w stosunku do Leo Express, które dotychczas koncentrowało się na spokojnym wejściu na polski rynek. Brak pośpiechu i nie rzucanie się od razu na głęboką wodę (Czesi są na polskim rynku już od 2018 r.) popłacał. Powoli, spokojnie, zdobywano kolejne przyczółki. I tak od uruchomienia nowej linii Warszawa – Kraków – Praga, czyli od 1 marca 2026 roku, przewoźnik przewiózł na tych połączeniach 240 tysięcy pasażerów. Jak zaznaczano, spośród nich 140 tysięcy stanowili klienci międzynarodowi lub podróżujący w ruchu krajowym w Polsce.

- Polska pozostaje dla Leo Express ważnym rynkiem. Zainteresowanie pasażerów potwierdza zarówno obecne obłożenie połączeń, jak i przedsprzedaż biletów. Liczba podróżnych rośnie z miesiąca na miesiąc, a w przedsprzedaży na okres od czerwca do sierpnia sprzedano już 45 tysięcy biletów na trasę Warszawa – Kraków – Praga. Trzy czwarte z nich to bilety transgraniczne lub bilety na polskim odcinku trasy - przekonywał Peter Köhler, prezes Leo Express.

W tym przypadku wydaje się, że ekspansja jest bardziej zaplanowana i mniej spontaniczna, tym bardziej że Leo Express przez lata zdążył poznać specyfikę rodzimego rynku. Rywalizacja z PKP Intercity może być więc ciekawa, biorąc pod uwagę politykę cenową Czechów. Leo Express również nie boi się znaczących obniżek, czego niedawnym przykładem są bilety po 8 zł na trasie Warszawa-Kraków.

Można byłoby spodziewać się podobnych ofert na nowych trasach

Leo Express czymś musiałby w końcu do siebie przyciągnąć. Choć na dłuższą metę wojna cenowa jest ryzykowna, co pokazał przykład Regiojet, to na pewno w pierwszych tygodniach pasażerowie mogliby skorzystać z promocji.

Jeśli Czesi dostaną zgodę, to walka na popularnych trasach rozpocznie się dopiero pod koniec przyszłego roku. To też znak, że powtórka z rozrywki raczej nie powinna nam grozić. Będzie dużo czasu, aby przygotować się do wejścia na nowe, nieznane tory.

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