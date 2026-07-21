LEGO Z Archiwum X oficjalnie. Brzmi absurdalnie, wygląda świetnie

Kiedy byłem mały, Z Archiwum X oglądało się trochę inaczej, niż dzisiejsze seriale. Nie włączało się kolejnego odcinka w dowolnym momencie i nie przeskakiwało nudniejszych scen. Trzeba było czekać na właściwą godzinę, usiąść przed kineskopowym telewizorem i liczyć na to, że odcinek z potworem nie skończy się dokładnie wtedy, gdy trzeba będzie przejść przez ciemny korytarz. Teraz Mulder, Scully, UFO i ich piwniczne biuro wracają w znacznie mniej przerażającej postaci. Można ich zbudować z 1478 klocków i postawić na półce.

Wystarczyło kilka sekund czołówki

Najpierw pojawiała się charakterystyczna muzyka Marka Snowa. Potem rozmazane twarze, niewyjaśnione światła, dziwne fotografie i napis przypominający, że prawda znajduje się gdzieś tam. Tyle wystarczało, żeby zwykły pokój nagle wydawał się trochę ciemniejszy.

Z Archiwum X było oczywiście serialem o kosmitach, mutantach, duchach, tajnych eksperymentach i rządowych spiskach. Przede wszystkim opowiadało jednak o dwóch osobach patrzących na ten sam świat zupełnie inaczej.

Fox Mulder chciał wierzyć. Każdy niewyraźny ślad był dla niego początkiem wielkiej tajemnicy, a najbardziej absurdalna hipoteza zasługiwała przynajmniej na sprawdzenie. Dana Scully chciała dowodów. Jako lekarka i naukowczyni miała sprowadzać partnera na ziemię, choć z czasem sama widziała zbyt wiele, aby wszystko dało się spokojnie wyjaśnić.

Ta relacja napędzała serial znacznie skuteczniej niż kolejni kosmici. Mulder bez Scully byłby dziwakiem krążącym po lesie z latarką i gazetą o porwaniach przez UFO. Scully bez Muldera prawdopodobnie zamknęłaby połowę spraw po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Razem stworzyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii telewizji.

Serial wystartował w 1993 r., doczekał się aż 11 sezonów i 2 filmów kinowych. Po drodze mieszał rozbudowaną historię spisku z odcinkami o pojedynczych potworach, czasem śmiertelnie poważnymi, a czasem zaskakująco zabawnymi. Jak pisaliśmy w tekście: Z Archiwum X, czyli o telewizyjnym fenomenie, który uparcie nie chce umrzeć, był to jeden z tych seriali, które nie tylko zdobyły popularność, ale również nauczyły kolejne produkcje, jak łączyć science fiction, horror, kryminał i paranoję.

SPRAWDŹ OFERTĘ Super zestawy LEGO w dobrych cenach LEGO

Zamiast całego serialu dostajemy jedną bardzo gęstą scenę

LEGO nie próbowało odtworzyć siedziby FBI, latającego spodka w naturalnej skali ani wszystkich miejsc, do których Mulder i Scully trafili przez setki odcinków. Zamiast tego powstała pionowa diorama łącząca kilka najbardziej charakterystycznych obrazów z serialu.

Na dole znajduje się piwniczne biuro Muldera. Jest biurko zasypane aktami, tablice, fotografie, wycinki i oczywiście plakat z UFO oraz napisem I Want to Believe. Nad biurem wyrasta fragment lasu, a jeszcze wyżej na przezroczystym wsporniku unosi się statek obcych.

Całość mierzy około 30 cm wysokości oraz po 23 cm szerokości i głębokości. Scenę w lesie można odłączyć i ustawić osobno, a fragment biurka wyjąć, żeby lepiej dostać się do wnętrza biura.

To nie jest ogromny budynek, który pochłonie pół regału. Bardziej przypomina skondensowany ołtarzyk dla fana. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni upchnięto wszystko, czego potrzebuje mózg wychowany na Z Archiwum X: mroczną piwnicę, las, szarego kosmitę i spodek, który zdecydowanie nie jest samolotem meteorologicznym. I dobrze. Ten zestaw nie musi rekonstruować konkretnego odcinka klatka po klatce. Ma wystarczyć jedno spojrzenie, żeby w głowie odezwała się czołówka.

Mulder i Scully nie zostali sami

W pudełku znajdzie się 8 minifigurek. Są oczywiście Fox Mulder i Dana Scully, a obok nich Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, szary kosmita oraz Człowiek Przywra, czyli Flukeman – jeden z najbardziej obrzydliwych potworów, jakie serial wyciągnął z kanalizacji.

Jest także Palacz, chociaż LEGO przedstawia go pod nazwiskiem Carl Busch. Papierosa oczywiście nie dostał. Firma sprzedająca plastikowe klocki dzieciom najwyraźniej uznała, że nawet zestaw oznaczony jako 18+ nie powinien zbyt dosłownie odtwarzać nałogu bohatera. Trochę śmieszne, ale sama figurka charakterystycznego siwego człowieka pozostaje czytelna dla każdego fana.

Do kompletu dołożono również żabę oraz pszczołę. To właśnie takie drobiazgi zdecydują, czy zestaw będzie jedynie ładną dekoracją, czy zabawką w wyszukiwanie odniesień. Najlepsze licencjonowane modele LEGO nie wygrywają przecież samym kształtem budynku. Wygrywają momentem, w którym znajdujemy mały element i natychmiast przypominamy sobie konkretną scenę sprzed 20 albo 30 lat.

Na fotografiach zestaw wygląda właśnie jak zbiór takich mrugnięć okiem. Nie wszystko zauważymy podczas składania pierwszej ściany, ale fan prawdopodobnie będzie co chwilę zatrzymywał się nad instrukcją i mówił: oczywiście, że to dodali.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

Ten zestaw naprawdę zbudował fan

Model powstał w ramach LEGO Ideas, czyli programu, w którym projekty zgłaszają sami użytkownicy. Autorem pierwotnej koncepcji jest australijski konstruktor Brent Waller, znany na platformie jako WetWired.

Waller nie obudził się pewnego ranka i nie stwierdził, że akurat dzisiaj zaprojektuje zestaw z Mulderem. Próbował doprowadzić do jego powstania przez mniej więcej dekadę. Już w 2015 r. przygotował własne minifigurki bohaterów, które trafiły nawet w ręce Davida Duchovnego i Gillian Anderson.

Później składał kolejne projekty. Jeden z nich zebrał wymagane poparcie społeczności, ale nie został zaakceptowany. Waller wrócił do pomysłu podczas konkursu poświęconego nostalgii za latami 90. Tym razem pokonał 191 innych zgłoszeń. Fani wybrali jego projekt przedstawiający biuro Muldera, las i UFO, a LEGO skierowało go do produkcji.

Oryginalna konstrukcja składała się z około 2020 elementów. Wersja sklepowa została odchudzona do 1478 klocków i zmieniono część postaci oraz detali. To normalne w LEGO Ideas – fan dostarcza pomysł, ale później firmowi projektanci muszą dostosować model do ceny, wytrzymałości, dostępnych elementów i zasad marki.

Można żałować, że finalny zestaw jest mniejszy. Z drugiej strony wciąż rozpoznajemy w nim pierwotną ideę Wallera. To nie jest przypadkowy statek kosmiczny, do którego dział marketingu dokleił twarze Muldera i Scully.

Za nostalgię trzeba słono zapłacić

Zestaw trafi do szerokiej sprzedaży 4 sierpnia 2026 r., a członkowie bezpłatnego programu LEGO Insiders uzyskają dostęp 1 sierpnia. Oficjalna cena w Stanach Zjednoczonych wynosi 199,99 dol., a w Europie 199,99 euro. Tanio więc nie będzie.

Przy 1478 elementach płacimy przede wszystkim za licencję, minifigurki i sentyment. To model dla dorosłego fana, który nie potrzebuje kolejnego samochodu z serii Technic, ale bardzo chce mieć na półce małą piwnicę Muldera.

Przeczytaj także:

Na otarcie łez podczas premiery przewidziano dodatkowy zestaw Laboratorium Scully. Ma 221 elementów i minifigurkę agentki w fartuchu oraz medycznym stroju. Będzie dodawany do głównego modelu od 1 do 10 sierpnia albo do wyczerpania zapasów.

To oczywiście klasyczny sposób na wywołanie zakupowej presji. Chcesz pełniejszą scenę i dodatkową Scully? Lepiej kup od razu, zanim prezent zniknie. Nostalgia jest prawdziwa, ale mechanizm sprzedażowy równie prawdziwy. Nie zamierzam więc udawać, że prawie 200 euro za dioramę jest okazją stulecia. Nie jest. Zestaw mógłby być większy, mógłby zawierać jeszcze więcej bohaterów i z pewnością nie jest produktem dla kogoś, kto po prostu potrzebuje dowolnych klocków do budowania. Mimo wszystko ten zestaw jest prawdziwym sztosem.

Ładowanie...