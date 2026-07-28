Teraz mogę kupić iPhone'a Air. W tej cenie już mnie nie odrzuca

iPhone Air zadebiutował tuż obok zeszłorocznych iPhone’ów 17. Apple wycenił go jednak bardzo wysoko – najtańsza wersja (256 GB) kosztowała na start 5299 zł. Urządzenie było zatem wycenione podobnie do znacznie bardziej zaawansowanego iPhone’a 17 Pro, droższego o 500 zł. W ciągu ostatnich miesięcy sprzęt jednak znacząco staniał.

iPhone Air za 3499 zł w promocji Media Expert

Apple nie ma zwyczaju przeceniać swoich smartfonów. Szczególnie dotyczy to tych najdroższych modeli z serii Pro, które utrzymują cenę praktycznie przez cały okres dostępności na rynku - aż do wycofania ze sprzedaży. Sklepy również nie często decydują się na znaczące wyprzedaże. Czasami podstawowe warianty trafiają na drobne promocje, ale to wciąż rzadkość.

Wszystko zmienił jednak iPhone Air, który od początku zmagał się ze słabszą sprzedażą. Urządzenie szybko zaczęło trafiać na przeceny i ten trend utrzymuje się do teraz. Różnica polega na tym, że początkowo rabaty wynosiły zaledwie kilkaset złotych.

W promocji Media Expert iPhone Air kosztuje bowiem 3499 zł. Sklep do końca miesiąca zapewnia dodatkowe 200 zł obniżki względem zwykłej ceny 3699 zł. Oznacza to, że obecnie sprzęt można kupić o 1800 zł taniej w porównaniu z bazową ceną obowiązującą w momencie debiutu.

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Tym sposobem najcieńszy smartfon Apple’a stał się o 500 zł tańszy od bazowego iPhone’a 17. To zasadnicza zmiana - w dniu premiery iPhone Air był o 1300 zł droższy od zwykłej siedemnastki. Na początku osobiście mocno krytykowałem wycenę najcieńszego modelu, ponieważ ten pod wieloma względami jest nawet gorszy niż iPhone 17.

Siedemnastka została wyposażona w dwa aparaty, ma podwójny głośnik oraz wspiera fizyczne karty SIM. Tymczasem w iPhonie Air znajdziemy tylko jeden moduł fotograficzny, jeden głośnik i obsługę eSIM.

Najlepszy z tańszych iPhone’ów?

W przedziale cenowym 3000-4000 zł mamy obecnie do wyboru trzy modele: najtańszego iPhone'a 17e, cienkiego Aira oraz bazowego iPhone'a 17. Szczerze mówiąc, mając do wyboru cieńszego iPhone’a Air tańszego o 500 zł od standardowej siedemnastki - a oferującego nowocześniejszy wygląd, lepszy ekran OLED 120 Hz i smuklejszą obudową - wybierałbym właśnie model za 3499 zł.

Jasne, dopłacając 500 zł, dostajemy trochę lepszy model, ale dla większości użytkowników iPhone Air będzie w zupełności wystarczający. To sprzęt, który zachowuje dobrą cenę i rozsądne możliwości. Warto też podkreślić, że smartfon nie zostanie prędko zastąpiony. Jesienią Apple raczej nie wyda bazowych iPhone’ów, zachowując ten czas na iPhone’y 18 Pro i składanego iPhone’a Ultra.

Tańszy, bazowy iPhone 18 oraz iPhone Air 2 mają zadebiutować dopiero w marcu 2027 r.

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