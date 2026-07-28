Biorę telefon i pobieram iOS 26.6. Nawet się nie zastanawiam

W poniedziałkowy wieczór Apple udostępnił oficjalną wersję systemów iOS 26.6, macOS 26.6, iPadOS 26.6 oraz watchOS 26.6. Pod kątem nowych funkcji nie jest to przesadnie ekscytująca aktualizacja: głównie wprowadzono powiadomienia o osiągnięciu limitu zablokowanych kontaktów czy optymalizację funkcji Spotlight. Bardziej istotna jest tu kwestia zabezpieczeń. W erze sztucznej inteligencji to niezwykle ważne, aby pozostać chronionym.

iOS 26.6 wprowadza niemal 90 poprawek bezpieczeństwa

W iOS 26.6 oraz iPadOS 26.6, będących bliźniaczymi systemami operacyjnymi, Apple załatał aż 90 luk w bezpieczeństwie. Właściwie zmiany dotyczą wszystkich kwestii działania iPhone'a: od sklepu z aplikacjami App Store aż po działanie czipu zajmującego się obliczeniami sztucznej inteligencji Neural Engine.

Naprawiono też wiele luk w jądrze systemu czy autorskim silniku Apple WebKit, na którym bazuje większość przeglądarek dostępnych w systemie iOS. Nie tylko Safari opiera się na WebKicie, ale też Google Chrome, Firefox, Edge czy Opera. Co prawda niedawno pod naporem Unii Europejskiej Apple udostępnił twórcom aplikacji możliwość skorzystania z innego silnika niż WebKit, ale żaden większy gracz nie postanowił zrezygnować z tego rozwiązania.

Oprócz 90 poprawek luk bezpieczeństwa w aktualizacji znajdują się także usprawnienia związane z Wi-Fi, Siri czy usuwaniem problemu utrwalania obrazu (powidoków) w iPhonie. Wszystkie zmiany możecie wyczytać na stronie pomocy technicznej Apple’a.

Inne systemy: watchOS, macOS oraz tvOS również wprowadzają poprawki bezpieczeństwa

Apple zajął się nie tylko łataniem iOS-a, ale też innych systemów. macOS 26.6 Tahoe przynosi ponad 130 poprawek luk bezpieczeństwa. Posiadacze starszych komputerów, którzy nie mogą zainstalować najnowszej wersji, mają do dyspozycji poprawki w ramach macOS Sequoia 15.7.8 oraz macOS Sonoma 14.8.8.

Inne systemy, takie jak watchOS czy tvOS 26.6, również wprowadzają ponad 80 poprawek związanych z bezpieczeństwem.

Dlaczego to takie ważne? W erze sztucznej inteligencji cyberprzestępcy są w stanie znacznie szybciej wyszukiwać i wykorzystywać luki bezpieczeństwa. Narzędzia, takie jak Claude Mythos czy Fable, są stworzone z myślą o wyszukiwaniu problemów z zabezpieczeniami. Co prawda żadna z luk nie była wykorzystywana przez cyberprzestępców, ale zawsze lepiej dmuchać na zimne.

Microsoft uważa, że ze względu na AI użytkownicy mają zaledwie 3 dni na aktualizację systemu. Po tym czasie są powstają sposoby pozwalające na skuteczne wykorzystanie wykrytych luk bezpieczeństwa.

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